Bồ Tát hộ mệnh: 3 con giáp sẽ trúng được quả độc đắc trong 2 ngày cuối tuần này (20-21/8)

Tâm linh - Tử vi 19/08/2022 18:31

Hai ngày cuối tuần (20-21/8) sẽ là thời cơ thuận lợi để 3 con giáp này thu về những khoản lợi nhuận bất ngờ.

Tuổi Tý

Bồ Tát hộ mệnh: 3 con giáp sẽ trúng được quả độc đắc trong 2 ngày cuối tuần này (20-21/8) - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Tý có nhiều tin vui vào 2 ngày cuối tuần này (20-21/8). Đặc biệt là trên phương diện tài lộc. Người làm kinh doanh buôn bán sẽ rất vượng. Con giáp này biết cách xây dựng lòng tin với khách hàng nên được nhiều người ủng họ. Từ đó doanh thu cũng tăng đáng kể.

Bên cạnh đó, Tý cũng có nhiều cơ hội mở rộng quy mô. Việc kinh doanh thịnh vượng giúp Tý kiếm được nhiều tiền, cuộc sống cũng sung túc hơn. Người làm công ăn lương có cơ hội khẳng định bản thân và được cấp trên công nhận. Nhờ đó, một khoản thưởng nóng có thể về tay tuổi Tý. Con giáp này cũng có thể nhận được cơ hội tăng lương, thăng chức.

Trên phương diện tình cảm, cát khí mang tới cho Tý nhiều niềm vui. Người độc thân sẽ được ai đó bày tỏ tình cảm. Người có gia đình có tin vui về chuyện con cái.

Tuổi Dậu

Bồ Tát hộ mệnh: 3 con giáp sẽ trúng được quả độc đắc trong 2 ngày cuối tuần này (20-21/8) - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cát khí lan tràn trong 2 ngày cuối tuần (20-21/8) mang đến rất nhiều tin vui cho người tuổi Dậu trên phương diện công việc.

Nhờ những biểu hiện xuất sắc trong thời gian qua, những chú Gà sẽ được cấp trên tin tưởng và trao thêm cơ hội chứng minh bản thân. Đó vừa là thử thách nhưng cũng đồng thời là bước đà để con giáp này có thể tiến xa hơn nữa. Hãy cứ tự tin vào năng lực của bản thân, nếu thấy khó khăn quá, bạn hoàn toàn có thể nhờ tới sự giúp đỡ của những người đồng nghiệp tuyệt vời bên cạnh mình.

Chuyện tình cảm của bạn trong hai ngày cuối tuần này cũng rất tốt đẹp. Những người có gia đình, có đôi có cặp dành nhiều thời gian cho người thân của mình hơn. Những Dậu còn độc thân cũng có cơ hội gặp gỡ với nhiều người mới.

Tuổi Tuất

Bồ Tát hộ mệnh: 3 con giáp sẽ trúng được quả độc đắc trong 2 ngày cuối tuần này (20-21/8) - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi cho biết, 2 ngày cuối tuần này (20-21/8), người tuổi Tuất đón vận tài lộc vượng phát nhờ Cát Tinh chiếu mệnh. Việc làm ăn thuận buồm xuôi gió, có thêm tiền từ kinh doanh, được thưởng hoặc có thể còn được cho tiền.

Chủ nhật này là ngày vượng tài vô cùng với người tuổi Tuất. Con giáp này nên tranh thủ cát khí để mở rộng thu nhập từ nhiều công việc khác nhau. Mọi thứ diễn ra tốt đẹp, sự nghiệp của tuổi Tuất thăng hoa nhanh chóng, thu nhập tăng vọt, được quý nhân giúp đỡ, làm việc gì cũng dễ thành công, gặp nhiều may mắn, xung quanh có nhiều chuyện vui, cuộc sống an vui hạnh phúc.

Nhân lúc đang dư dả, bạn nên tạo cho mình thói quen lập kế hoạch tài chính để chi tiêu phù hợp với những khoản lợi nhuận kiếm được. Tiết kiệm trước khi tiêu sẽ giúp bạn đảm bảo tài chính ổn định, luôn duy trì được những khoản dự phòng khi cần dùng tới.

Ngoài ra, kiếm tiền nhiều thật nhưng bản mệnh cũng cần nhớ phải giữ sức khỏe cho mình, ăn uống nghỉ ngơi điều độ, đừng lao lực quá mà đổ bệnh thì cơ hội có bày ra trước mắt cũng chẳng thể nắm bắt được.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả!

 

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