Tử vi hôm nay, thứ Sáu ngày 1/12/2023 (nhằm 19 tháng 10 âm lịch): Tý hóa Rồng hóa Phượng, Mão tài lộc gõ cửa, Sửu tiền hết lại đầy

Tâm linh - Tử vi 01/12/2023 00:05

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp dự báo thứ Sáu ngày 1/12/2023, 3 tuổi này thích nghi nhanh chóng, tiền bạc lũ lượt kéo về, viên mãn vẹn toàn.

Tuổi Tý 

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho biết, thứ Sáu ngày 1/12/2023 hôm nay, tuổi Tý rất dễ vướng phải mâu thuẫn với bạn bè, đồng nghiệp xung quanh. Thay vì nổi nóng, bản mệnh cần bình tĩnh trình bày suy nghĩ của mình, như vậy thì công việc mới tiến triển được.

Việc làm ăn, kinh doanh cũng cần hết sức cẩn thận trong ngày này. Bản mệnh có thể phải chịu sự chơi xấu của đối thủ cạnh tranh. Con giáp này được khuyên nên giữ đầu óc tỉnh táo để không nghe theo lời đồn thổi không đáng tin cậy.

May mắn là quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia hết sức yên bình. Nếu gặp bế tắc trong công việc tuổi Tý có thể trò chuyện với nửa kia, chắc chắn đối phương sẽ sẵn sàng lắng nghe và đưa cho bản mệnh những lời gợi ý hữu ích.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Quý nhân phù trợ: Dậu, Thân

Tử vi hôm nay, thứ Sáu ngày 1/12/2023 (nhằm 19 tháng 10 âm lịch): Tý hóa Rồng hóa Phượng, Mão tài lộc gõ cửa, Sửu tiền hết lại đầy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Ngày mới xuất hiện những vấn đề đòi hỏi tuổi Mão tốn khá nhiều công sức, ít người giúp đỡ. Thế nhưng trong đó cũng ẩn tàng những cơ hội để bạn tạo ra sự đột phá. Nhất là ai đang làm việc có kế hoạch, có tổ chức thì càng gia tăng được hiệu quả trong thời gian ngắn.

Người làm công ăn lương có thu nhập tốt hơn, trong khi người làm ăn kinh doanh có doanh thu ổn định, đều đặn, nhưng không có doanh thu bất thường nào cả. Lời khuyên là bạn nên kiên trì, đừng mơ mộng về chuyện giàu có sau một đêm kẻo bị vướng vào những cạm bẫy.

Bản mệnh được yêu chiều, vì thế mới sinh ra giận hờn và thiếu đi sự lắng nghe. Con giáp tuổi Mão nhớ rằng, nếu được người ấy nhường nhịn thì cũng phải biết điều nhé.

Nguyệt lệnh Bệnh cho thấy có thể vì bận rộn, căng thẳng nên tuổi Mão có thể sinh bệnh. Lời khuyên cho bạn trong thời gian này đó là mỗi ngày bạn phải tìm cách giải tỏa hết căng thẳng trước khi lên giường ngủ đi nhé.

Tử vi hôm nay, thứ Sáu ngày 1/12/2023 (nhằm 19 tháng 10 âm lịch): Tý hóa Rồng hóa Phượng, Mão tài lộc gõ cửa, Sửu tiền hết lại đầy - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Tử vi hôm nay ngày1/12/2023 của 12 con giáp cho thấy những người tuổi Sửu hôm nay mắn có cơ hội thực hiện được việc bản thân yêu thích.   

Công việc: Người tuổi Sửu nắm bắt cơ hội và làm việc chăm chỉ, may mắn có thể đến với bạn.

Tình cảm: Dành thời gian cho gia đình và người thân yêu, tình yêu và hạnh phúc gia đình sẽ là ưu tiên.

Tài lộc: Tài chính ổn định, hãy quản lý một cách thông minh và tiết kiệm.

Sức khoẻ: Duy trì chế độ ăn uống lành mạnh và tập thể dục đều đặn khi bạn có thời gian.

Tử vi hôm nay, thứ Sáu ngày 1/12/2023 (nhằm 19 tháng 10 âm lịch): Tý hóa Rồng hóa Phượng, Mão tài lộc gõ cửa, Sửu tiền hết lại đầy - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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