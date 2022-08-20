3 con giáp nào được trời cho TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC vào lúc 16h chiều nay (23/7 âm lịch)?

Tâm linh - Tử vi 20/08/2022 04:49

Đúng 16h chiều nay (23/7 âm lịch), điều tốt lành sẽ tụ lại, 3 con giáp tài lộc vượng phát, vận trình hanh thông.

Tuổi Thân

3 con giáp nào được trời cho TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC vào lúc 16h chiều nay (23/7 âm lịch)? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Những bạn cầm tinh con Khỉ thường rất thông minh, chính trục và rất được lòng người xung quanh. Ngay từ khi còn trẻ họ đã rất có chí tiến thủ và nhanh nhạy với thị trường. Dù là buôn bán hay làm công ăn lương, họ đều gặt hái được thành quả tốt đẹp.

Tử vi học dự báo, đúng 16h chiều thứ Bảy tuần này (23/7 âm lịch), tuổi Thân sẽ gặp nhiều may mắn, phúc khí hanh thông. Họ sẽ có quý nhân giúp đỡ trong công việc, được lãnh đạo tán dương, được trọng vọng. Nhìn chung, vận trình tài lộc của họ tăng vọt, đại phú đại quý, cuộc sống giàu sang chẳng phải lo nghĩ.

Đặc biệt, với nhưng người đang làm ăn buôn bán thì đây là cơ hội tốt để bạn tìm kiếm được những hợp đồng tiền tỷ. Nhờ đó, cuộc sống của những người tuổi Thân cũng trở nên viên mãn, hạnh phúc hơn bất cứ lúc nào. 

Tuổi Mùi

3 con giáp nào được trời cho TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC vào lúc 16h chiều nay (23/7 âm lịch)? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong tử vi 12 con giáp thì những người tuổi Mùi vừa thông minh, vừa nhanh nhẹn hơn người. Tuổi Mùi cũng là con giáp rất cầu toàn và tỉ mỉ. Người tuổi này mang tính cách đặc biệt hiền lành, dễ mến và hòa đồng.

Con giáp này có tầm nhìn trong cuộc sống cũng như công việc và thích kết bạn với những người cùng chí hướng với mình. Tử vi ngày 23/7 âm lịch năm Nhâm Dần cho biết, đúng 16h chiều cùng ngày, người tuổi Mùi nhận tài lộc đủ đầy, ngày càng thăng hoa trong công việc. Con giáp này nếu làm công ăn lương sẽ đạt được những thành tựu quan trọng.

Trong khi đó, người làm kinh doanh sẽ chốt được nhiều đơn hàng, thu nhập tăng lên. Con giáp tuổi Mùi không những thăng tiến trong sự nghiệp mà còn có vận đào hoa vượng. Những người còn độc thân sẽ tìm được người phù hợp với mình qua những buổi hội họp.

Tuổi Hợi

3 con giáp nào được trời cho TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC vào lúc 16h chiều nay (23/7 âm lịch)? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi là người hiền lành, ngay thẳng, lương thiện, biết đối nhân xử thế. Không những thế, con giáp này còn rất dũng cảm, can đảm trong sự nghiệp và rất đáng tin cậy trong mắt mọi người. Tuổi Hợi cũng là tuổi này giàu nghị lực vươn lên. Dù xuất thân trong hoàn cảnh khó khăn thì những người tuổi Hợi cũng không ngừng tiến lên phía trước.

Theo tử vi cho biết, trong ngày 23/7 âm lịch này, người tuổi Hợi được cho là sẽ có Bồ Tát phù họ nên chắc chắn sẽ hanh thông, tai qua nạn khỏi, thịnh vượng và gặp nhiều điều may mắn bất ngờ.

Tài lộc của người cầm tinh con Lợn sẽ được cải thiện đáng kể. Không chỉ phát triển nhanh chóng về sự nghiệp, mà họ còn sống hạnh phúc viên mãn. Tài lộc của những người này hứa hẹn sẽ thoải mái hơn, việc trở nên giàu có trong một thời gian ngắn là điều nằm trong tầm tay. 

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả!

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