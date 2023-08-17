Tử vi hôm nay, thứ Năm (17/8/2023): Mùi có vận kim tiền, Dậu vượng khí đại cát, Ngọ tấn tài tấn lộc

Tâm linh - Tử vi 17/08/2023 10:38

Vận trình tài chính của 3 con giáp sau có những chuyển biến tích cực, đặc biệt là với người làm nghề tự do.

Tuổi Mùi 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Năm ngày 17/8/2023 hôm nay, vận trình tài chính của tuổi Mùi có những chuyển biến tích cực, đặc biệt là với người làm nghề tự do. Con giáp này nhận được thành quả xứng đáng với công sức đã bỏ ra.

Người đầu tư, kinh doanh có thể bắt tay vào thực hiện những kế hoạch đã ấp ủ từ trước đó. Cứ tiến hành bình tĩnh và thận trọng, bản mệnh sẽ không lo vấp phải sai sót. Hơn nữa, xung quanh bản mệnh luôn có rất nhiều người nhiệt tình giúp đỡ.

Về sức khỏe, theo Hải Thượng Lãn Ông, trong ngày mới hôm nay con giáp này nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí ở trong miệng, khắp thân mình...

Giờ tốt trong ngày: 21h - 23h

Quý nhân phù trợ: Hợi, Mão

Tử vi hôm nay, thứ Năm (17/8/2023): Mùi có vận kim tiền, Dậu vượng khí đại cát, Ngọ tấn tài tấn lộc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Người tuổi Dậu rất thật thà, chân thành và tốt bụng, họ sẵn sàng giúp đỡ người khác mà quên đi lợi ích của bản thân. Trong cuộc sống, người này có tính tự lập cao, tuyệt đối không ỷ lại, dựa dẫm vào người khác. Thành công họ đạt được đều dựa trên sự chăm chỉ, kiên nhẫn và cố gắng nỗ lực của bản thân.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, trong ngày mới tuổi Dậu sẽ bước sang trang mới, thuận lợi đủ đầy. Vậy nên, Sửu hãy nắm bắt cơ hội làm giàu ngay trước mắt bởi đấy chính là phúc phần trời cho. Chỉ cần chí thú làm ăn, cẩn trọng trong chuyện tiền bạc thì con giáp may mắn này sẽ có tiền ập xuống đầu, trở thành đại gia.

Tử vi hôm nay, thứ Năm (17/8/2023): Mùi có vận kim tiền, Dậu vượng khí đại cát, Ngọ tấn tài tấn lộc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ 

Tử vi hôm nay ngày 17/8/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Ngọ có thời gian chăm sóc gia đình nhỏ và bản thân chu đáo.  

Công việc: Người tuổi Ngọ hôm nay vận trình công danh thay đổi nhờ vào những cố gắng của bạn trong quá khứ. 

Tình duyên: Có tình cảm với người đó, nhưng bạn ngại tỏ tình, e dè.  

Tài lộc: Tiêu tiền thoải mái, không lo suy nghĩ những vấn đề khác.   

Sức khỏe: Trời mưa nên đừng ra ngoài vào tối một mình. 

Tử vi hôm nay, thứ Năm (17/8/2023): Mùi có vận kim tiền, Dậu vượng khí đại cát, Ngọ tấn tài tấn lộc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi con giáp

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