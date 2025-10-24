Tử vi hôm nay, thứ Sáu 24/10/2025: Tý làm ăn khấm khá, Tuất sự nghiệp xuôi thuận, Dần tài chính thăng hoa

Tử vi tháng mới của 12 con giáp nói rằng, tuổi Tý sẽ gặp nhiều thuận lợi trong công việc, đặc biệt là những ai làm trong lĩnh vực kinh doanh, thương mại, đầu tư. Đây là thời điểm bản mệnh có thể mở rộng quy mô hoặc bắt đầu dự án mới. Tuổi Tý nên lập kế hoạch tài chính rõ ràng và có quỹ dự phòng, cân nhắc thật kỹ trước khi quyết định đầu tư.

Đối với người đã lập gia đình, tháng này nên ưu tiên dành thời gian cho người thân, tránh để công việc chi phối quá mức gây ra mâu thuẫn không đáng có. Người độc thân tuổi Tý có cơ hội gặp gỡ người phù hợp thông qua bạn bè hoặc công việc.

Tuổi Tuất là con giáp trung thực, kiên định và có trách nhiệm. Họ không dễ bị lung lay trước thử thách mà luôn giữ vững tinh thần cầu tiến. Thời gian vừa qua, có thể tuổi Tuất phải đối mặt với nhiều áp lực hoặc sự trì trệ trong công việc, nhưng từ nay, vận mệnh của họ bước sang trang mới.

Thần Tài cùng sao Phúc Đức xuất hiện mang đến nguồn năng lượng tích cực và may mắn bất ngờ. Công việc của tuổi Tuất tiến triển thuận lợi, hợp đồng lớn được ký kết, lợi nhuận tăng nhanh. Người làm trong lĩnh vực tài chính, kỹ thuật, xây dựng hoặc dịch vụ đều có cơ hội được đề bạt, mở rộng quy mô, hoặc nhận dự án trọng điểm.

Đặc biệt, tuổi Tuất dễ gặp quý nhân quyền thế, giúp họ giải quyết khúc mắc, khai thông tài vận và nâng cao danh tiếng. Nếu biết tận dụng cơ hội này, họ không chỉ có tiền bạc dồi dào mà còn tạo dựng được vị thế vững chắc trong sự nghiệp.

Từ nay, người tuổi Tuất nên chú ý cân bằng công việc và sức khỏe, bởi khối lượng việc tăng nhanh có thể khiến họ mệt mỏi. Tuy nhiên, càng nỗ lực, càng “bứt phá”, kết quả họ nhận được càng xứng đáng.

Tuổi Dần

Tử vi 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần phải đối diện với một số vấn đề cảm xúc chưa được giải quyết triệt để. Những chuyện cũ không mong muốn bất ngờ bị khơi lại khiến bạn có phần mất kiểm soát và dễ bị phân tâm, ảnh hưởng đến hiệu quả công việc.

Ngày này tử vi 12 con giáp hàng ngày dành lời khuyên cho người tuổi Dần nên giữ vững sự điềm tĩnh trong mọi tình huống. Hãy cẩn trọng với những quyết định quan trọng và đừng để cảm xúc chi phối lý trí. Sự chín chắn và thận trọng sẽ giúp bạn tránh khỏi những rắc rối không đáng có.

Công việc: Hôm nay không phải là thời điểm thích hợp để tuổi Dần triển khai các ý tưởng mới hoặc bắt đầu dự án quan trọng. Dù trong đầu bạn có nhiều kế hoạch sáng tạo, nhưng hoàn cảnh hiện tại lại chưa cho phép bạn thể hiện trọn vẹn năng lực. Cần kiên nhẫn chờ thời điểm chín muồi hơn. Hãy cố gắng hoàn thành tốt những công việc thường nhật và hạn chế va chạm không cần thiết với đồng nghiệp.

Tình cảm: Bạn nhận được sự quan tâm, sẻ chia từ gia đình, người yêu hoặc bạn bè thân thiết. Những mối quan hệ gần gũi trở thành chỗ dựa tinh thần quý giá, tiếp thêm cho bạn sức mạnh để vượt qua giai đoạn tâm lý bất ổn này. Nếu đang trong giai đoạn tìm hiểu, hôm nay là dịp thích hợp để mở lòng và lắng nghe đối phương nhiều hơn.

Tài lộc: Bạn có thể phát sinh khoản chi bất ngờ hoặc bạn buộc phải dùng đến khoản tiết kiệm để giải quyết vấn đề cá nhân. Một vài người còn phải tính đến chuyện vay mượn ngắn hạn. Dù tình hình có phần căng thẳng, nhưng đừng vì nóng vội mà đầu tư liều lĩnh hay tin vào các cơ hội "ngon ăn". Hãy học cách quản lý tài chính kỹ lưỡng hơn.

Sức khỏe: Sức khỏe tuổi Dần hôm nay không có vấn đề gì quá nghiêm trọng, nhưng tinh thần có dấu hiệu mệt mỏi. Áp lực cảm xúc kéo dài có thể ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ và khả năng tập trung. Hãy cố gắng nghỉ ngơi đúng giờ, ăn uống điều độ và dành thời gian cho những hoạt động giúp bạn thư giãn, như nghe nhạc, đi bộ nhẹ nhàng hoặc thiền định.

