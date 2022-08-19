Tử vi đúng 7 ngày còn lại của tháng 7 âm (23-29/7): Thái Tuế dần mở gọng kìm, 3 con giáp nhìn thấy ánh sáng mặt trời, vận trình hanh thông, đón vận may hiếm có

Tử vi học có nói, đúng 7 ngày còn lại của tháng 7 âm lịch này (23-29/7) những người tuổi Sửu sẽ được Thần Tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, bất kể làm việc gì cũng may mắn, mọi thứ vạn sự hanh thông, muốn làm giàu chỉ trong tầm tay.

Trời sinh những người tuổi Sửu hiền lành, chịu thương chịu khó, không ngại gian nan vất vả để tìm kiếm cơ hội tốt đổi đời. Trong số những con giáp, tuổi Sửu tuy không có xuất thân khá giả nhưng lại có khả năng tạo dựng sự giàu có và phú quý cho riêng mình.

Người tuổi Mão vốn có tính cẩn trọng, chân thành. Ở con giáp này luôn toát ra luồng năng lượng tích cực và tinh thần học tập, lao động bền bỉ. Dù làm bất cứ việc gì Mão cũng luôn duy trì nguồn năng lượng tích cực đó.

Trong những ngày cuối tháng này, mọi khó khăn trước đó của Sửu đều được giải quyết, công việc cũng dần cải thiện hanh thông hơn, từ giai đoạn này đến cuối năm, sự nghiệp tuổi Sửu sẽ sớm thăng hoa, kéo theo tài vận dồi dào, sống thoải mái đến vài năm sau.

Tử vi cho thấy 7 ngày cuối tháng 7 âm lịch này (23-29/7), những người tuổi Mão sẽ được Thần Tài soi đường chỉ lối. Chính vì vậy mà vận tài lộc cũng được khai mở. Không chỉ vậy, Mão còn có quý nhân phù trợ nên kiếm được bộn tiền, cuộc sống giàu sang phú quý ở ngay trước mắt.

Khi đang có sự thuận lợi về mọi mặt, người tuổi Mão nào kiên trì, vững vàng thì sự nghiệp sẽ tỏa sáng, giành được nhiều vinh quang mới. Với người tuổi Mão, nhân hòa làm nên tiền bạc, quý nhân vượng. Dù có gặp phiền toái cũng dễ dàng vượt qua do có quý nhân giúp đỡ.

Tuổi Hợi

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Trời sinh tuổi Hợi là những người trung thực và có trách nhiệm với bản thân, gia đình. Hợi là người chịu khó xông pha, sẵn sàng đối mặt với mọi khó khăn trắc trở, để tìm được cơ hội đổi đời. Thời gian qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng tuổi Hợi vẫn tạo niềm tin cho mình để vượt qua tất cả.

Tử vi học có nói, trong những ngày cuối cùng của tháng 7 âm lịch năm Nhâm Dần 2022, những người tuổi Hợi sẽ gặp được nhiều may mắn, mọi việc đang dần trở nên hanh thông, suôn sẻ, con giáp này sẽ nhận được nhiều tin tốt lành từ Thần Tài. Bản mệnh đang tràn đầy năng lượng, nên làm việc gì cũng hoàn thành xuất sắc. Ngoài ra, Hợi gặp nhiều may mắn trong vấn đề tài chính nhờ có quý nhân giúp đỡ.

Dù làm ở lĩnh vực gì, con giáp này cũng có thể gặt hái thành quả tốt, phù hợp với công sức đã bỏ ra. Đây là giai đoạn đầu óc của tuổi Hợi trở nên minh mẫn, sáng suốt hơn và có thể đưa ra những quyết định đúng đắn. Tuổi Hợi có thể tìm được những mối hợp tác, làm ăn tốt hơn, đem về nhiều tài lộc, kinh tế ngày một vững vàng.

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