Tuổi Thân là những người rất thông minh, lanh lẹ, thường chỉ nhìn qua sự việc đã có thể đoán được tới 7, 8 phần bên trong. Tuy nhiên, cũng chính vì thế, nhiều khi họ cũng dễ tự tin thái quá vào bản thân. Trong hôm nay (15/11), tuổi Thân cần đề phòng kẻo bị kẻ khác lừa gạt, ví dụ như dụ dỗ bạn mua 1 món đồ không như giá trị được quảng cáo chẳng hạn.

Trong hôm nay, người tuổi Thân để lại ấn tượng xấu trong mắt người khác vì sự nhiệt huyết, hăng hái của bạn bỗng hạ nhiệt. Thay vào đó, lười biếng lên ngôi, tuổi Thân dần mất đi các cơ hội quý giá.

Cũng trong hôm nay, tuổi Thân bị hung tinh chiếu mệnh, dễ gặp tiểu nhân, dính phải thị phi. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tuổi Tý là con giáp vô cùng thông minh, nhanh nhẹn và mưu trí. Trong tử vi phương Đông, chuột thường là biểu tượng của kẻ tiên phong, sự giàu có và tượng trưng cho ý chí, lòng dũng cảm. Tuy nhiên, trong cuộc đời tuổi Tý cũng có những giai đoạn thăng trầm bất biến, khiến con giáp này phải lao đao khốn đốn.

May mắn là tuổi Tý được thượng đế ban cho nhiều phước lành nên khổ nào rồi cũng sẽ qua, nợ nào rồi cũng được trả hết. Thời gian trước, tuổi Tý làm gì cũng không được thuận lợi, tiền bạc nhiều khi chưa kịp đến tay đã lại bay đi mất. Nhưng xui xẻo đã qua rồi, hôm nay (15/11) chính là lúc tuổi Tý được đền đáp lại.

Thu nhập không chỉ tăng lên mà sự nghiệp cũng đạt được những thành công nhất định. Bất kể tuổi Tý làm gì cũng suôn sẻ, thuận lợi, mọi kế hoạch đều được tiến hành trơn tru, nhanh chóng. Đồng thời, không khí gia đình của tuổi Tý lại hết sức êm ấm, hòa thuận, giúp cho bạn yên tâm công tác, ổn định công việc.

Nhưng xui xẻo đã qua rồi, hôm nay (15/11) chính là lúc tuổi Tý được đền đáp lại. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Trời sinh tuổi Hợi vốn là những người hiền lành, luôn biết hài lòng với những gì mình đang có và sống tình cảm với những người xung quanh. Đa số người tuổi Hợi đều có cuộc đời bình yên, từ khi sinh ra đến lúc trưởng thành họ đều có quý nhân bên cạnh giúp đỡ, phù trợ, bất kể làm việc gì cũng sẽ may mắn, suôn sẻ.

Tử vi học có nói, hôm nay (15/11), vận may của tuổi Hợi sẽ lội ngược dòng. Tuổi Hợi vốn dĩ không tham vọng nhưng chỉ cần họ làm việc thì chắc chắn sẽ gặt hái được nhiều thành công. Có những người chỉ cần đầu tư 1 thì có khả năng sinh lời gấp bội hoặc thậm chí tăng gấp 10 lần. Nhìn chung, cuộc sống tuổi Hợi có khả năng chuyển sang một giai đoạn khác, thịnh vượng và huy hoàng hơn. Dự kiến, nếu như không mua được nhà, xe thì ít nhất cũng để dành được khoản tiền kha khá.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm