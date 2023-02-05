Tử vi hôm nay, Rằm tháng Giêng (15/1 âm lịch), 3 con giáp bước vào vận ĐẠI PHÚC, bất ngờ giàu ú ụ, lắm tiền nhiều của, tình duyên đỏ thắm

Tâm linh - Tử vi 05/02/2023 04:38

Tử vi nói rằng, cuộc sống của những con giáp này sẽ có chuyển biến tích cực, mang nhiều niềm vui, may mắn vào ngày Rằm tháng Giêng (15/1 âm lịch).

Tuổi Dần

Tử vi 12 con giáp nói rằng người tuổi Dần có tính cách kiên định, một khi đã xác định được mục tiêu thì nhất định sẽ theo đuổi đến cùng. Con giáp này thông minh, mạnh mẽ, kiên cường nên có thể nắm chắc thành công trong tay.

Ngày Rằm tháng Giêng (15/1 âm lịch), con giáp may mắn tuổi Dần có thể rũ bỏ vận đen, bứt phá trong sự nghiệp và cuộc sống. Con giáp kiếm tiền nhiều vô kể khiến người khác phải ngước nhìn. Nhìn chung, cuộc sống của con giáp này luôn mang nguồn năng lượng tích cực. Khi gặp chuyện, họ không chùn bước mà cố gắng để hoàn thiện bản thân mình và đạt được thành tựu lớn hơn.

Tử vi hôm nay, Rằm tháng Giêng (15/1 âm lịch), 3 con giáp bước vào vận ĐẠI PHÚC, bất ngờ giàu ú ụ, lắm tiền nhiều của, tình duyên đỏ thắm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ có tính tình hào phóng, thích tự do, không muốn nghe ai sắp đặt. Con giáp này ưa thích việc được đi đây đi đó khám phá thế giới xung quanh, tìm kiếm những điều mới mẻ. Trong cuộc sống, con giáp này sẵn sàng vượt qua nhiều khó khăn, thử thách để đạt được thứ họ muốn. Trải qua gian khổ, tuổi Ngọ càng tích lũy được nhiều kinh nghiệm.

Tử vi dự báo, ngày Rằm tháng Giêng (15/1 âm lịch), con giáp tuổi Ngọ lội ngược dòng ngoạn mục. Những xui xẻo sẽ lùi lại phía sau nhường cho cho những điều tốt đẹp. Tuổi Ngọ sẽ rũ sạch vận đen tiến tới thời kỳ đại vận, làm ăn suôn sẻ, cuộc sống có nhiều niềm vui.

Tử vi hôm nay, Rằm tháng Giêng (15/1 âm lịch), 3 con giáp bước vào vận ĐẠI PHÚC, bất ngờ giàu ú ụ, lắm tiền nhiều của, tình duyên đỏ thắm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi nói rằng, tuổi Tuất là một trong những con giáp có khả năng bứt phá trong ngày Rằm tháng Giêng (15/1 âm lịch). Con giáp này có tính tập trung, nghiêm túc trong công việc. Tuổi Tuất sống lý trí, luôn mạnh mẽ, quyết định dứt khoát. Con giáp này làm gì đều lập ra kế hoạch cụ thể, suy nghĩ kỹ càng.

Tuổi Tuất luôn có suy nghĩ tích cực, biến áp lực thành động lực để phấn đấu, vươn lên trong cuộc sống. Con giáp này không thích dựa dẫm vào người khác, không bỏ cuộc khi gặp khó khăn. Do đó, con giáp được trời thương ban cho nhiều phước lành.

Tử vi hôm nay, Rằm tháng Giêng (15/1 âm lịch), 3 con giáp bước vào vận ĐẠI PHÚC, bất ngờ giàu ú ụ, lắm tiền nhiều của, tình duyên đỏ thắm - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

PHÚC LỘC ngập tràn trong 10 ngày tới (1/2 - 10/2), 3 con giáp tụ tài tụ lộc, vận số nở hoa, tiền kiếm được nhiều như nước

PHÚC LỘC ngập tràn trong 10 ngày tới (1/2 - 10/2), 3 con giáp tụ tài tụ lộc, vận số nở hoa, tiền kiếm được nhiều như nước

Tử vi cho biết, trong 10 ngày tới, những con giáp dưới đây sẽ cực kỳ may mắn đầu tư tiền vào đâu cũng sinh lời.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày 15/1 âm lịch tử vi tháng 1 Âm lịch tử vi giữa tháng Giêng con giap may man tu vi hang ngay tu vi ngay moi

TIN MỚI NHẤT

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Sao quốc tế 3 giờ 7 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm sự 4 giờ 0 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 0 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 33 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 55 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục