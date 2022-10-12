Tử vi hôm nay, thứ Tư (12/10), 3 con giáp vừa bước ra cửa "đụng trúng Thần Tài, va phải quý nhân", tài lộc đổ về đầy nhà, tiền chất đầy két, trúng số đổi đời, rủng rỉnh ngồi chơi đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 12/10/2022 06:13

Hôm nay, 3 con giáp sau đón nhận vô vàn điều may mắn nhờ Thần Tài và quý nhân cùng song hành phù trợ, từ đây tha hồ "ngồi chơi xơi nước" cũng có tiền rủng rỉnh.

Tuổi Thân

Tử vi học có nói, trong hôm nay, tuổi Thân sẽ gặp may mắn trong cả cuộc sống lẫn công việc. Những vướng mắc, bất ổn của thời kỳ trước sẽ dần dần biến mất, nhường chỗ cho những may mắn và suôn sẻ của họ. Tuổi Thân sẽ được cấp trên ghi nhận, khả năng họ được thăng chức, tăng lương hoặc kiếm được một khoản thu kha khá nào đó là rất cao. Chính vì thế, tuổi Thân hãy biết cách thể hiện mình, nên biết nắm bắt, chớ bỏ qua cơ hội tốt. 

Nếu biết đa dạng nguồn thu nhập và dám thử một chút liều lĩnh, có lẽ tuổi Thân sẽ có thể cải thiện được đáng kể tình hình tài chính của mình. Chỉ có một điều cần lưu ý, đó là việc cống hiến quá nhiều cho công việc có thể khiến tuổi Thân kiệt sức, chính vì thế, những người tuổi Thân cũng cần chú ý hơn đến việc chăm sóc sức khỏe của bản thân nhé.

Tử vi hôm nay, thứ Tư (12/10), 3 con giáp vừa bước ra cửa 'đụng trúng Thần Tài, va phải quý nhân', tài lộc đổ về đầy nhà, tiền chất đầy két, trúng số đổi đời, rủng rỉnh ngồi chơi đến cuối năm - Ảnh 1
Tử vi học có nói, trong hôm nay, tuổi Thân sẽ gặp may mắn trong cả cuộc sống lẫn công việc. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người cầm tinh con Tỵ tính tình phóng khoáng và thích giúp đỡ người khác. Họ cũng thích khám phá những điều mới mẻ nên dễ có được thành công.

Hôm nay, vì có quý nhân tương trợ nên hễ Tỵ gặp khó khăn là người ấy sẽ xuất hiện và mang theo nguồn năng lượng tích cực giúp Tỵ vượt qua mọi chuyện. Hơn nữa, Tỵ cũng là con giáp nỗ lực, chịu khó trong công việc.

Trong hôm nay, người tuổi Tỵ có công việc thuận lợi, có thể ký kết hợp đồng lớn. Nếu có khó khăn về tài chính thì đây cũng là lúc mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa giúp Tỵ tha hồ hốt bạc. Con giáp này có cơ hội làm việc, kiếm tiền, làm giàu nhanh chóng. Điều này giúp Tỵ gia tăng thu nhập cho bản thân. Đây sẽ là khoảng thời gian mà Tỵ kiếm được món hời lớn, tha hồ gánh lộc về nhà.

Tử vi hôm nay, thứ Tư (12/10), 3 con giáp vừa bước ra cửa 'đụng trúng Thần Tài, va phải quý nhân', tài lộc đổ về đầy nhà, tiền chất đầy két, trúng số đổi đời, rủng rỉnh ngồi chơi đến cuối năm - Ảnh 2
Đây sẽ là khoảng thời gian mà Tỵ kiếm được món hời lớn, tha hồ gánh lộc về nhà. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Hôm nay, con giáp này được sao tốt chiếu mệnh nên tài vận không ngừng đi lên. Được gia đình và bạn bè ủng hộ, họ có những bước tiến vượt bậc trong sự nghiệp. Người sinh năm này sẽ chứng minh được tài năng của bản thân mình.

Người tuổi Dần làm kinh doanh cũng có cơ hội tiếp cận những khách hàng tiềm năng. Nhiều người sẽ tìm đến đề nghị hợp tác với họ. Trong khi, một số người tuổi Dần trong hôm nay cũng bắt đầu công việc mới với hành trình mới. Tài lộc của người tuổi Dần vượng hơn thấy rõ. Con giáp này được quý nhân phù trợ nên phúc lộc dồi dào, làm đâu gặt đấy. Vào thời điểm này, họ đạt được thành tích tốt trong công việc nên được cấp trên trọng dụng.

Người tuổi này làm kinh doanh cũng chốt được nhiều đơn hàng, ký được hợp đồng mới. Nhờ nỗ lực không ngừng, con giáp này làm đâu thắng đấy, thu nhập dồi dào hơn thời gian trước.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Chúc mừng 3 con giáp vào 17h chiều mai (12/10), Thần Tài ghi danh vào bảng vàng, nhà tiên tri đoán định 99% trúng số độc đắc, vàng bạc đầy nhà, siêu xe chờ sẵn, trở mình thành tỷ phú, tình duyên "đơm hoa kết trái"

Chúc mừng 3 con giáp vào 17h chiều mai (12/10), Thần Tài ghi danh vào bảng vàng, nhà tiên tri đoán định 99% trúng số độc đắc, vàng bạc đầy nhà, siêu xe chờ sẵn, trở mình thành tỷ phú, tình duyên "đơm hoa kết trái"

Chiều mai, theo tử vi học, 3 con giáp sau tài lộc vượng phát không ai sánh bằng nhờ trúng số độc đắc đổi đời, phất lên thành đại gia ai ai cũng ngưỡng mộ.

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