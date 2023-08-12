Tử vi hôm nay 12/8/2023: HÀO MÔN rộng mở, 3 con giáp cầu được ước thấy, TRÚNG ĐẬM bất ngờ, tiền về dồn dập, giàu to bất chấp

Đường công việc của tuổi Sửu được Chính Quan nâng đỡ nên khởi sắc hơn hẳn mọi ngày. Những bạn đang chờ tin tức xin việc, thi cử hoặc thăng quan tiến chức thì sẽ nhận tin tốt trong ngày này. Tâm trạng phơi phới cùng sự nhiệt huyết, hăng say giúp bạn có thể hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Vận trình tình cảm của con giáp này kém sắc vì Mộc Thổ tương khắc. Hôm nay cẩn thận coi chừng có xích mích với gia đình bên nội hoặc ức chế vì câu nói của người thân trong nhà. Thôi thì chín bỏ làm mười, đừng mang hận thù trong lòng, đêm về làm khổ bản thân không ngủ được.

Đường tài lộc của tuổi này cũng khởi sắc không kém. Công việc thuận lợi nên dòng tiền đổ vào khá đều. Sửu cũng là người giỏi ngoại giao, khéo léo trong cách đối nhân xử thế khi đi làm nên cũng dễ kiếm mối làm ăn, không thua kém bất cứ ai.

Tuổi Thìn

Theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp, thứ Bảy 12/08/2023, vận may tài lộc sẽ ghé thăm tuổi Thìn, chuyện làm ăn buôn bán vô cùng hanh thông và thuận lợi. Bản thân tuổi Thìn sẽ tìm được hướng đi mới cho mình sau bao lâu tìm kiếm, hứa hẹn với những thị trường tiềm năng và thành công vững chắc sẽ tới trong tương lai gần.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên do ảnh hưởng của cục diện ngũ hành xung khắc nên vận trình tình cảm không có nhiều chuyển biến. Tuổi Thìn luôn thể sự nhiệt tình nhưng không được đáp lại nên dễ cảm thấy chán nản, buồn bã. Tình cảm nếu đặt vào không đúng người mà lại còn không đúng thời điểm thì tổn thương là điều khó tránh khỏi. Tử vi hôm nay nhắn nhủ với tuổi Thìn rằng trong chuyện tình duyên, chớ nên vội vàng.

Tình hình sức khỏe của tuổi Thìn hôm nay khá ổn định nhưng vẫn cần chăm chỉ vận động thể chất nhiều hơn. Đừng trì hoãn việc tập luyện thêm nữa, con giáp này nên chủ động sắp xếp thời gian công việc sao cho hợp lý để có thời gian chăm sóc bản thân. Việc tập luyện sẽ giúp cơ thể của tuổi Thìn thêm phần sung sức, từ đó mà vận trình của bản mệnh cũng được cải thiện theo chiều hướng tốt lên rất nhiều.

Tuổi Hợi

Hôm nay, tuổi Hợi đón nhận nhiều may mắn đến với mình. Chuyện tình cảm tiến triển vô cùng thuận lợi, nếu bạn và người ấy đã yêu nhau lâu thì khả năng về chung một nhà sẽ không còn lâu nữa.

Đối với các cặp vợ chồng cũng tìm được sự tương đồng như vậy, hai người ngày càng yêu thương và thông cảm cho những khó khăn gặp phải trong cả công việc lẫn cuộc sống. Tình yêu lâu dần đã biến thành tình thương, rất khó chia lìa.

Ảnh minh họa: Internet

Chuyện làm ăn của tuổi Hợi hôm nay cũng rất tốt, tiền bạc thu về tay không ít, bản mệnh không phải vất vả quá nhiều mà mọi thứ đều thuận lợi. tuổi Hợi cũng tìm được nguồn hàng tốt, giá cả phù hợp nên lợi nhuận ngày càng tăng lên.

(*) Thông tin trong bài mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.