Tiên tri nhắc nhở, trong nhà xuất hiện 3 thứ này gia chủ sớm muộn cũng khánh kiệt, tiền đội nón ra đi, khó ngóc đầu lên

Tâm linh - Tử vi 09/02/2023 14:41

Nếu bạn thấy trong nhà mình xuất hiện những dấu hiệu này cần tìm cách hóa giải để mọi việc thuận lợi, hanh thông.

Bát hương xê dịch chông chênh

Tiên tri nhắc nhở, trong nhà xuất hiện 3 thứ này gia chủ sớm muộn cũng khánh kiệt, tiền đội nón ra đi, khó ngóc đầu lên - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Phần lớn trong các gia đình thì bát hương luôn được đặt chính giữa bàn thờ và cả năm không được xê dịch ngay cả khi lau dọn vào dịp cuối năm.

Gia chủ khi dọn bàn thờ cần chú ý dùng khăn sạch, tay sạch để lau bát hương nhưng không được xê dịch vị trí của bát hương. Vào ngày cuối năm, gia chủ có thể tỉa bớt chân hương để bát hương được gọn gàng hơn. Phần chân hương rút ra phải được dọn dẹp gọn rồi đem đốt hết. Giữ lại một số chân hương (số lẻ) để trong bát hương. Việc này sẽ giúp gia đình an yên, tài lộc sung túc.

Bát hương là vật linh thiêng trên bàn thờ, cần đặt ở vị trí cố định. Gia chủ không nên đặt bát hương chông chênh, lệch sang trái hay sang phải. Đây đều là điều đại kỵ.

Nhà tụ khí âm, thiếu ánh sáng

Tiên tri nhắc nhở, trong nhà xuất hiện 3 thứ này gia chủ sớm muộn cũng khánh kiệt, tiền đội nón ra đi, khó ngóc đầu lên - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Khi bạn chọn mua nhà hoặc thuê nhà nếu như muốn nhận biết ngôi nhà tụ khí âm hãy kiểm tra ánh sáng và nguồn gió của ngôi nhà đó. Những ngôi nhà tụ khí âm thường có dấu hiệu nhận biết là quá tối thường được bao bọc xung quanh bởi tường cao, hàng rào có dây leo, cây cối cổ thụ, hoặc những tòa nhà cao tầng che đi ánh sáng.

Nhà âm khí cao không tốt cho sức khỏe. Hoặc một ngôi nhà sống gần nhà xác, nghĩa địa, khu vực chùa miếu… là những nơi thường có nhiều khí âm vây quanh sẽ ảnh hưởng không tốt tới khí dương trong ngôi nhà.

Nếu như bạn sống lâu ngày trong một ngôi nhà thiếu ánh sáng, có nhiều âm khí như vậy chắc chắn sẽ dễ mắc nhiều bệnh về hô hấp, khí sắc luôn trắng bệch, thiếu sức sống, nên dễ đau ốm. Chính vì vậy, bạn không nên ở trong trong những ngôi nhà thiếu cửa sổ, thiếu ánh sáng không tốt cho sức khỏe. Bạn nên tìm cách hóa giải bằng cách thiết kế các cửa trong nhà thông thoáng, nhiều ánh sáng sẽ tốt hơn.

Tuy nhiên, bạn không nên ham hố nhà quá nhiều cửa thông nhau, bởi như vậy cũng không tốt trong phong thủy tiền bạc khó lòng tích trữ lại trong nhà. Bạn cũng đừng chọn những ngôi nhà gần đường cao tốc, đường lớn đâm thẳng vào cửa chính sẽ không tốt cho tài lộc.

Nhà có bày tượng Phật không rõ nguồn gốc

Thói quen của rất nhiều người theo đạo phật họ thường mang tượng Thần Phật đặt trong phòng ngủ để tiện cho việc cầu khấn. Ngoài ra, việc một số người đặt tượng Phật ở đầu giường ngủ để tạo cảm giác an tâm, nghĩ rằng nhưvậy có thể xua đuổi tà khí trong phòng. Tuy nhiên, hành động này lại bị xem là một sự bất kính và là đại kỵ trong phong thủy, có thể khiến đường công danh sự nghiệp của gia chủ gặp trở ngại, làm ăn khó phất lên được.

 

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Từ khóa:   phong thủy phong thủy nhà cửa tài lộc

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