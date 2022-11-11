Tử vi hôm nay, xem tử vi thứ Sáu (11/11/2022): Thiên Ấn soi tỏ, 3 con giáp làm đâu thắng đó, thuận lợi trăm bề, đưa tay hứng tài lộc

Tâm linh - Tử vi 11/11/2022 06:01

Vận trình tình cảm, tài lộc của 3 con giáp trong ngày hôm nay (11/11) diễn ra vô cùng thuận lợi, suôn sẻ.

Tuổi Sửu

Tử vi ngày mới cho thấy vận trình công việc của tuổi Sửu khá hanh thông. Nhờ tác động của Cát tinh nên gặp khó khăn nào bạn cũng có thể vượt qua. Tuy nhiên, bản mệnh cần tập trung hơn nữa vào nhiệm vụ của mình để đạt kết quả tốt nhất và giúp bạn thăng tiến nhanh hơn trong sự nghiệp. 

Tử vi hôm nay, xem tử vi thứ Sáu (11/11/2022): Thiên Ấn soi tỏ, 3 con giáp làm đâu thắng đó, thuận lợi trăm bề, đưa tay hứng tài lộc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tài vận: Vận trình tài lộc không đáng ngại. Con giáp này rất rõ ràng trong vấn đề tiền bạc, biết phân bổ tài chính sao cho khoa học. Chính thói quen tiêu dùng có kế hoạch giúp con giáp cân bằng được các khoản chi tiêu hàng ngày và có khoản tiết kiệm kha khá cho bản thân.

Tình cảm: Vận trình tình duyên ổn định. Những cặp đôi sẽ có khoản thời gian bình yên và ấm áp cùng nhau. Con giáp độc thân sẽ chưa thể tìm được người phù hợp trong thời gian này. Thế nhưng, chỉ cần bạn tin vào tình yêu đích thực rồi sẽ có người thật sự phù hợp đến bên cạnh.

Tuổi Thìn

Tử vi hôm nay dự đoán vận trình công việc của tuổi Thìn khá suôn sẻ. Cục diện Tam Hợp giúp con giáp này nhanh chóng nhìn nhận được nguyên nhân làm nảy sinh vấn đề và tìm cách giải quyết tốt nhất. Chính vì thế các dự án dưới sự giám sát của bản mệnh đều diễn ra mượt mà và đạt hiệu quả cao.

Tử vi hôm nay, xem tử vi thứ Sáu (11/11/2022): Thiên Ấn soi tỏ, 3 con giáp làm đâu thắng đó, thuận lợi trăm bề, đưa tay hứng tài lộc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tài vận: Vận trình tài lộc vô cùng tốt. Con giáp này rất nhanh nhạy, luôn chủ động tìm kiếm cơ hội kiếm tiền ở bất kỳ đâu. Nhờ đó, tài chính luôn được đảm bảo, vừa có thể đảm bảo chi tiêu hàng ngày vừa có khoản tiết kiệm kha khá.

Tình cảm: Vận trình tình duyên càng gắn bó. Bạn và đối phương dành cho nhau sự yêu thương chân thành và luôn cố gắng sắp xếp thời gian để ở bên cạnh nhau. Cả hai cùng nhau vượt qua nhiều khó khăn, cùng nhau cố gắng và không khi nào cảm thấy chán nản với mối quan hệ hiện tại.

Tuổi Tuất

Tử vi ngày 11/11/2022 của tuổi Tuất cho thấy, Lục Bạch ngụ cung Đông Bắc có điềm báo phát tài cho những người tuổi Tuất, dễ nhận được những cơ hội kiếm tiền không thể tin được, bạn có thể thu nhiều lợi nhuận về mình.

Tử vi hôm nay, xem tử vi thứ Sáu (11/11/2022): Thiên Ấn soi tỏ, 3 con giáp làm đâu thắng đó, thuận lợi trăm bề, đưa tay hứng tài lộc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ngũ hành tương sinh mang lại cơ hội kết nối mạng lưới, tìm kiếm lời khuyên và hỗ trợ để lên kế hoạch cá nhân hiệu quả. Hãy học cách khiêm tốn, tránh huênh hoang, gây cho người khác ác cảm. Đây cũng là giai đoạn cần giải quyết khủng hoảng tài chính, dàn xếp những khúc mắc trong hợp tác, đầu tư. Nên chú ý đến những nguy cơ tiềm ẩn về mặt vật chất để cuộc sống có sự chủ động. 

Thái Âm Cát tinh rất tốt cho nữ mệnh về vận trình tình duyên. Lúc này hứa hẹn sẽ có được nhân duyên an lành, tốt đẹp, dễ gặp được đối tượng như ý. Những cặp đôi mới cưới cần học cách giải quyết các vấn đề trong cuộc sống cùng nhau, tránh áp lực ảnh hưởng đến mối quan hệ. 

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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