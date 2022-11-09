Kể từ ngày 11/11 trở đi là thời điểm 3 con giáp này đổi vận, may mắn gõ cửa, hỷ sự liên miên, cuộc sống sung túc đầy đủ

Tâm linh - Tử vi 09/11/2022 21:45

Tử vi cho thấy, kể từ ngày 11/11 này trở đi, 3 con giáp dưới đây sẽ có vận may lội ngược dòng, tiền tài - công danh đều khởi sắc như mơ.

Tuổi Dần

Theo tử vi phương Đông, kể từ ngày 11/11 trở đi, dương khí thượng hành, ngũ hành sinh sôi nảy nở tạo thành Thủy - Mộc tương sinh, Dần chờ đại vận tới thì có hy vọng gặt hái thành tựu sau nhiều tháng ngày nỗ lực gieo trồng, giúp cuộc sống đi vào quỹ đạo tích cực. Sau khi phấn đấu không ngừng, tương lai sẽ thuận buồm xuôi gió.

Kể từ ngày 11/11 trở đi là thời điểm 3 con giáp này đổi vận, may mắn gõ cửa, hỷ sự liên miên, cuộc sống sung túc đầy đủ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, con giáp này sống biết điều hiểu chuyện, thường giúp đỡ mọi người xung quanh, chính trực và có trách nhiệm nên dễ thu hút quý nhân phù trợ, gặp nhiều may mắn. Nếu có hiểm nguy thì vẫn chuyển hóa thành bình an nếu biết tỉnh táo xử lý vấn đề theo đúng cách.

Nếu nửa đầu năm 2022, người tuổi Dần gặp nhiều thử thách, thăng trầm thì bước về gần cuối năm, sự nghiệp và tài vận của họ sẽ bắt đầu lội ngược dòng, có chuyển biến tích cực hơn. Miễn là Dần tiếp tục kiên trì nỗ lực thì vận khí sẽ dần khá hơn. Khi đó, sau nhiều vất vả và áp lực, con giáp này có thể gặt hái kết quả khả quan cuối cùng.

Tuổi Thân

Thân luôn là người biết nhìn xa trông rộng. Khi làm việc con giáp này cực kỳ nghiêm túc, tận tâm để hoàn thành công việc một cách tốt nhất. Ngoài ra con giáp này cũng có sự tự tin và bản lĩnh hơn người nên luôn có cơ hội chuyển bại thành thắng, đạt được nhiều thành công trong công việc.

Kể từ ngày 11/11 trở đi là thời điểm 3 con giáp này đổi vận, may mắn gõ cửa, hỷ sự liên miên, cuộc sống sung túc đầy đủ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi, kể từ ngày 11/11 này trở đi, những nỗ lực của Thân trong thời gian qua sẽ được đền đáp, tuổi Thân hãy yên tâm rằng, đến một ngày sẽ được hái quả ngọt. Ngoài ra, con giáp này cũng muốn chinh phục một lĩnh vực mới. Nhưng với tài năng, sự quyết đoán, chắc chắn Thân sẽ đạt được thành công ngoài mong đợi.

Thời gian sắp tới, ngoài cơ hội thăng quan tiến chức, tuổi Thân còn hứa hẹn có tài lộc rủng rỉnh, cuộc sống ngày một khởi sắc. Vận may bất ngờ nở rộ khiến cuộc sống của Thân như bước sang trang mới, tinh thần phơi phới, vui vẻ.

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi luôn tốt bụng và hiền lành, dễ hòa đồng, có chủ kiến riêng. Họ không bao giờ có ý định chỉ tuân theo những quy tắc cũ. Các con giáp này luôn phá vỡ những lối mòn, mạnh dạn tìm cho mình lối đi riêng nên họ sẽ phát triển rất nhanh cả trong lẫn ngoài sự nghiệp.

Kể từ ngày 11/11 trở đi là thời điểm 3 con giáp này đổi vận, may mắn gõ cửa, hỷ sự liên miên, cuộc sống sung túc đầy đủ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi 12 con giáp dự báo, kể từ 11/11 này trở đi, con giáp Hợi có nhiều tin vui gõ cửa. Đồng thời cũng như gặp nhiều cơ may trong công việc lẫn cuộc sống. Đây là lúc tài lộc của bạn nở rộ. May mắn đua nhau kéo tới giúp cho công việc của con giáp này thuận lợi hơn.

Hợi có cơ hội rất lớn để phát triển sự nghiệp bản thân. Nếu làm kinh doanh thì tuổi Hợi có cơ hội để khôi phục lại các hoạt động buôn bán. Nếu độc thân thì Hợi cũng sẽ sớm tìm được nửa kia cho mình.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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