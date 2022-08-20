Trúng số độc đắc tận 2 lần trong tuần mới này (22/8 - 28/8): 3 con giáp chấm dứt chuỗi ngày khốn khổ, đổi đời giàu sang, phú quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 20/08/2022 16:45

Xin chúc mừng 3 con giáp này đã chính thức hết khổ, phất lên giàu có nhanh chóng, làm chủ cuộc đời.

Tuổi Thìn

Theo tử vi cho biết, vận trình tài lộc trong tuần mới này (22-28/8) của những người tuổi Thìn khá dồi dào, người kinh doanh lẫn người làm công ăn lương đều phát tài phát lộc bởi may mắn đang đứng về phía bạn.

Nếu con giáp này có ý định đầu tư hay mở rộng kinh doanh thì nên bắt tay vào thời điểm giữa tuần, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn. Lúc này, bạn có cơ hội gặp được quý nhân, dù vướng phải khó khăn cũng sẽ được giúp đỡ biến nguy thành cơ, khiến đồng tiền chảy ào ào vào trong túi.

Trúng số độc đắc tận 2 lần trong tuần mới này (22/8 - 28/8): 3 con giáp chấm dứt chuỗi ngày khốn khổ, đổi đời giàu sang, phú quý hơn người - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vận trình công danh sự nghiệp đôi khi cũng xuất hiện vấn đề nhưng bạn luôn chứng tỏ được mình là một người đa tài, có khả năng xử lý nhiều nội dung công việc khác nhau. Bản mệnh ngày càng biết cách bộc lộ bản lĩnh khi cần, nhờ thế mà đạt được sự tin tưởng của cấp trên.

Sao Thái Âm chủ đào hoa xuất hiện mang tới cho bản mệnh nhiều cơ hội cải thiện tình trạng độc thân của mình. Con giáp này biết mình cần gì, muốn gì nên chắc chắn sẽ dễ dàng tìm thấy người trong mộng, chỉ cần bạn chịu mở lòng mà thôi.

Tuổi Ngọ

Được cát tinh hậu thuẫn, người tuổi Ngọ đón nhận nhiều tin vui trong tuần mới tới đây (22-28/8), các kế hoạch đề ra được hoàn thành suôn sẻ đúng như dự kiến. Trong quá trình làm việc, bản mệnh còn gặp may mắn, được đồng nghiệp và cấp trên giúp đỡ rất nhiều.

Với người làm công ăn lương, nhìn chung mọi thứ đang đi theo đúng hướng mà bạn mong muốn. Chỉ cần tập trung phát huy hết khả năng, không khó để bạn được thăng tiến lên vị trí xứng đáng với năng lực và công sức đã bỏ ra.

Trúng số độc đắc tận 2 lần trong tuần mới này (22/8 - 28/8): 3 con giáp chấm dứt chuỗi ngày khốn khổ, đổi đời giàu sang, phú quý hơn người - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuần này, cơ hội được thưởng nóng có rất nhiều, vì vậy bản mệnh hãy nhanh nhạy nắm bắt để có thể khiến túi tiền rủng rỉnh.

Với người có ý định khai trương mở cửa hàng, cầu tài lộc thì tốt nhất nên để đến cuối tuần hãy tiến hành. Đó là thời điểm tốt nhất để đạt được mục tiêu của mình.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu tốt bụng, giản dị và yêu hòa bình. Trong cuộc sống, Sửu rất thân thiện với mọi người, thường chủ động giúp đỡ người khác.

Trúng số độc đắc tận 2 lần trong tuần mới này (22/8 - 28/8): 3 con giáp chấm dứt chuỗi ngày khốn khổ, đổi đời giàu sang, phú quý hơn người - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi tuần mới này (22-28/8) cho biết, những điều tốt đẹp sẽ xảy ra, con giáp may mắn tuổi Sửu nào luôn kiên trì, vững vàng thì sự nghiệp sẽ tỏa sáng, giành được nhiều vinh quang mới.

Con giáp may mắn này sẽ lần lượt đón những chuyện vui, cuộc sống chuyển biến tốt đẹp. Thời gian này, vận may của Sửu cũng kéo đến, vận khí tốt hơn, tài lộc dư dả. Kể từ đây, cuộc sống thăng hoa đến bất ngờ. 

Ngoài ra, nhờ Tam hợp quý nhân che chở cho đường tình duyên của Sửu, con giáp này không cần phải lo lắng không tìm thấy người yêu. Người độc thân có nhiều người theo đuổi, làm quen. Sửu có nhiều cơ hội để mở rộng mối quan hệ với người khác phái.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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