Tử vi hai ngày đầu tuần (26 và 27/12), 3 con giáp vận số đỏ rực, bạc vào đầy túi, tiền của tăng mạnh, đổi đời giàu sang sung túc

Tử vi hai ngày đầu tuần (26 và 27/12), người tuổi Tý có sự chân thành giao tiếp với người lạ.

Công việc: Người tuổi Tý hôm nay luôn đặt công việc lên trên hết, có sự chân thành khi giao tiếp cùng đối tác.

Tài lộc: Nguồn kinh tế vẫn đang cải thiện cao, bạn đừng quên trau dồi kiến thức.

Sức khoẻ: Cho bản thân thời gian tận hưởng không gian yên tĩnh.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn có tính cách mạnh mẽ, đầu óc thông minh, nhạy bén, có khả năng tìm kiếm cơ hội phát triển. Bản mệnh mệnh chăm chỉ trong công việc, luôn đặt ra những mục tiêu mới để phấn đấu.

Tử vi dự báo rằng tuổi Thìn có cơ hội kiếm nhiều hơn trong thời gian này. Dù bước vào thời kỳ nước rút, bản mệnh cũng không mất bình tĩnh khi đối mặt với các vấn đề phát sinh. Tuổi Thìn làm ở lĩnh vực nào cũng có thể đạt được thành tựu đáng mong đợi.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tử vi hai ngày đầu tuần (26 và 27/12), tuổi Sửu có thể được nhận một khoản tiền đầu tư kha khá đến từ bạn bè hoặc người thân thiết. Hãy đưa ra những quyết định chính xác và nắm chắc cơ hội làm ăn để không phụ sự tin tưởng của mọi người.

Ngoài ra, bản mệnh cũng dần dần học được cách chi tiêu khoa học hơn khoảng thời gian trước đó, nhờ vậy mà bản mệnh đã tiết kiệm được kha khá. Vì túi tiền rủng rỉnh nên dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, con giáp này cũng sẽ không rơi vào tình cảnh bị động.

Trên phương diện tình cảm, người đã có đôi có thể rủ nửa kia hẹn hò giúp hâm nóng tình cảm cũng như tạo thêm những kí ức đẹp cho đôi bên. Những hoạt động tưởng chừng đơn giản cũng giúp gắn kết quan hệ của hai người.

Giờ tốt trong ngày: 21h - 23h

Quý nhân phù trợ: Tuất, Mão

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.