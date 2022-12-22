Tử vi hôm nay (22.12), phú quý đến gần, vận trình ‘thong dong’ như nước chảy, 3 con giáp Thần Tài ‘cưng chiều’, gặp thời trúng mánh, chuẩn bị mang túi ba gang đựng tiền

Tâm linh - Tử vi 22/12/2022 07:04

Tử vi hôm nay (22.12), 3 con giáp may mắn sự nghiệp, tiền tài, tình duyên đều nở rộ, thăng hoa như diều gặp gió.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão được biết đến với tính cách hiền lành, giản dị và tốt bụng. Nhưng điều đó chưa đủ, người tuổi Mão rất siêng năng, chăm chỉ và có trách nhiệm trong công việc. Trời sinh con giáp này sống nhân hậu, chân thành, hay giúp đỡ người khác nên làm gì cũng có quý nhân giúp đỡ.

Tử vi hôm nay (22.12), người tuổi Mão được trời ban sức khỏe dồi dào, quanh năm không ốm đau bệnh tật. Trên con đường công việc làm ăn, buôn bán của con giáp này hanh thông, thuận lợi hơn rất nhiều.

Tử vi hôm nay (22.12), phú quý đến gần, vận trình ‘thong dong’ như nước chảy, 3 con giáp Thần Tài ‘cưng chiều’, gặp thời trúng mánh, chuẩn bị mang túi ba gang đựng tiền - Ảnh 1
Tử vi hôm nay (22.12), người tuổi Mão được trời ban sức khỏe dồi dào, quanh năm không ốm đau bệnh tật. Ảnh minh họa: Internet

Kinh doanh, buôn bán thuận lợi, đầu tư thích hợp với các hạng mục ngắn và trung hạn, luân chuyển sang các hình thức đầu tư mà có thể gặt ‘bão’ tài lộc.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu trung thực, cần cù chịu khó, chỉ phải cái là hơi cố chấp, không nhanh nhạy, thế nhưng hai ngày cuối tuần họ có thế vận cực kỳ đẹp.

Con giáp này có thể phát tài nhanh chóng nhờ nghề tay trái của mình hoặc nhận thành quả xứng đáng với công sức lao động suốt thời gian qua. Từ đây cuộc đời Sửu bước sang một trang mới, vận may không chỉ tăng vọt mà còn hanh thông. Với phúc khí vô bờ, phúc lộc vô song, cuộc sống của Sửu sẽ không ngừng tiến tới. Trong sự nghiệp cũng sẽ có nhiều đột phá lớn.

Tử vi hôm nay (22.12), cuộc sống của tuổi Sửu bắt đầu đi vào quỹ đạo ổn định, giúp bạn có thể tận hưởng sự dư dả và thành công.

Tử vi hôm nay (22.12), phú quý đến gần, vận trình ‘thong dong’ như nước chảy, 3 con giáp Thần Tài ‘cưng chiều’, gặp thời trúng mánh, chuẩn bị mang túi ba gang đựng tiền - Ảnh 2

Tử vi hôm nay (22.12), cuộc sống của tuổi Sửu bắt đầu đi vào quỹ đạo ổn định, giúp bạn có thể tận hưởng sự dư dả và thành công. Ảnh minh họa: Internet

Một số người có cơ may phát tài nhờ những trò may rủi. Tuy nhiên, con giáp này không nên nghĩ đến việc sống phụ thuộc vào vận may của mình. Hãy cố gắng lao động và làm giàu dựa trên chính công sức đã bỏ ra.

Hỏa sinh Thổ cho thấy tuổi này rất hòa hợp với nửa kia của mình. Trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào, con giáp này đều sẽ tâm sự và thảo luận cùng người ấy, nhờ vậy mà cuộc sống gia đình yên bình, ít mâu thuẫn.

Tuổi Thìn

Thời gian trước mọi việc có thể tiến triển không mấy thuận lợi với Thìn nhưng không có nghĩa là công lao của Thìn không được đền đáp xứng đáng. Nếu chăm chỉ làm việc, tài lộc của Thìn sẽ khá khởi sắc. Đặc biệt là với người làm kinh doanh.

Tử vi hôm nay (22.12) Thìn quyết đoán nên dễ nắm bắt được cơ hội làm ăn trước đối thủ. Bản mệnh luôn tin tưởng vào năng lực và cách nhìn nhận vấn đề của bản thân và đồng tiền dần dần chảy về túi chính là câu trả lời thuyết phục nhất.

Sự xuất hiện của sao Thiên Đức như một lời cổ vũ với người làm công ăn lương. Chỉ cần Thìn quyết tâm làm việc thì thành công nằm ngay trong tầm tay.

Vậy nên khi đứng trước khó khăn hay cơ hội thì Thìn cũng hãy mạnh dạn tiến bước, cấp trên chắc chắn không bạc đãi những người luôn chăm chỉ.

 *Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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Sau đêm nay (22/12), 3 con giáp may mắn nhận lộc đầy tay, tình tiền thăng hoa như ý, phát tài đổi đời, tiền vàng chật két.

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