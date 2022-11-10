Đồng hồ điểm đúng 12 giờ trưa mai (11/11), 3 con giáp bước qua cơn đại hạn gặp 'mưa' may mắn, cuộc sống cuối năm khởi sắc tươi đẹp, ví tiền căng đầy

Với người làm ăn kinh doanh, đường tài lộc khởi sắc rõ rệt do trong lúc làm việc, bạn lại phát hiện ra cách để có thêm những nguồn thu phụ. Chắc hẳn khoản tiền bạn kiếm được sẽ khiến đối thủ phải ghen tị lắm đấy. Ngoài ra, năng lực cũng góp phần làm nên danh tiếng, bản mệnh có uy tín nên được khách tin tưởng thương yêu, ai mua hàng của bạn cũng muốn quay lại vào lần sau.

Theo tử vi cho biết, đúng 12 giờ trưa mai (11/11), do có cát tinh Tử Vi chiếu mệnh nên con giáp tuổi Tý rũ bỏ mọi vận đen. Những vất vả sẽ dần qua đi, dọn đường cho những điều tốt đẹp đến với bản mệnh.

Thời gian trước đây, vận thế của người tuổi Ngọ không tốt, việc kiếm tiền của con giáp này cũng gặp nhiều khó khăn nên gặp không ít áp lực trong cuộc sống.

Với người làm công ăn lương, công việc may mắn, đi xa, xuất ngoại, cầu công danh đều thành công như ý. Tuổi này sống hòa nhã, khiêm nhường nên đi làm ở đâu cũng được người khác nể. Thành tích gặt hái được có thể giúp bạn nhận tiền thưởng nóng, cuối năm dư dả sắm tết, gia đạo yên ấm.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên theo những nhà tiên tri, đúng 12 giờ trưa mai (11/11), do được cát tinh soi chiếu nên con giáp này gặp nhiều may mắn. Các cơ hội phát tài liên tiếp đến với con giáp này. Người tuổi Ngọ không chỉ kiếm được tiền mà còn kiếm được rất nhiều tiền. Lời khuyên cho con giáp này là nên tận dụng mọi cơ hội sắp tới để làm dày thêm các khoản tích lũy trong thời gian cuối năm của bản thân.

Do đó, khi cơ hội đến, người tuổi Ngọ đừng do dự mà nhanh chóng nắm bắt kẻo cơ hội biến mất. Chỉ cần bạn không chần chừ, lưỡng lự thì tài lộc sẽ rơi vào tay. Nhờ thành công nối tiếp, gia đạo ngày càng hưng vượng, bản thân con giáp tuổi Ngọ cũng sẽ có triển vọng phát triển tốt, tài lộc hanh thông, cuộc sống ngày một tốt hơn.

Tuổi Dậu

Con giáp phát tài sắp tới còn gọi tên người tuổi Dậu. Nếu bạn đang có một dự án tâm huyết thì nhất định sẽ nhận được nhiều đánh giá cao, thăng tiến trong công việc. Theo đó, kể từ 12 giờ trưa mai (11/11), con giáp tuổi Dậu sẽ rũ bỏ mọi vận đen.

Ảnh minh họa: Internet

Một vài kẻ sẽ ghen tị với những thành công của bạn nhưng không sao cả, bạn đừng quá lo lắng. Tuổi này cần tăng tốc lên một chút, sắp tới sẽ có rất nhiều cơ hội để bạn phát triển sự nghiệp của mình.

Tài lộc vượng phát, người làm kinh tế có nhiều cơ hội phát tài hơn hẳn người khác. Bạn rất tốt bụng và thường xuyên giúp đỡ người khác nên được lộc trời ban. Thời gian cuối năm tốt cho việc buôn bán, nhập thêm hàng hoặc ký kết hợp đồng, nếu bạn có thể tranh thủ thực hiện ngay thì tiền đổ về túi sẽ khá nhanh.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!