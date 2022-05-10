Tử vi giữa tháng 5 cho con giáp tuổi Dần

Tâm linh - Tử vi 10/05/2022 18:02

Những người tuổi Dần có con đường sự nghiệp, sức khoẻ, tình duyên như sau:

1. Sự nghiệp:

Họ không bao giờ ngần ngại, lùi bước trước khó khăn, quan điểm của người này là “khó khăn, nguy hiểm bao nhiêu thì chiến công càng vang dội, hãnh diện bấy nhiêu”. Tuổi Dần bị cuốn hút bởi những thứ quyền lực, địa vị, họ sẽ không làm những công việc tầm thường, vô ích, không đem lại cho mình tiếng tăm,.

Người tuổi Dần có trí nhớ tốt và tinh thần ham học hỏi, điều đó giúp cho họ thu thập được thông tin, kiến thức ở bất kì đâu. Với con mắt nhìn xa trông rộng, những người tuổi này có thể nhìn nhận, phân tích vấn đề một cách logic, khoa học, ít khi thấy họ mắc phải sai lầm. Mục tiêu phấn đấu của họ trong suốt cuộc đời là tiền bạc, địa vị và quyền lực.

Có thể thấy đây là tháng thử thách lòng kiên nhẫn của con giáp tuổi Dần khi mà bạn đã cố gắng hết sức, chăm chỉ làm ăn nhưng không phải khi nào công sức của bạn cũng được ghi nhận ngay.

Bạn đừng vì chút bực mình mà vội bỏ cuộc vì dù muộn một chút nhưng rồi bạn sẽ vẫn nhận được phần thưởng xứng đáng mà thôi. Do đó, dù thế nào đi nữa thì cũng hãy kiên nhẫn và cần mẫn, bỏ qua những lời đàm tiếu xung quanh mình để bước tiếp nhé.

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Sự nghiệp đầy thử thách của người tuổi Dần. Ảnh minh họa: Internet

 2. Sức khoẻ:

Sức khỏe người tuổi Dần không được tốt cho lắm trong giữa tháng 5 . Các hung tinh sẽ dẫn đến tai họa và bệnh tật bất ngờ. Về chế độ ăn uống, nên ăn đúng giờ, tránh ăn quá no, người yếu dạ dày nên giảm dung nạp đồ lạnh, nhiều dầu mỡ. Nên nghỉ ngơi đúng giờ, những người có giấc ngủ kém, hay lo lắng, cáu gắt vô cớ nên chú ý kết hợp giữa làm việc và nghỉ ngơi, hoặc điều chỉnh cảm xúc thông qua các bài tập thể dục.

Tử vi giữa tháng 5 cho con giáp tuổi Dần - Ảnh 2
 Sức khoẻ hạn chế của người tuổi Dần. Ảnh minh họa: Internet

 

 3. Tình duyên:

Tuổi Dần yêu say đắm, mãnh liệt hết lòng vì người mình yêu nhưng khi cảm giác an toàn không còn, tình yêu của họ sẽ có xu hướng giảm dần. Đối với những người này, tình yêu muốn dài lâu nhất thiết phải dựa trên sự trung thành, tôn trọng, yêu thương lẫn nhau. Chỉ cần sự lừa dối nhỏ cũng có thể đánh mất đi niềm tin, dẫn đến những vết rạn nứt trong cuộc tình. Trong giữa tháng 5 này, vận trình tình duyên của tuổi Dần thực ra không được tốt lắm, đối phương sẽ luôn có cảm giác bị đè nén khi ở bên bạn, Vì vậy, hai người ở bên nhau lâu sẽ xuất hiện những mâu thuẫn khác nhau, mối quan hệ tự nhiên sẽ trở nên bất ổn.

Tử vi giữa tháng 5 cho con giáp tuổi Dần - Ảnh 3
Đường tình duyên của người tuổi Dần. Ảnh minh họa: Internet

 * Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

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