Tử vi hai ngày đầu tuần (26 và 27/12), 3 con giáp vận số đỏ rực, bạc vào đầy túi, tiền của tăng mạnh, đổi đời giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 26/12/2023 05:05

Tử vi hai ngày đầu tuần (26 và 27/12), 3 con giáp sau rước lộc về nhà, tiền bạc vào túi vun vút, phất lên như Rồng cưỡi mây.

Tuổi Tý 

Tử vi hai ngày đầu tuần (26 và 27/12), người tuổi Tý có sự chân thành giao tiếp với người lạ. 

Công việc: Người tuổi Tý hôm nay luôn đặt công việc lên trên hết, có sự chân thành khi giao tiếp cùng đối tác. 

Tình cảm: Người tuổi Tý luôn thích những cảm giác được chăm sóc, yêu thương. 

Tài lộc: Nguồn kinh tế vẫn đang cải thiện cao, bạn đừng quên trau dồi kiến thức. 

Sức khoẻ: Cho bản thân thời gian tận hưởng không gian yên tĩnh. 

Tử vi hai ngày đầu tuần (26 và 27/12), 3 con giáp vận số đỏ rực, bạc vào đầy túi, tiền của tăng mạnh, đổi đời giàu sang sung túc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn 

Người tuổi Thìn có tính cách mạnh mẽ, đầu óc thông minh, nhạy bén, có khả năng tìm kiếm cơ hội phát triển. Bản mệnh mệnh chăm chỉ trong công việc, luôn đặt ra những mục tiêu mới để phấn đấu.

Tử vi dự báo rằng tuổi Thìn có cơ hội kiếm nhiều hơn trong thời gian này. Dù bước vào thời kỳ nước rút, bản mệnh cũng không mất bình tĩnh khi đối mặt với các vấn đề phát sinh. Tuổi Thìn làm ở lĩnh vực nào cũng có thể đạt được thành tựu đáng mong đợi.

Tử vi hai ngày đầu tuần (26 và 27/12), 3 con giáp vận số đỏ rực, bạc vào đầy túi, tiền của tăng mạnh, đổi đời giàu sang sung túc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu  

Tử vi hai ngày đầu tuần (26 và 27/12), tuổi Sửu có thể được nhận một khoản tiền đầu tư kha khá đến từ bạn bè hoặc người thân thiết. Hãy đưa ra những quyết định chính xác và nắm chắc cơ hội làm ăn để không phụ sự tin tưởng của mọi người.

Ngoài ra, bản mệnh cũng dần dần học được cách chi tiêu khoa học hơn khoảng thời gian trước đó, nhờ vậy mà bản mệnh đã tiết kiệm được kha khá. Vì túi tiền rủng rỉnh nên dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, con giáp này cũng sẽ không rơi vào tình cảnh bị động.

Trên phương diện tình cảm, người đã có đôi có thể rủ nửa kia hẹn hò giúp hâm nóng tình cảm cũng như tạo thêm những kí ức đẹp cho đôi bên. Những hoạt động tưởng chừng đơn giản cũng giúp gắn kết quan hệ của hai người.

Giờ tốt trong ngày: 21h - 23h

Quý nhân phù trợ: Tuất, Mão

Tử vi hai ngày đầu tuần (26 và 27/12), 3 con giáp vận số đỏ rực, bạc vào đầy túi, tiền của tăng mạnh, đổi đời giàu sang sung túc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng Rằm tháng 12 Âm lịch: 3 con giáp kiếm tiền gấp bội, tiến bộ không ngừng, giàu sang vạn lần, cuối năm đón Tết tưng bừng

Đúng Rằm tháng 12 Âm lịch: 3 con giáp kiếm tiền gấp bội, tiến bộ không ngừng, giàu sang vạn lần, cuối năm đón Tết tưng bừng

Đúng Rằm tháng 12 Âm lịch, 3 con giáp sau làm đâu thắng đấy, kinh tế sung túc, hốt vàng hốt bạc vào đầy nhà.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 5 giờ 25 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 5 giờ 27 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 5 giờ 30 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 5 giờ 32 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 48 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 6 giờ 32 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 7 giờ 32 phút trước
Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Tâm sự gia đình 8 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Tử vi Chủ Nhật 20/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề

Tử vi Chủ Nhật 20/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề