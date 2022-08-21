Tử vi đúng 7 ngày tới (22-28/8), Chính Ấn nhập mệnh, tụ khí tụ tài: 3 con giáp xoay chuyển cục diện, biến họa thành phúc, vạn sự hanh thông, làm giàu chỉ trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 21/08/2022 11:51

Với 3 con giáp này, khó khăn chỉ là một chất xúc tác khiến họ vươn mình đứng dậy, chứng tỏ nội lực và bản lĩnh để gặt hái thành tựu.

Tuổi Dậu

Với những người ngoài, người tuổi Dậu có vẻ hơi mềm mỏng và yếu đuối. Thế nhưng, sự thực bên trong họ lại là những con người rất tự tin và mạnh mẽ. Dù có phải đối diện với những điều tiêu cực trong cuộc sống, nhưng họ cứ như một chiếc xe lu, từ từ tiến đến mục tiêu đã định mà không hề nao núng.

Tử vi đúng 7 ngày tới (22-28/8), Chính Ấn nhập mệnh, tụ khí tụ tài: 3 con giáp xoay chuyển cục diện, biến họa thành phúc, vạn sự hanh thông, làm giàu chỉ trong tầm tay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho biết, trong 7 ngày tới đây (22-28/8) là quãng thời gian may mắn của người tuổi Dậu. Bạn dễ dàng xây dựng được các mối quan hệ xã giao tốt đẹp với bạn bè, đồng nghiệp, dù lần đàu tiên tiếp xúc với lĩnh vực mới mẻ cũng nhanh chóng bắt kịp được với guồng quay của mọi người.

Trên phương diện tài lộc, người làm kinh doanh, buôn bán nhìn ra hướng phát triển mới cho bản thân mình hoặc cho cả tập thể. Tất nhiên, quá trình thực hiện sẽ không tránh khỏi va vấp, song khi mọi việc đã vào guồng, bạn có thể thu được khoản lời lãi đáng mơ ước. Với người làm công ăn lương, bạn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao nên ắt không thiếu được các khoản thưởng nóng. Thậm chí bạn còn có cơ hội được cất nhắc lên vị trí cao hơn, với mức lương xứng đáng hơn.

Tuổi Mão

Tử vi đúng 7 ngày tới (22-28/8), Chính Ấn nhập mệnh, tụ khí tụ tài: 3 con giáp xoay chuyển cục diện, biến họa thành phúc, vạn sự hanh thông, làm giàu chỉ trong tầm tay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo, vận mệnh của người tuổi Mão thay đổi đáng kể trong 7 ngày tới đây (22-28/8). Vận may xoay chuyển chóng mặt do người tuổi Mão được các sao cát lành chiếu sáng. Người tuổi Mão chuẩn bị tinh thần để đón nhận nhiều hỉ sự, nơi làm việc có thể gặp nhiều quý nhân, được sếp trọng dụng, có thể thăng chức, tăng lương.

Những người làm ăn kinh doanh gặp cơ hội để đầu tư thì nên nắm bắt, tập trung phát huy những nền tảng đã có để khuếch trương lên và cứ thế mà hốt tài lộc, có thể trở thành đại gia, cuộc sống an nhàn, mỹ mãn. Họ chỉ cần làm hết sức mình là có thể giành được cơ hội và gặt hái thành quả.

Theo tử vi, từ giờ tới cuối năm, người tuổi Mão bước vào đại vận nên vô cùng may mắn về tiền bạc. Đừng ngại ngần với lĩnh vực con giáp này hiểu biết hơn mọi người, hãy tận dụng lợi thế của bản thân trong thời gian này.

Tuổi Hợi

Tử vi đúng 7 ngày tới (22-28/8), Chính Ấn nhập mệnh, tụ khí tụ tài: 3 con giáp xoay chuyển cục diện, biến họa thành phúc, vạn sự hanh thông, làm giàu chỉ trong tầm tay - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi nói rằng, đúng 7 ngày tới đây (22-28/8), những người tuổi Hợi sẽ được Thần Tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, bất kể làm việc gì cũng may mắn, mọi thứ vạn sự hanh thông, muốn làm giàu chỉ trong tầm tay.

Mọi khó khăn đều được giải quyết, công việc cũng dần cải thiện hanh thông hơn, từ giai đoạn này đến cuối năm, sự nghiệp tuổi Hợi sẽ sớm thăng hoa, kéo theo tài vận dồi dào, sống thoải mái đến vài năm sau.

Thời gian này, vận thế của người tuổi Hợi hồng phát, quý nhân hóa thân thành Tài Thân, tài lộc liên tiếp kéo đến nhà. Trong thời gian này, sự nghiệp và tài vận của con giáp này bước lên tầm cao mới. Người tuổi Hợi sẽ nhanh chóng được đề bạt lên vị trí công việc mới và giải quyết hết được những vướng mắc công việc trước đây.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Chỉ còn 5 ngày nữa là hết tháng 7 cô hồn, hạn nào rồi cũng qua: TOP 3 con giáp sau đây chuẩn bị két sắt - rương vàng đựng tiền bạc, tài lộc cất cánh vươn cao

Chỉ còn 5 ngày nữa là hết tháng 7 cô hồn, hạn nào rồi cũng qua: TOP 3 con giáp sau đây chuẩn bị két sắt - rương vàng đựng tiền bạc, tài lộc cất cánh vươn cao

Tử vi có dự báo: 3 con giáp này chỉ cần hết tháng 7 âm lịch là tài lộc ùa về, tài vận đến nhân duyên đều mỹ mãn tuyệt vời.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp con giáp may mắn tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi