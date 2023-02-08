Tử vi cho biết, kể từ 29 tháng Giêng này, người tuổi Dần sẽ được Phật Tổ độ trì vượt qua muôn vàn khó khăn, gặp được quý nhân nên vận trình hanh thông, xán lạn. Con giáp này chớ nên chểnh mảng mà hãy tập trung vào công việc, cố gắng thay đổi để dần tiến bộ hơn.

Người tuổi này quan niệm rằng khó khăn chính là cơ hội để họ vươn lên trong cuộc sống. Sau nhiều thất bại, người tuổi Dần ngày càng khôn ngoan, vững vàng trong công việc.

Người tuổi Thân là mang hình ảnh của những con người mưu trí, nhanh nhẹn và có con mắt tinh tế, nhìn xa trông rộng. Người tuổi này rất tốt bụng, nhiệt tình và luôn sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn.

Thời gian sắp đến, người tuổi này làm kinh doanh sẽ làm ăn phát tài, hóa đơn nhiều không đếm xuể. Người làm công ăn lương cũng sớm thăng quan tiến chức, giàu sang phú quý, cầu tài đắc tài, cầu lộc, đắc lộc.

Thời gian gần đây, cuộc sống của con giáp tuổi Thân khá phẳng lặng, không có bất ngờ lớn về tiền bạc. Thực chất là con giáp này chưa gặp may mắn, thời cơ của họ chưa đến.

Kể từ 29 tháng Giêng, người tuổi Thân nhận được cơ hội tiến thân trong sự nghiệp. Thêm vào đó, năm nay cũng là năm hợp với họ nên tài lộc của họ nói chung có nhiều khởi sắc. Trong thời gian sắp tới, con giáp tuổi Thân làm kinh doanh sẽ sinh lãi sinh lời, tất toán hết nợ nần.

Những người làm công ăn lương cũng được cấp trên trọng dụng, vượng đường thăng tiến. Trong khi đó, những người trồng trọt, chăn nuôi cũng có mùa màng bội thu, thu nhập tăng lên.

Tuổi Mùi

Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi thông minh, nhanh nhạy và cầu tiến. Con giáp này không hề bảo thủ, trái lại, họ sẵn sàng lắng nghe ý kiến góp ý từ người thân, bạn bè và đồng nghiệp. Ngay từ nhỏ, người tuổi Mùi đã gây ấn tượng với kết quả học tập xuất sắc. Họ cũng là người độc lập, hướng ngoại và có tham vọng nghề nghiệp.

Kể từ 29 tháng Giêng trở đi sẽ là khoảng thời điểm tài lộc của con giáp này tăng lên. Người làm công ăn lương sẽ đạt được thành tích tốt, được cấp trên tuyên dương, khen thưởng. Con giáp tuổi Mùi làm kinh doanh sẽ làm ăn phát đạt, có cơ hội mở rộng các dự án kinh doanh. Người còn nợ nần thì sau tháng này cũng có thể trả hết nợ, làm ăn sinh lời.

Ngoài ra, sắp tới con giáp tuổi Mùi cũng có thêm cơ hội đầu tư kinh doanh. Hãy cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đón nhận bất cứ cơ hội nào. Trong thời gian này, người tuổi Mùi còn độc thân cũng vượng vận đào hoa, có người khác phái theo đuổi.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!