Tử vi chủ nhật cuối tuần (21/8/2022), nước chảy chỗ trũng: 3 con giáp 'bỏ công ắt sẽ nhận lại', cơ hội vàng đến tận tay, nắm bắt là cuộc đời thăng hoa như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 20/08/2022 11:50

Chớp mắt năm 2022 đã sắp trôi qua, kể từ những ngày cuối tháng 8 trở đi, cuộc sống ai khổ thì khổ nhưng 3 con giáp sẽ gặp được nhiều may mắn, thậm chí có người còn đổi đời trong "một nốt nhạc".

Tuổi Dần

Những người cầm tinh con Hổ thường rất giỏi vượt qua thử thách trong cuộc sống, cách cư xử khéo léo nên ai cũng yêu mến. Người tuổi Dần họ hiểu rõ khả năng của mình, nói chuyện tuy nhanh nhưng đều là khẩu xà tâm phật, nên trong cuộc sống Dần dễ dàng gặt hái được nhiều thành công rực rỡ.

Tử vi chủ nhật cuối tuần (21/8/2022), nước chảy chỗ trũng: 3 con giáp 'bỏ công ắt sẽ nhận lại', cơ hội vàng đến tận tay, nắm bắt là cuộc đời thăng hoa như diều gặp gió - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, đúng chủ nhật cuối tuần này (21/8), Dần là con giáp may mắn sẽ bước vào giai đoạn hoàng kim, rũ sạch vận xui đeo bám bấy lâu nay. Vận tiền tài của Dần đổ về, tiền của nhiều đến nỗi tiêu không hết, lộc lá chất thành núi.

Đặc biệt, trong khoảng thời gian này, con giáp tuổi Dần có nhiều cơ hội phát huy hết thế mạnh của mình nên vận trình ngày càng đi lên. Nhờ sự bản lĩnh cao ngút trời nên tiền bạc cứ tăng lên không ngừng, trong túi lúc nào cũng rủng rỉnh.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi cho biết, bước sang chủ nhật tuần này (21/8), người tuổi Tỵ cuối cùng cũng thoát khỏi gông cùm, sắp tới đây nhiều thứ đang dần được cải thiện bất ngờ. Bất kể làm việc gì, tuổi Tỵ cũng tìm được cơ hội thay đổi cục diện.

Tử vi chủ nhật cuối tuần (21/8/2022), nước chảy chỗ trũng: 3 con giáp 'bỏ công ắt sẽ nhận lại', cơ hội vàng đến tận tay, nắm bắt là cuộc đời thăng hoa như diều gặp gió - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Tỵ vốn chăm chỉ, siêng năng, không ngừng nỗ lực và cố gắng để thay đổi bản thân. Họ tin rằng, nếu hiện tại còn khó khăn là do thời chưa đến, đến một giai đoạn nhất định, những gì nỗ lực bỏ ra sẽ được đền đáp xứng đáng.

Kể từ ngày mai trở đi, con giáp Tỵ sẽ gặp nhiều may mắn hơn, mọi thứ vốn đang trì trệ cũng chuyển biến đáng kể, ngoài ra họ cũng tìm được quý nhân, sẵn sàng trao thêm cơ hội cho họ. Tuổi Tỵ là những người thích hợp làm những công việc đòi hỏi có sự kiên trì, một khi thăng hoa thì sẽ gặt hái được thành quả rực rỡ. 

Tuổi Tuất

Bước sang chủ nhật tuần này (21/8), vận khí của người tuổi Tuất vô cùng vượng. Người tuổi Tuất là người chu đáo, thận trọng, nhẹ nhàng và ân cần, hòa đồng, nói chuyện dễ nghe.

Tử vi chủ nhật cuối tuần (21/8/2022), nước chảy chỗ trũng: 3 con giáp 'bỏ công ắt sẽ nhận lại', cơ hội vàng đến tận tay, nắm bắt là cuộc đời thăng hoa như diều gặp gió - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Tuất trong thời gian tới làm việc gì cũng thành khẩn, thuận thiên hạ, may có quý nhân giúp đỡ nên khi gặp phải vấn đề không thể tự mình giải quyết có thể nhờ vào sức mạnh của quý nhân để đạt được thành công. Sự nghiệp hưng vượng, phú quý vinh hoa không mời mà đến, tuổi Tuất đón tài lộc dồi dào trong ngày cuối tuần cũng như những ngày tháng sắp tới.

Của cải của Tuất bay vút tận trời, có Thần Tài gửi của cải, tài lộc may mắn thịnh vượng. Thời gian tới, công việc của họ sẽ có quý nhân giúp đỡ, của cải từ trên trời rơi xuống, tài lộc sung túc.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả!

Đồng hồ điểm đúng 0h đêm nay (21/8/2022), Thần Tài hết lòng phù hộ: 3 con giáp đón nhận lộc trời cho, làm ăn phát tài phát lộc, tiền bạc rủng rỉnh 'chất đống vàng bạc'

Đồng hồ điểm đúng 0h đêm nay (21/8/2022), Thần Tài hết lòng phù hộ: 3 con giáp đón nhận lộc trời cho, làm ăn phát tài phát lộc, tiền bạc rủng rỉnh 'chất đống vàng bạc'

Kể từ 0h đêm nay (21/8), 3 con giáp này đón tài lộc dồi dào, giấc mộng tỷ phú sau 1 đêm đã không còn xa vời, sự nghiệp từ đây hanh thông, thu nhập vô tận.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn 12 con giáp tử vi 12 con giáp

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba