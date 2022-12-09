Tử vi hôm nay 9/12: Thần tài trao phúc, 3 tuổi may mắn ngập tràn, cuộc đời lên hương, làm ăn khấm khá, gia sản đồ sộ

Tâm linh - Tử vi 09/12/2022 04:25

Tử vi hôm nay 9/12 cho biết những con giáp này sẽ có lộc về tay liên hồi, may mắn liên tục đến bên nên làm gì cũng có lợi lộc.

Tuổi Dần 

Theo tử vi 12 con giáp, thứ Sáu ngày 9/12 này tiền bạc sẽ đổ về túi của con giáp này nhằm đáp lại nỗ lực bền bỉ trong suốt thời gian qua, cùng với đó là sự yêu thương đến từ Thiên Ấn. Nhờ đó những người làm công ăn lương hay kinh doanh thì cũng đều thu về tay một khoản tiền khổng lồ. 

Tử vi hôm nay 9/12: Thần tài trao phúc, 3 tuổi may mắn ngập tràn, cuộc đời lên hương, làm ăn khấm khá, gia sản đồ sộ - Ảnh 1

Từ số tiền này trong tay bạn sẽ tìm được cơ hội kiếm tiền theo đúng lĩnh vực sở trường, hay đam mê từ bấy lâu nay. Nếu biết tận dụng thời điểm thích hợp đầu tư hay chiêu gọi vốn thì đều thuận lợi, suôn sẻ. Lúc này "máu liều" trong bạn sẽ đem đến cho bạn những khoản tiền đáng mơ ước. 

Thần May Mắn đang đứng về phía tuổi Dần mà mọi rắc rối trong công việc được tháo gỡ triệt để, ngoài ra bạn còn thu lượm về tay bài học kinh nghiệm quý báu. 

 

Chuyện vui tình cảm cũng liên tiếp đến với con giáp này khiến bạn hạnh phúc lại càng hạnh phúc. Hãy tận hưởng giây phút ấy cùng với những người mình yêu thương bạn nhé! 

Tuổi Mão

Người tuổi Mão khá linh hoạt, giỏi giang nhưng cũng có phần nóng nảy. Đôi khi họ làm việc không cần suy nghĩ. Mão dám theo đuổi ước mơ, không sợ thử thách, không sợ thất bại.

Trong tương lai, nếu Mão muốn thành công hơn thì cần học cách điềm tĩnh và tính toán kỹ hơn trước khi đưa ra quyết định. Đây cũng chính là bí quyết giúp họ ngày một thăng tiến.

Tử vi hôm nay 9/12: Thần tài trao phúc, 3 tuổi may mắn ngập tràn, cuộc đời lên hương, làm ăn khấm khá, gia sản đồ sộ - Ảnh 2

Vào hôm nay 9/12 Mão rước lộc vào nhà, tài lộc vượng lên trông thấy. Người làm công ăn lương dù dự án khó khăn đến đâu cũng có thể hoàn thành xuất sắc mục tiêu, thu về nhiều thành quả.

Người làm kinh doanh ký được hợp đồng, các thương vụ thuận buồm xuôi gió, mang về lợi nhuận lớn. Mão càng kiên trù càng thu về thành quả như mong đợi.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu được dự báo có thể gặp vận may về tài lộc. Người làm công ăn lương có thêm thu nhập từ nghề tay trái nhờ sự nhanh nhạy, biết chớp thời cơ của mình.

Tử vi hôm nay 9/12: Thần tài trao phúc, 3 tuổi may mắn ngập tràn, cuộc đời lên hương, làm ăn khấm khá, gia sản đồ sộ - Ảnh 3

Còn với người làm kinh doanh, thu nhập của bạn cũng tăng lên đáng kể nhờ việc làm ăn vô cùng thuận lợi và suôn sẻ. Người tuổi này tìm được người cùng hợp tác làm ăn đáng tin cậy, lợi nhuận tăng lên, tiền bạc dồi dào hơn trước. Đây cũng là cơ sở để bạn mạnh dạn mở rộng quy mô trong tương lai.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Tử vi cho biết từ 7h ngày 8/12, những con giáp sau sẽ đón nhận niềm vui may vô bờ, tài lộc tăng nhanh vù vù ngoài tưởng tượng.

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