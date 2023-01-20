Tử vi hôm nay, 29 Tết: hết hạn Tam Tai, vận may ập đến, 3 con giáp ăn lộc Thần Tài, trúng số đặc biệt tiền tài rủng rỉnh, giàu sang nhất họ, đón Tết linh đình

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân vốn thông minh, lanh lợi và khéo léo. Trong cuộc sống, họ là người vui vẻ, hài hước, có nhiều suy nghĩ tích cực. Vì vậy, trong những lúc khó khăn, gian nan, con giáp này luôn tìm nhiều cơ hội, cách thức để lội ngược dòng, chuyển bại thành thắng.

Trong hôm nay (29 Tết), người tuổi Thân có thể thu hái nhiều tài lộc, có được cuộc sống giàu sang, phú quý.

Hôm nay (29 Tết), người tuổi này có nhiều cơ hội, dự án trong công việc. Điều này thôi thúc con giáp này nỗ lực hết mình để đạt được những thành tựu như mong đợi. Được quý nhân giúp đỡ, người tuổi Thân vạn sự đều hanh thông, tài lộc vượng hơn thấy rõ.

Trong hôm nay (29 Tết), người tuổi Thân có thể thu hái nhiều tài lộc, có được cuộc sống giàu sang, phú quý. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần rất bộc trực, thành thật, có sao nói vậy. Từng cử chỉ, lời nói của họ khiến chúng ta nhận ra rằng họ là người rất chặt chẽ, biết suy trước, tính sau chứ không hành động theo cảm tính. Trong hôm nay (29 Tết), người tuổi Dần có sao đại cát chiếu mệnh.

Từ giai đoạn này, tuổi Dần cần phải bình tĩnh nắm bắt mọi cơ hội tốt đến với mình, bên cạnh đó nên phát huy mọi thế mạnh thì sẽ thành công tốt đẹp. Dự kiến, tuổi Dần sẽ tạo dựng được tài vận dồi dào, giúp cuộc sống sau này dư dả sung túc.

Trong chuyện tình cảm, nếu còn độc thân, họ cũng sớm tìm được người nguyện ý với mình. Các cặp đôi tuổi Dần cũng có thêm thời gian và cơ hội để bày tỏ tình cảm với nhau.

Từ giai đoạn này, tuổi Dần cần phải bình tĩnh nắm bắt mọi cơ hội tốt đến với mình. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão tính tình hiền lành, khéo léo, thích dĩ hòa vi quý. Họ cũng là người giỏi thích nghi với hoàn cảnh, có sức chịu đựng bền bỉ, có suy nghĩ thấu đáo. Họ biết đối nhân xử thế nên được nhiều người yêu mến.

Thời trẻ, người tuổi này gặp nhiều khó khăn trong sự nghiệp. Dù có cố gắng nhưng họ không được ghi nhận. Trải qua nhiều khó khăn, thử thách, con giáp này dần dần có công việc ổn định, cho thu nhập tăng dần.

Hôm nay (29 Tết), người tuổi này được Thần Phật phù hộ, đại vận hanh thông, tài lộc tấn tới. Con giáp này gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp. Trải qua nhiều khó khăn, họ được quý nhân giúp đỡ, tạo điều kiện phát triển tài lộc.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm