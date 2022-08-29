Tử vi hôm nay (29/8), "trên có Thần Tài che chở, dưới có quý nhân nâng đỡ", các con giáp sau như "Hổ mọc thêm cánh", quơ tay trúng núi kim cương, bạt ngàn tài lộc, phú quý bao vây

Tâm linh - Tử vi 29/08/2022 06:17

Các con giáp sau gặp nhiều may mắn vào ngày thứ Hai đầu tuần, cả tuần đều suôn sẻ, mở cửa đón tài lộc.

Tuổi Hợi

Trong số những con giáp, chỉ số EQ và IQ của tuổi Hợi khá cao, là một người có đầu óc, thông minh và nhanh trí. Trong cuộc sống này, tuổi Hợi là người có thể ứng biến với mọi hoàn cảnh, họ có thể không giải quyết nhanh gọn lẹ nhưng ít nhất kết quả rất ổn định. Người tuổi Hợi cũng có khả năng ngoại giao tốt, vì vậy, họ cũng dễ tìm được cơ hội thay đổi cuộc sống ngày càng tốt hơn. 

Người tuổi Hợi vốn dĩ rất có mục tiêu trong cuộc sống, họ làm việc cần mẫn, chăm chỉ không hẳn cần sự công nhận của mình khác, họ chỉ biết bản thân mình cần gì. Tuổi Hợi theo đuổi giá trị tinh thần nhưng vẫn trau dồi kiến thức để nâng cao cuộc sống lên tầm cao mới. Hôm nay, tuổi Hợi sẽ gặp được nhiều may mắn, có người có khả năng đổi đời, sự nghiệp và tiền bạc đều có thể thăng hoa.

Tử vi hôm nay (29/8), 'trên có Thần Tài che chở, dưới có quý nhân nâng đỡ', các con giáp sau như 'Hổ mọc thêm cánh', quơ tay trúng núi kim cương, bạt ngàn tài lộc, phú quý bao vây - Ảnh 1
Hôm nay, tuổi Hợi sẽ gặp được nhiều may mắn, có người có khả năng đổi đời, sự nghiệp và tiền bạc đều có thể thăng hoa. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Vẻ bề ngoài của tuổi Tuất thường đánh lừa người khác, nhưng trên thực tế tuổi Tuất có khả năng nhìn thấu được cảm xúc của người khác. Không phải ai tuổi Tuất cũng đối xử như nhau, chỉ đối với những người mà họ yêu thương thật sự thì tuổi Tuất mới dành hết sự nhiệt tình và lòng cảm mến. Tuổi Tuất cũng là con giáp thông minh, luôn biết nắm bắt cơ hội để xây dựng mọi thứ viên mãn. 

Tuổi Tuất sống khá thực tế, không mơ mộng và tin rằng nếu như không cố gắng thì sẽ không bao giờ thành công. Hôm nay này cũng là giai đoạn hoàng kim của tuổi Tuất, thời gian sắp tới chỉ cần tuổi Tuất nỗ lực và cố gắng không ngừng thì nhất định sẽ gặp được nhiều hỷ sự, muốn tiền có tiền, muốn tình có tình. Điều cần làm nhất chính là không nên bỏ qua bất cứ thời cơ nào, dù chỉ là thời cơ nhỏ. 

Tử vi hôm nay (29/8), 'trên có Thần Tài che chở, dưới có quý nhân nâng đỡ', các con giáp sau như 'Hổ mọc thêm cánh', quơ tay trúng núi kim cương, bạt ngàn tài lộc, phú quý bao vây - Ảnh 2
Tuổi Tuất sống khá thực tế, không mơ mộng và tin rằng nếu như không cố gắng thì sẽ không bao giờ thành công. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Trời sinh tuổi Tỵ là những người thông minh, tài giỏi, luôn biết nắm bắt những thế mạnh xung quanh để xây dựng cuộc sống viên mãn đủ đầy. Không giống như những con giáp khác, để đạt được thành công, tuổi Tỵ đã phải đối mặt với nhiều khó khăn, trắc trở, thậm chí đánh đổi nhiều thứ, nhưng họ không bao giờ hối hận.

Tuổi Tỵ luôn tâm niệm rằng, sự cố gắng nỗ lực chưa bao giờ là thừa, nên họ luôn biết phát huy mọi thế mạnh của mình để biến họa thành phúc, để có thể có được những điều tốt đẹp hơn. Tử vi học có nói, trong hôm nay, tuổi Tỵ sẽ có vận may lội ngược dòng, cuộc sống tuổi Tỵ sẽ có những chuyển biến tích cực, không những được quý nhân phù trợ mà còn được Thần Tài chiếu cố về mọi mặt. Hôm nay, tuổi Tỵ sẽ gặp được cơ hội làm giàu, nếu như không thể giàu có thì ít nhất cũng sở hữu được khối tài sản to lớn, sống dư dả thoải mái.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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Tử vi học có nói, tuần mới này, các con giáp sau sẽ được quý nhân chiếu cố nồng hậu, không những thế họ còn có Thần Tài và các vị thần may mắn phù trợ, làm việc gì cũng dễ dàng thành công.

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