Tử vi dự báo: 3 ngày cuối tuần (11, 12, 13/11) hung lấn cát, những con giáp này 'đề phòng củi lửa' kẻo gánh vận đen về nhà, tiền bạc đội nón ra đi

Tâm linh - Tử vi 10/11/2022 14:21

Trong 3 ngày cuối tuần này (11, 12, 13/11), những con giáp dưới đây bị hung tinh chiếu mệnh, mọi lĩnh vực đều bị ảnh hưởng. Điều cần thiết nhất lúc này là bạn cần khích lệ bản thân chớ nên đầu hàng trước nghịch cảnh.

Tuổi Thân

Tử vi dự báo: 3 ngày cuối tuần (11, 12, 13/11) hung lấn cát, những con giáp này 'đề phòng củi lửa' kẻo gánh vận đen về nhà, tiền bạc đội nón ra đi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong vận trình 3 ngày sắp tới (11, 12, 13/11) của người tuổi Thân không như tuần trước đó, dường như bạn không được may mắn cho lắm khi mà có những việc tưởng chừng đã thành công nhưng lại bất ngờ gặp sóng gió. Khối lượng công việc ngày càng nhiều, hãy học cách chia sẻ với tập thể, đừng ôm đồm quá nhiều kẻo gặp khó khăn khi giải quyết nhiều khó khăn ập tới một lúc.

Ảnh hưởng của Tiểu Hao khiến bạn dễ có những quyết định sai trong chuyện tiền nong, may mà đó là những khoản tiền không quá lớn. Thời điểm này, bạn nên tìm cách gia tăng thu nhập để bù đắp những gì đã mất, chớ nên buồn bã vì những gì đã qua.

Ngoài ra, vận trình tình cảm đang đi xuống khi hai người đang thiếu đi sự thấu hiểu. Những quan điểm bất đồng khiến cho mối quan hệ giữa bạn và người ấy trở nên khá căng thẳng, vì vậy hãy tiết chế cảm xúc và cẩn thận lời nói.

Tuổi Tỵ

Tử vi dự báo: 3 ngày cuối tuần (11, 12, 13/11) hung lấn cát, những con giáp này 'đề phòng củi lửa' kẻo gánh vận đen về nhà, tiền bạc đội nón ra đi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Mọi chuyện chẳng trôi qua yên bình với người tuổi Tỵ trong 3 ngày cuối tuần này (11, 12, 13/11). Vì thế, nếu có rắc rối xảy ra bạn nên dành thời gian để đánh giá lại mọi thứ, đừng chủ quan như trước đây.

Khi mọi việc có dấu hiệu thuận lợi hơn, bạn cần phải tìm cách để tăng tốc, tránh lãng phí thời gian cho những việc không thực sự quan trọng.

Quan hệ giữa bản mệnh và mọi người xung quanh cũng không tốt. Bạn cần hạn chế tính nóng nảy của mình kẻo vướng vào họa thị phi, thậm chí là tranh chấp, kiện tụng.

Phương diện tình yêu của con giáp tuổi Tỵ lúc này gặp trắc trở khi vợ chồng thường xuyên không tìm được tiếng nói chung. Đây là lúc mà hai người cần bình tĩnh ngồi lại trao đổi với nhau, như vậy đôi bên mới hiểu được về nguyện vọng và mong muốn của nhau.

Tuổi Mùi

Tử vi dự báo: 3 ngày cuối tuần (11, 12, 13/11) hung lấn cát, những con giáp này 'đề phòng củi lửa' kẻo gánh vận đen về nhà, tiền bạc đội nón ra đi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ngũ Quỷ hung tinh cũng đem tới nhiều bất trắc trên phương diện sự nghiệp cho bản mệnh trong 3 ngày cuối tuần này (11, 12, 13/11). Mùi không được chủ quan ngay cả trong những công việc quen thuộc, bởi những tin đồn không tốt có thể ảnh hưởng tới danh dự hoặc chất lượng công việc của Mùi, khiến con giáp này lao tâm khổ tứ. 

Với người làm kinh tế, Mùi cũng cần phải thận trọng hơn trong từng đường đi nước bước của mình. Nếu có ý định đầu tư, Mùi cần cân nhắc thật kĩ và tốt nhất là nên ưu tiên các giải pháp an toàn.

Mối quan hệ lứa đôi của người tuổi Mùi có dấu hiệu xa cách trong tuần này. Tìm được người phù hợp với mình không dễ dàng chút nào, vì thế khi đã có đôi thì bạn nên trân trọng đối phương. Hãy biết an ủi nửa kia khi người ấy buồn bạn nhé.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

 

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