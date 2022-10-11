Tử vi giữa tháng 10: 3 con giáp được may mắn hỏi thăm, kẻ lắm của nhiều tiền, kẻ tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 11/10/2022 14:53

Tử vi dự đoán có 3 con giáp gặp nhiều may mắn vào giữa tháng 10, khi hầu hết các phương diện từ công danh sự nghiệp, tài lộc đến tình cảm đều thăng hoa, viên mãn.

 

Tuổi Tỵ

Giữa tháng 10, chứng kiến những thay đổi đáng kể của người tuổi Tỵ. Dù không hoàn toàn gặp nhiều điều may mắn nhưng thời gian này cũng chứng kiến những thành công nhất định của họ. Người tuổi Tỵ luôn khéo léo trong việc sắp xếp mọi công việc ổn thỏa nhất. Công việc càng khó khăn bao nhiêu thì người tuổi Tỵ lại càng dễ dàng gặt hái được nhiều thành công bấy nhiêu.

Tử vi giữa tháng 10: 3 con giáp được may mắn hỏi thăm, kẻ lắm của nhiều tiền, kẻ tình duyên viên mãn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thiên Tài xuất hiện trong thời gian này giúp cho con giáp này đón nhiều cơ hội cải thiện vận tài lộc của mình. Tuy nhiên khi tài chính dư dả thì sẽ có nguy cơ tiêu xài hoang phí, vì vậy Tỵ cần kiểm soát chi tiêu, đừng để đến lúc thâm hụt rồi mới lo lắng thì đã muộn.

Tuổi Mão

Mão sẽ có cuộc sống nhiều niềm vui và thành quả, nếu biết nỗ lực cố gắng và nắm bắt thời cơ thì còn có thể thành công rực rỡ vào giữa tháng 10. Tất nhiên, có 1 thời điểm tuổi Mão cũng cần cẩn trọng và chú ý hơn để bảo toàn được những gì họ đã xây đắp nên. Đây là thời gian rất bận rộn của tuổi Mão, do vậy họ cần cân bằng thời gian giữa làm việc và nghỉ ngơi cũng như quan tâm đến những người quan trọng với họ.

Tử vi giữa tháng 10: 3 con giáp được may mắn hỏi thăm, kẻ lắm của nhiều tiền, kẻ tình duyên viên mãn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Sự nghiệp của tuổi Mão thời gian này sẽ có bước phát triển nhanh và rõ ràng hơn. Sẽ có những lúc họ phải đối mặt với vài thử thách, nhưng chỉ cần giữ vững tinh thần, không nao núng thì cuối cùng họ vẫn sẽ giải quyết được mọi chuyện êm thấm, nhất đối là đối với phụ nữ tuổi Mão.

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi luôn sống lý trí, biết kìm nén để không làm bản thân lâm vào tình huống "cả giận mất khôn". Thời gian này cũng là lúc họ nắm vững một số quy tắc ở nơi làm việc, giữ mối liên hệ chặt chẽ với các đối tác, tạo dựng niềm tin với đồng nghiệp. Nhờ đó, họ không chỉ có thêm bạn cùng hội cùng thuyền, không còn phải hành động đơn độc mà còn có cơ hội gặp gỡ quý nhân.

Tử vi giữa tháng 10: 3 con giáp được may mắn hỏi thăm, kẻ lắm của nhiều tiền, kẻ tình duyên viên mãn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong giữa tháng 10, con giáp tuổi Hợi sẽ có thu hoạch lớn, nắm bắt nhiều cơ hội phát tài, làm giàu cho gia đình. Đối với họ, con đường rộng mở muôn hướng, chỉ cần họ dám đi trước 1 bước thì sẽ không quá khó để kiếm tiền.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm

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