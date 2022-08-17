Tử vi hôm nay, ngày 20 tháng 7 âm lịch (17/8), 3 con giáp được Thần Tài khai thông vận mệnh, quý nhân hóa giải khúc mắc, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại', nhận lộc vàng lộc bạc

Tâm linh - Tử vi 17/08/2022 06:15

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây được Thần Tài khai thông vận mệnh, quý nhân hóa giải khúc mắc, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại', nhận lộc vàng lộc bạc vào ngày 17/8/2022.

Tuổi Dần

Đúng ngày 17/8/2022, vận trình công việc của người tuổi Dần sẽ diễn ra may mắn đáng kể. Đường sự nghiệp vô cùng rộng mở giúp người tuổi này có được chỗ đứng vững vàng trong môi trường làm việc mới. Bản mệnh cũng đừng tự tin quá mức mà quên lãng sự giúp đỡ của quý nhân.

Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này cũng sẽ rất hài hoà. Sau những lần hợp rồi tan, cãi vả và thủ thỉ thì những cặp đôi tuổi này cũng đã trở nên hiểu nhau hơn, từ đây, tình yêu đôi lứa của cả hai cũng mặn nồng, thắm thiết và say đắm hơn. Hiện tại chẳng có gì có thể chia rẽ được đôi bạn nữa.

Tử vi hôm nay, ngày 20 tháng 7 âm lịch (17/8), 3 con giáp được Thần Tài khai thông vận mệnh, quý nhân hóa giải khúc mắc, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại', nhận lộc vàng lộc bạc - Ảnh 1
Đúng ngày 17/8/2022, vận trình công việc của người tuổi Dần sẽ diễn ra may mắn đáng kể - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Công việc của người tuổi Thìn trong ngày hôm nay diễn ra suôn sẻ thấy rõ. Người tuổi này được cấp trên đánh giá khá cao ở khả năng thích ứng linh hoạt cũng như tận dụng thời cơ trước mắt. Tuy nhiên, bản mệnh cũng đừng vì vậy mà cho phép bản thân được hống hách hay lên mặt ta đây.

Về vận trình tình cảm, người độc thân gặp nhiều may mắn trong tình duyên, sắp tới rất dễ nhận được tin vui về tình cảm chẳng hạn như bắt đầu mối quan hệ mới. Các cặp đôi sẽ có nhiều khoảnh khắc vui vẻ bên nhau.

Tử vi hôm nay, ngày 20 tháng 7 âm lịch (17/8), 3 con giáp được Thần Tài khai thông vận mệnh, quý nhân hóa giải khúc mắc, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại', nhận lộc vàng lộc bạc - Ảnh 2
Công việc của người tuổi Thìn trong ngày hôm nay diễn ra suôn sẻ thấy rõ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Con đường làm giàu của người tuổi Tuất sẽ khá sáng sủa trong ngày hôm nay. Dù đối diện với sự cạnh tranh gay gắt của đối thủ song bạn biết thế mạnh của mình nằm ở đâu để có hướng đi phù hợp. Nhờ vậy đồng tiền cũng chảy về túi của bạn vô cùng đều đặn.

Bên cạnh đó, sao Tử Vi cũng mang tới nhiều may mắn cho người tuổi này. Nếu còn trẻ tuổi, bạn hãy không ngừng cố gắng rèn luyện bản thân, không đầu hàng nghịch cảnh, luôn ở trong tư thế sẵn sàng, chờ đón những cơ hội tốt đẹp sẽ tới trong thời gian tới.

Tử vi hôm nay, ngày 20 tháng 7 âm lịch (17/8), 3 con giáp được Thần Tài khai thông vận mệnh, quý nhân hóa giải khúc mắc, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại', nhận lộc vàng lộc bạc - Ảnh 3
Con đường làm giàu của người tuổi Tuất sẽ khá sáng sủa trong ngày hôm nay - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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