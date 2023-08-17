Tử vi hôm nay, thứ Năm (17/8/2023): Sửu dễ bị lừa gạt, Ngọ sự nghiệp hanh thông, Thìn có nỗi lo lớn trong công việc

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp , thứ Năm ngày 17/8/2023 hôm nay, tuổi Sửu dễ bị lừa gạt, vì thế đừng tin tưởng vào lời người không thân thiết ngay lập tức. Hãy dành thời gian để cân nhắc đúng sai chứ đừng tin tưởng mù quáng, cuối cùng thành ra người bị lợi dụng.

Nếu có ý định xuất hành trong ngày thứ 5, bản mệnh nên đi về phía Nam để gặp Hỷ thần hoặc hướng Đông để gặp Tài Thần. Đây là hai hướng tốt giúp công việc của bản mệnh trở nên suôn sẻ và thuận lợi hơn nhiều.

Đồng thời, mỗi khi làm sai một việc gì, bản mệnh không cần phải tự trách móc bản thân quá mức hoặc cảm thấy thất vọng về bản thân mình. Con giáp này đã cố gắng hết sức rồi và người khác sẽ hiểu cho mình, chỉ cần lần sau bản mệnh sửa đổi là được.

Giờ tốt trong ngày: 21h - 23h

Quý nhân phù trợ: Tuất, Mão

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Chỉ cần chắc chắn rằng người tuổi Ngọ thắt chặt tất cả các khuyết điểm của mình, thực sự bắt tay vào một điều gì đó mới hoặc tiến hành tiếp công việc kinh doanh còn dang dở. Bản mệnh tận hưởng sự may mắn trong sự nghiệp của mình trong thời gian này.

Sự sáng tạo của người tuổi Ngọ sẽ được hưởng lợi từ việc thực hiện các hoạt động tập trung sâu. Làm thế nào để ứng dụng những gì bản mệnh có vào cuộc sống rất quan trọng. Chúng sẽ nâng bản mệnh lên một tầng cao mới về nhận thức, giúp bản mệnh gây ấn tượng với đồng nghiệp, bạn hàng và cả cấp trên.

Đừng ngạc nhiên nếu trực giác của bản mệnh chiếm ưu thế trong các hoạt động như vậy và vì thế đừng lơ là và đánh rơi một số thông điệp quan trọng.

Bên cạnh đó, người tuổi Ngọ đặc biệt may mắn ở khía cạnh tình cảm. Bản mệnh kiểm soát tốt cảm xúc của mình. Người độc thân sẵn sàng yêu và vì vậy các cơ hội cũng mở ra trước mắt.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi hôm nay ngày 17/8/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn hôm nay đang có những nỗi lo lớn trong công việc.

Công việc: Vận trình sự nghiệp người tuổi Thìn công danh sự nghiệp cần có những đổi thay để tích cực hơn, làm việc cần trách nhiệm coa.

Tình duyên: Người tuổi Thìn tình cảm gia đình có những vướng mắc chưa thể giải quyết cùng nhau.

Tài lộc: Chưa có dấu hiệu tích cực, làm việc cần chuyên tâm hơn.

Sức khỏe: Thành thạo các môn võ giúp bạn khỏe mạnh.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!