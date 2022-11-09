Tài vận cũng khá vượng. Ngày mai được coi là ngày thích hợp để tiến hành những kế hoạch kinh doanh, đầu tư, vận may đang đứng về phía bạn sẽ mang tới cho bạn nhiều khoản lợi nhuận bất ngờ. Bạn càng năng nổ tham gia nhiều hoạt động liên quan tới ngành nghề sẽ càng có nhiều cơ hội phát triển hơn.

Xem tử vi con giáp ngày mai (17/10 âm lịch), người tuổi Mão được cục diện Lục Hợp nâng đỡ nên vận trình nhiều khởi sắc, phú quý theo về nhà. Các dự án, kế hoạch của bạn đều diễn ra suôn sẻ. Công việc dù có gặp khó khăn cũng nhanh chóng được người giúp đỡ nhiệt tình, dìu dắt để thoát khỏi bế tắc.

Dậu là một trong những con giáp hạnh phúc nhất ngày mai (17/10 âm lịch). Dậu được cục diện Lục Hợp nâng đỡ nên vận trình nhiều khởi sắc, phú quý theo về nhà.

Cát khí trong ngày cũng giúp đường tình duyên của người tuổi Mão vô cùng thuận lợi. Bạn và người ấy có những giây phút hạnh phúc bên nhau. Cả hai đều coi trọng vị trí của đối phương và lấy việc chăm sóc cho nửa kia là niềm vui của mình, không ngừng nỗ lực để làm người ấy vui cười.

Ảnh minh họa: Internet

Nhờ được Chính Ấn che chở, người tuổi Dậu hợp tác tốt với đồng nghiệp. Nhờ mọi người đồng tâm hiệp lực mà công việc dù khó khăn đến mấy cũng có thể giải quyết một cách nhanh gọn và thuận lợi. Nếu là người làm lãnh đạo, Dậu có khả năng gắn kết mọi người, biết sắp xếp nhân sự đúng chỗ nên mọi người có thể phát huy được hết khả năng của mình. Dậu đưa cả tập thể đi tới thành công, đồng thời cũng khẳng định được vị thế của mình.

May mắn Thủy sinh Mộc cho thấy nửa kia chính là chỗ dựa vững vàng của bạn. Hãy trao đổi với người ấy những điều bạn còn chưa rõ, chắc hẳn đối phương sẽ đưa ra cho bạn những gợi ý, những hướng đi đáng tin cậy đấy.

Tuổi Tuất

Tử vi ngày mai (17/10 âm lịch) của 12 con giáp thấy, Tam Hợp giúp sức, người tuổi Tuất chẳng lo gặp phải khó khăn trong công việc. Dựa vào kinh nghiệm của mình, bạn có thể xử lý gọn gàng những nhiệm vụ được cấp trên giao phó.

Ảnh minh họa: Internet

May mắn hơn, nhờ xây dựng được các mối quan hệ xã giao tốt đẹp, Tuất thường xuyên nhận được lời cổ vũ cũng như sự giúp đỡ của mọi người xung quanh. Người làm ăn kinh doanh có thể suy nghĩ đến việc mở rộng mạng lưới làm ăn của mình. Bạn niềm nở, chân thành nên dễ dàng chinh phục cảm tình của khách hàng, khiến ai cũng muốn quay trở lại lần sau. Số lượng khách hàng trung thành của bạn ngày một tăng lên.

Xem ngày tốt xấu theo trực, ngày mai trực Mãn là ngày thích hợp để cầu tài, cầu phúc, tế tự. Vì thế, bản mệnh nên sắp xếp công việc để thực hiện cho phù hợp, như vậy sẽ gặp được nhiều may mắn.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả!