Tử vi hàng ngày 12 cung hoàng đạo, thứ Ba 9/3/2021: Sư Tử có dấu hiệu bất ổn về sức khỏe, Cự Giải vô cùng bận rộn với công việc

Hãy nghĩ đến một kết quả tốt đẹp sau những gì bạn bỏ ra, kể cả công sức lẫn tiền bạc. Nó sẽ giúp bạn thoải mái chi tiêu mà không cần đắn đo.

Trong hôm nay, dấu hiệu cung hoàng đạo cho biết bạn phải chi tiêu rất nhiều vào những mối quan hệ xã hội. Việc mời đồng nghiệp, khách hàng... ăn một bữa tiệc hoặc một chầu nước có thể hao tốn của bạn đến vài trăm, thậm chí cả triệu đồng. Tuy nhiên, những gì bạn bỏ ra sẽ được đền đáp xứng đáng, bạn có thể cải thiện mối quan hệ với đồng nghiệp, hoặc được lòng khách hàng. Việc này sẽ giúp ít nhiều trong sự nghiệp và con đường thăng tiến của bạn.

Giờ may mắn: 13h-14h

Bảo Bình (20/1 – 18/2)

Bạn cảm thấy khá buồn hôm nay, mà không biết tại sao? Rất có thể, một điều gì đó xung quanh mà bạn tiếp xúc đã vô tình nhắc bạn nhớ về một quá khứ không vui. Hãy cố gắng nhìn nhận nó, tìm cách áp chế nó, thay vì để nó điều khiển tâm trạng của bạn cả một ngày.

Bạn luôn lo lắng người khác biết về bí mật của mình, nhưng thay vì cất giấu, thì hãy nhấc máy và gọi ngay cho một người bạn thân nhất để chia sẻ, hoặc tìm một ai đó có thể lắng nghe và trò chuyện với bạn để giải bày. Đôi khi thổ lộ lại là cách giữ bí mật tốt nhất, bạn càng cố che đậy thì những biểu hiện của bạn càng "bán đứng" bạn.

Con số may mắn: 12

Màu may mắn: Cam, đỏ

Giờ may mắn: 20h-21h

Song Ngư (19/2 – 20/3)

Tử vi hàng ngày cho thấy bạn sắp gặp phải một đối thủ "nặng ký", họ sẽ chạm trán với bạn trên nhiều mặt trận, kể cả công việc lẫn tình cảm... Đối thủ này luôn đưa ra những ý kiến trái ngược bạn hoặc trong tình cảm, người này sẽ tìm mọi cách để nẫng tay trên bạn. Hãy tỉnh táo thoát ra khỏi vòng xoáy của đối đầu, bởi bạn càng tìm cách đánh bại người này, sẽ khiến bạn cứ mãi chạy theo sau. Không những thế, người bạn đang "crush" có thể sẽ thấy bạn trẻ con và ngạo mạn.

Con số may mắn: 25

Màu may mắn: Nâu, xanh dương

Giờ may mắn: 6h-7h

Tử vi hàng ngày cho thấy Song Ngư sắp gặp phải một đối thủ "nặng ký" - Ảnh minh họa: Internet

Bạch Dương (21/3 – 20/4)

Tử vi 12 cung hoàng đạo chỉ rõ, Bạch Dương có thể đang mơ về một mối tình lãng mạn, hoặc bạn đã nảy sinh tình cảm nồng nàn với ai đó. Trong ngày thứ Ba, tâm trí bạn sẽ chỉ nghĩ đến việc tỏ tình hoặc tìm một địa điểm hẹn hò thích hợp. Sự vui vẻ hiện rõ trên khuôn mặt bạn, khiến nhiều người lo ngại về tâm lý của bạn.

Không sao cả, hãy làm những việc mình thích, hôm nay quả thật là một ngày tình yêu khởi sắc với bạn. Những công việc chưa cần giải quyết gấp có thể gác lại để bạn có thời gian chăm chút cho buổi hẹn hò vào cuối ngày. Một số gợi ý như nhà hàng Âu, phòng trà... sẽ vô cùng thích hợp cho buổi hẹn hò lãng mạn.

Con số may mắn: 23

Màu may mắn: Xanh lá, đỏ

Giờ may mắn: 19h-20h

Kim Ngưu (21/4 – 20/5)

Từ trước đến nay, Kim Ngưu luôn là một người dễ thỏa mãn, bạn không lo lắng nhiều về tài chính cũng như sự nghiệp. Nhưng những giấc mơ ngắn vào đêm qua khiến bạn có chút lo sợ về công việc của mình. Đừng phớt lờ chúng, đây có thể là dấu hiệu cho thấy bạn cần thay đổi cách làm việc hoặc cách chi tiêu sao cho phù hợp.

Theo tử vi ngày mới, bạn hãy tìm hiểu thêm về ngành nghề, công việc của mình để có những đột phá mới. Còn về vấn đề tài chính, hãy nghĩ đến phương thức tiết kiệm an toàn như gửi ngân hàng thay vì cho vay hoặc mua món đồ giá trị dễ lưu trữ.

Con số may mắn: 9

Màu may mắn: Xanh dương, tím

Giờ may mắn: 22h-23h

Song Tử (21/5 – 21/6)

Hôm nay bạn có thể nhận được một sự may mắn trong sự nghiệp và tài chính. Nhưng để trả giá cho điều này là bạn có thể phải làm thêm nhiều giờ hơn trong ngày, nó ảnh hưởng đến sức khỏe và mối quan hệ của bạn với người thân trong gia đình. Hãy giải thích rõ ràng với họ rằng lúc này bạn cần tập trung làm việc để cải thiện tình hình kinh tế của gia đình, chắc chắn họ sẽ hiểu.

Một lời khuyên nữa cho Song Tử trong tử vi hôm nay là hãy chuẩn bị bữa ăn xế trước khi ngồi vào bàn làm việc. Vì nó sẽ giúp bạn nạp năng lượng để hoàn thành công việc tốt hơn.

Con số may mắn: 6

Màu may mắn: Trắng, nâu

Giờ may mắn: 9h-10h

Hôm nay Song Tử có thể nhận được may mắn trong sự nghiệp và tài chính - Ảnh minh họa: Internet

Cự Giải (22/6 – 22/7)

Thứ Ba có thể là một ngày bận rộn với Cự Giải, nhiều nhân viên đang đợi bạn đến để hướng dẫn họ cách sử dụng một số phần mềm mới hoặc cấp dưới đang chờ bạn đến để chủ trì cuộc họp. Sự bận rộn làm bạn quên mất thời gian hẹn với đối tác, khách hàng hoặc quên cả việc mình chưa ăn sáng đã chạy đến công ty.

Hãy cài nhắc nhở hoặc nhờ một ai đó nhắc bạn về lịch trình sắp tới. Có lẽ đã đến lúc bạn cân nhắc việc tìm một người trợ lý giúp bạn giải quyết các công việc liên quan đến thời gian và giờ giấc.

Con số may mắn: 16

Màu may mắn: Xanh lam, cam

Giờ may mắn: 16h-17h

Sư Tử (23/7 - 22/8)

Tử vi 12 cung hoàng đạo cho thấy, hôm nay Sư Tử có một dấu hiệu về sức khỏe không thể bỏ qua. Nhịp tim đập nhanh và cơn buồn nôn có thể đến vào cuối ngày. Nó là dấu hiệu cho biết bạn cần cải thiện lại bữa ăn hàng ngày. Thay vì ăn thức ăn nấu sẵn bên ngoài, hãy dậy sớm và chuẩn bị phần ăn cho bữa trưa tại văn phòng, một chút hoa quả hoặc sữa chua tráng miệng sẽ tốt hơn những loại bánh ngọt ngoài hàng quán.

Hãy dành thời gian cho việc tập luyện các môn thể thao nhẹ nhàng như yoga, cầu lông, chạy bộ tại chỗ... sẽ giúp bạn thay đổi tình trạng sức khỏe vào những ngày sau đó. Nếu có thể, hãy lên sẵn thực đơn lành mạnh cho cả tuần nếu bạn cảm thấy sức khỏe đang có vấn đề.

Con số may mắn: 20

Màu may mắn: Hồng, đen

Giờ may mắn: 20h-21h

Xử Nữ (23/8 – 22/9)

Những ngày bình thường bạn không thường xuyên ở nhà, công việc đòi hỏi bạn đến văn phòng hoặc ra ngoài gặp gỡ khách hàng. Tuy nhiên, tử vi ngày mới cho biết, hôm nay bạn sẽ bất chợt nghĩ đến việc thay đổi môi trường xung quanh mình. Có thể bạn sẽ muốn làm cho nó hấp dẫn hơn bằng cách sắp xếp lại một số đồ đạc hoặc bắt tay vào cải tạo mảnh vườn nhỏ để trồng rau, trồng hoa. Bạn thậm chí có thể xem xét thay mới một số đồ dùng trong nhà như kệ bếp hoặc chiếc thảm trải sàn! Hãy bắt tay vào công việc ngay bây giờ, vì sự gọn gàng trong ngôi nhà thân yêu sẽ khiến tâm trí của bạn được sắp xếp lại.

Con số may mắn: 3

Màu may mắn: Hồng đậm, đỏ

Giờ may mắn: 12h-13h

Hôm nay Xử Nữ sẽ bất chợt nghĩ đến việc thay đổi môi trường xung quanh - Ảnh minh họa: Internet

Thiên Bình (23/9 – 23/10)

Sự xuất hiện của đồng nghiệp mới hoặc cấp trên mới sẽ khiến bạn cảm thấy bối rối vào hôm nay. Những thay đổi về giờ giấc hoặc việc chào đón họ khiến bạn chậm trễ việc xử lý hồ sơ khách hàng. Tuy nhiên, đừng thể hiện cảm xúc tiêu cực ấy ra bên ngoài, vì nó sẽ khiến bạn và đồng nghiệp mới đều cảm thấy khó xử.

Hãy xem việc bạn dành thời gian cho họ cũng là công việc cần phải làm. Tuy nhiên, tử vi 12 cung hoàng đạo chỉ rõ, nhiều dấu hiệu cho thấy bạn và người cộng sự mới này không thật sự liên kết được với nhau. Cách làm việc của người này rất ngẫu hứng và không theo một khuôn khổ nào nhất định.

Con số may mắn: 11

Màu may mắn: Vàng, xanh lá

Giờ may mắn: 15h-17h

Bọ Cạp (24/10 – 22/11)

Hãy giữ chặt túi tiền của bạn, bởi vì hôm nay có thể bạn sẽ bị thôi thúc chi tiêu một số tiền lớn cho một thứ hoàn toàn vô ích. Bạn nên suy nghĩ về việc tiêu tiền của mình theo cách đúng đắn hơn, cân nhắc về những thứ bạn mua, nó có thật sự cần thiết hay không, có giúp bạn thay đổi cuộc sống hay không.

Hãy tải những ứng dụng quản lý chi tiêu hoặc dùng sổ ghi lại các khoản thu chi trong ngày của bạn. Điều này giúp bạn biết mình đã sử dụng tiền vào những mục đích gì và mình đã tiết kiệm được bao nhiêu để hoàn thành những dự định tương lai.

Con số may mắn: 22

Màu may mắn: Trắng, nâu

Giờ may mắn: 7h-8h

Nhân Mã (23/11 - 21/12)

Mọi khía cạnh cuộc sống hôm nay của Nhân Mã không có dấu hiệu đáng lo ngại. Tuy nhiên, những thôi thúc về công việc mới với thu nhập cao hơn sẽ khiến bạn xao nhãng trong hôm nay. Hãy liệt kê ra một số công việc và công ty bạn có ý định ứng tuyển, điều này giúp bạn có cái nhìn tổng quát hơn về thị trường cũng như mức độ cạnh tranh để có sự chuẩn bị tốt hơn. Lời nhắc nhở cho Nhân Mã là công việc mới có thể sẽ khiến bạn tốn nhiều thời gian để tìm hiểu và học hỏi.

Con số may mắn: 8

Màu may mắn: Hồng, tím

Giờ may mắn: 14h-15h

Mọi khía cạnh cuộc sống hôm nay của Nhân Mã không có dấu hiệu đáng lo ngại - Ảnh minh họa: Internet

*Mọi thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.