Vào cuối ngày hôm nay (20/8/2022), Nam Tào chốt sổ vàng, 3 con giáp thoát khỏi hung tinh, như Phượng Hoàng tung cánh, gặp thời đổi vận, giàu sang phú quý

Những người tuổi Mão cũng luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác mà không màng báo đáp. Họ cũng không câu nệ thiệt hơn. Tuy nhiên, do bị hung tinh chiếu mệnh nên thời gian vừa qua tài vận của Mão không mấy tốt đẹp.

Tử vi cho thấy người tuổi Mão thường trầm tính, nói ít, làm nhiều. Họ sống chân thành và được nhiều người yêu mến.

Từ đây đến cuối năm, Mão chỉ cần kiên trì, năng nổ hơn trong công việc. Cứ cố gắng hết sức mình thì không lo không thành công.

Tuy nhiên, cuối ngày 20/8 này, Mão được Thần Tài chiếu mệnh nên họ có lộc quý nhân, từ đây cuộc sống dần khởi sắc hơn. Thời gian tới, người tuổi Mão nhận được nhiều cơ hội kiếm tiền. Chỉ cần bản mệnh tập trung vào lĩnh vực mình giỏi, phát huy được tài năng thì sẽ có những thành tích xuất sắc.

Tuổi Thìn

Những người tuổi Thìn được xem là một trong những con giáp may mắn, thường gặp nhiều quý nhân trong cuộc sống. Chưa kể, họ cũng là người có trách nhiệm với những việc mình làm, luôn nỗ lực, cố gắng để hoàn thiện bản thân và tìm kiếm cơ hội phát triển cả tình cảm lẫn tiền tài.

Ảnh minh họa: Internet

Thời gian qua có thể là giai đoạn "khổ tận cam lai" của tuổi Thìn vì nhiều lý do. Nhưng theo tử vi cho biết, cuối ngày hôm nay (20/8/2022), cuộc sống của tuổi Thìn sẽ ngày càng có nhiều diễn biến tích cực do được Cát Tinh che chở. Đặc biệt, người tuổi Thìn vốn thông minh, nên có cơ hội đổi đời giàu có.

Từ đây đến cuối năm là khoảng thời gian người tuổi Thìn thăng hoa, viên mãn trong cuộc sống lẫn sự nghiệp, công việc. Không chỉ có nhà có xe, thăng chức tăng lương mà còn có thể kết hôn, sinh con.

Tuổi Dậu

Người tuổi Trâu Gà là một trong số những con giáp may mắn nhất trong những ngày cuối cùng của tháng 8 dương lịch này. Thời gian tới, người tuổi Dậu sẽ dần cảm thấy cuộc sống cũng như sự nghiệp chuyển sang hướng mới.

Ảnh minh họa: Internet

Cụ thể tử vi cho biết, cuối ngày 20/8 này, những người tuổi Dậu sẽ được Thần Tài chiếu cố, tài lộc hanh thông vô cùng, Mọi việc tiến hành đều được sự giúp đỡ từ quý nhân nên “làm đâu thắng đó”, mọi kế hoạch đầu tư của Dậu gặp dịp phát tài, phát lộc.

Nếu mua sắm bất động sản trong những ngày tới thì tiền trong túi của người tuổi Dậu sẽ không ngừng sinh sôi. Đây có thể nói là giai đoạn tài chính xuất sắc của không ít những người có năm sinh tuổi Dậu và đạt được nhiều thành tựu sự nghiệp vang dội.

Người làm công ăn lương có thể được quý nhân nâng đỡ, có cơ hội thăng tiến trong công việc. Trong khi đó, người làm kinh doanh thì các thương vụ đều suôn sẻ, mọi thứ đều như mong đợi. Dậu cần tăng cường ra ngoài giao lưu, mở rộng các mối quan hệ thì mới gặp được người xuất sắc. Chẳng bao lâu nữa, con giáp này sẽ đạt được thành tựu như mong đợi.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm