Tử vi hôm nay mùng 1 tháng 8 âm lịch: 3 con giáp này vạn sự cát tường, qua được tháng 7 cô hồn tiền tài nhiều như lá rụng mùa thu, tình duyên may mắn đôi lứa sớm về chung một nhà

Tâm linh - Tử vi 27/08/2022 05:51

Tử vi hôm nay mùng 1 tháng 8 âm lịch nói rằng 3 con giáp này sau khi trải qua những khó khăn sẽ đến hồi gặt quả ngọt.

Tuổi Thân

Vào ngày mùng 1 tháng 8 âm lịch, tinh thần trách nhiệm của người tuổi Thân được thể hiện khá rõ trong ngày Chính Quan độ mệnh. Bạn chủ động và xông xáo hơn hẳn, nhiều khi cấp trên chưa kịp phân phó thì bạn đã lao vào xử lý vấn đề rất kịp thời vì không muốn mọi người phải tốn thêm thời gian sau này.

Cũng nhờ những điều đó mà đường công danh sự nghiệp của tuổi này tăng tiến không ngừng. Bạn được cấp trên đánh giá cao về năng lực và sự trách nhiệm, có khả năng sẽ được ưu ái cất nhắc hoặc trao thêm cho những trọng trách mới.

Ngũ hành tương sinh cũng cũng mang đến nhiều may mắn trong chuyện tình cảm cho con giáp này. Được người khác mai mối, giới thiệu nên bạn có cơ hội gặp gỡ một số đối tượng khác phái, bạn có thể lọt vào mắt xanh của đối phương và chỉ chờ cái gật đầu của bạn là tiến tới thôi.

Tử vi hôm nay mùng 1 tháng 8 âm lịch: 3 con giáp này vạn sự cát tường, qua được tháng 7 cô hồn tiền tài nhiều như lá rụng mùa thu, tình duyên may mắn đôi lứa sớm về chung một nhà - Ảnh 1

Vào ngày mùng 1 tháng 8 âm lịch, tinh thần trách nhiệm của người tuổi Thân được thể hiện khá rõ trong ngày Chính Quan độ mệnh.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý có nhiều cát khí vây quanh vào ngày mùng 1 tháng 8 âm lịch do được cả Lục Hợp và Thiên Ấn độ mệnh. Ngày này bạn cảm thấy làm gì cũng thuận lợi hơn hẳn, không cần phải quá vất vả cũng có thể đạt được điều mình muốn.

 

Công việc đang có nhiều bước tiến triển tích cực, ngay cả những hạng mục dang dở từ lâu cũng được lật lại giải quyết ổn thỏa. Cũng bởi bên cạnh bạn luôn có những người bạn, đồng nghiệp nhiệt tình luôn hết lòng vì nhau nên ai cũng vui vẻ hỗ trợ nhau một tay để công việc được hoàn thành nhanh hơn.

 

Thủy – Thổ xung khắc lại khiến chuyện tình cảm không mấy vui vẻ. Mối quan hệ với các thành viên trong nhà liên tiếp xảy ra mâu thuẫn, bất đồng khiến không khí vô cùng ngột ngạt và căng thẳng, không còn giữ được sự ấm áp, hài hòa như trước nữa.

 

Tử vi hôm nay mùng 1 tháng 8 âm lịch: 3 con giáp này vạn sự cát tường, qua được tháng 7 cô hồn tiền tài nhiều như lá rụng mùa thu, tình duyên may mắn đôi lứa sớm về chung một nhà - Ảnh 2

Người tuổi Tý có nhiều cát khí vây quanh vào ngày mùng 1 tháng 8 âm lịch do được cả Lục Hợp và Thiên Ấn độ mệnh.

Ảnh minh họa: Internet 

Tuổi Thìn

Vận trình tình cảm bản mệnh tuổi Thìn vào ngày mùng 1 tháng 8 âm lịch có bước tiến đáng kể. Ngũ hành Thổ được Hoả dưỡng đem tới cho người độc thân nhiều cơ hội gặp gỡ, làm quen với nhiều người khác phái. Nhờ vậy mà gia tăng cơ hội tìm thấy một nửa thực sự phù hợp với mình.

Công việc của tuổi Sửu trong ngày hôm nay diễn ra tương đối khó khăn. Do ảnh hưởng của cục diện tương hại nên khả năng kiểm soát cảm xúc tiêu cực của người tuổi Sửu giảm đi trông thấy. Nhiều chuyện phát sinh ngoài ý muốn, cơn nóng giận và những quyết định thiếu suy nghĩ của bản mệnh gây nên nhiều hậu quả nghiêm trọng.

Vận trình tài lộc tăng tiến. Nhờ Chính Tài soi đường dẫn lối mà bản mệnh nắm bắt được các cơ hội kiếm tiền đáng giá.

Tử vi hôm nay mùng 1 tháng 8 âm lịch: 3 con giáp này vạn sự cát tường, qua được tháng 7 cô hồn tiền tài nhiều như lá rụng mùa thu, tình duyên may mắn đôi lứa sớm về chung một nhà - Ảnh 3

Vận trình tình cảm bản mệnh tuổi Thìn vào ngày mùng 1 tháng 8 âm lịch có bước tiến đáng kể.

Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

 

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