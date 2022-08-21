Tử vi mới nhất, 4 con giáp TRÚNG SỐ CỰC ĐẬM trong tuần mới này (22-28/8), không giàu đời không nể

Tâm linh - Tử vi 21/08/2022 09:20

Theo tử vi, đây là những con giáp có bước chuyển mình ngoạn mục, đổi đời thành đại gia nhờ trúng được quả độc đắc trong tuần mới này (22-28/8).

Tuổi Sửu

Tử vi mới nhất, 4 con giáp TRÚNG SỐ CỰC ĐẬM trong tuần mới này (22-28/8), không giàu đời không nể - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thời gian qua, vận thế của người tuổi Sửu không thuận lợi, khiến cho cuộc sống gặp nhiều khó khăn trắc trở.

Tuy nhiên, bước sang tuần mới cũng là tuần cuối cùng của tháng 8 dương lịch (22-28/8), vận thế của người tuổi Sửu có sự chuyển biến khả quan. Do có cát tinh soi chiếu, con giáp này liên tiếp nhận được tin vui trong sự nghiệp, tài vận và tình cảm. 

Theo đó, người làm kinh doanh sẽ chốt được nhiều đơn hàng, thu nhập tăng lên. Con giáp tuổi Sửu không những thăng tiến trong sự nghiệp mà còn có vận đào hoa vượng. Những người còn độc thân sẽ tìm được người phù hợp với mình qua những buổi hội họp.

Sự nghiệp thăng tiến như diều gặp gió khiến cho thu nhập tăng lên phi mã. Con giáp này có thể nhanh chóng trở thành phú ông giàu có sở hữu nhiều bất động sản tiền tỷ và xe hơi đắt tiền. 

Tuổi Ngọ

Tử vi mới nhất, 4 con giáp TRÚNG SỐ CỰC ĐẬM trong tuần mới này (22-28/8), không giàu đời không nể - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, những người tuổi Ngọ thật thà, chân thành, rất đáng tin cậy. Họ không ngại chịu khó, chịu khổ, dám nghĩ dám làm và giàu ý chí vươn lên.

Thời gian trước đây vận thế lao đao, tài vận khó khăn nên cuộc sống của người tuổi Ngọ không được như ý, thậm chí còn rơi vào cảnh nợ nần.  

Thế nhưng bước sang tuần mới này (22-28/8), do được thần may mắn phù hộ, nên con giáp này có thể hóa giải mọi điều đen đủi và liên tiếp đón nhận tin vui trong cuộc sống.

Trong những ngày tới đây, Ngọ sẽ có cơ hội đổi đời nhờ việc có được những khoản tiền lớn bất ngờ như việc trúng số đặc biệt hoặc bốc thăm trúng thưởng được giải thưởng có giá trị lớn. Ngoài ra, thu nhập tăng cao do công việc ổn định cũng giúp cho bạn có thể sớm mua nhà đẹp tậu xe sang. 

Tuổi Thân

Tử vi mới nhất, 4 con giáp TRÚNG SỐ CỰC ĐẬM trong tuần mới này (22-28/8), không giàu đời không nể - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Thân hoạt bát, cởi mở, nhanh nhẹn, làm việc luôn có nguyên tắc riêng, không bao giờ làm một cách bừa bãi nên được mọi người yêu mến. 

Theo tử vi cho biết, bước sang tuần mới này (22-28/8), do được Thần Phật phù hộ nên sự nghiệp đi lên như “diều gặp gió”, đồng thời dưới sự chống lưng của quý nhân, con giáp này còn có rất nhiều cơ hội thăng quan tiến chức cũng như những cơ hội đầu tư kinh doanh kiếm lời. 

Trong công việc, dù gặp phải khó khăn, tuổi Thân cũng bình tĩnh đón nhận và tìm cách giải quyết. Quý nhân cũng xuất hiện để giúp con giáp này thoát khỏi tình huống bế tắc.

Đặc biệt, người làm kinh doanh có thể đón nhận cơ hội phát tài. Người làm công ăn lương cũng nhận được đánh giá tích cực từ cấp trên, công việc tiến triển thuận lợi, có thể được xem xét tăng lương, nhận thưởng.

Tuổi Tuất

Tử vi mới nhất, 4 con giáp TRÚNG SỐ CỰC ĐẬM trong tuần mới này (22-28/8), không giàu đời không nể - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất thông minh, khôn khéo, biết cách đối nhân xử thế nên đi đâu cũng có bạn. Con giáp này thân thiện, hòa đồng, thích giúp đỡ người khác. Con giáp này làm việc gì cũng nghiêm túc, quan tâm đến các chi tiết nhỏ nhặt, luôn tỉ mỉ nên ít mắc các sai sót.

Bước sang tuần mới này (22-28/8), người tuổi Tuất được dự báo có tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc nhiều vô kể. Con giáp này gặp nhiều điều may trong sự nghiệp. Họ sẽ nhận được thêm cơ hội kiếm tiền hoặc được quý nhân giúp đỡ nên đường thăng tiến rộng mở.

Họ dần bứt phá, tiến xa hơn trong công việc, sự nghiệp. Người tuổi này gặp được quý nhân, được chỉ dẫn từng đường đi, nước bước.

Con giáp làm kinh doanh cũng chốt được nhiều đơn hàng, kiếm được nhiều tiền. Trong khi đó, người làm nông nghiệp có vụ mùa bội thu. Con giáp này có sự nghiệp thành công, kiếm được nhiều tiền nên tinh thần vô cùng phấn chấn.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Hết ngày hôm nay (Chủ nhật, 21/8), hạn tam tai khép lại: 3 con giáp như Phượng Hoàng tung cánh, cuộc đời bắt đầu khởi sắc, công thành danh toại, gia đạo ấm êm

Hết ngày hôm nay (Chủ nhật, 21/8), hạn tam tai khép lại: 3 con giáp như Phượng Hoàng tung cánh, cuộc đời bắt đầu khởi sắc, công thành danh toại, gia đạo ấm êm

Tử vi có dự báo: 3 con giáp này chỉ cần hết 21/8 này là tài lộc ùa về, tài vận đến nhân duyên đều mỹ mãn tuyệt vời.

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