3 con giáp nào được Tổ Tiên độ trì, hậu đãi cho túi tiền to đúng 2 ngày cuối tuần này (20-21/8)?

Tâm linh - Tử vi 19/08/2022 09:07

Trong 2 ngày cuối tuần này (20-21/8), dưới sự phù hộ của Tổ Tiên, những con giáp dưới đây cực kỳ may mắn, phú quý hơn người.

Tuổi Dần

3 con giáp nào được Tổ Tiên độ trì, hậu đãi cho túi tiền to đúng 2 ngày cuối tuần này (20-21/8)? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cái tên đầu tiên cần nhắc tới trong số các con giáp phát tài cuối tuần này (20-21/8) chính là người tuổi Dần.

Đường tài lộc của bạn đang hanh thông rộng mở vô cùng. Tiền bạc dồi dào, nguồn thu nhập ổn định giúp cho tuổi Dần thoải mái hơn trong cuộc sống, không cần phải cân đo đong đếm quá nhiều. Thêm vào đó, những khoản tiền bị đọng bấy lâu nay bỗng dưng được hoàn trả, thêm vào đó có rất nhiều nguồn lợi bỗng dưng xuất hiện. Bạn nhận ra rằng bao nhiêu vất vả, khó khăn đã qua, bây giờ là lúc bạn tận hưởng thành quả của chính mình.

Bạn nên tận dụng cát khí trong 2 ngày cuối tuần này để đẩy mạnh các hạng mục còn đang dang dở, mở rộng quy mô hoặc biến giấc mơ khởi nghiệp trở thành hiện thực. Hãy nhân ngày nghỉ này để giao lưu, kết bạn, và biết đâu quý nhân của bạn sẽ xuất hiện vào lúc không ngờ nhất.

Tuổi Thìn

3 con giáp nào được Tổ Tiên độ trì, hậu đãi cho túi tiền to đúng 2 ngày cuối tuần này (20-21/8)? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi phong thủy, 2 ngày cuối tuần này (20-21/8), người tuổi Thìn được Tổ Tiên độ trì nên có rất nhiều tin vui về tài vận. Nếu làm công ăn lương, những chú Rồng có thể nhận về các khoản tiền thưởng, hoa hồng. Còn nếu là người làm ăn kinh doanh, bạn sẽ buôn may bán đắt, có lợi thế dẫn đầu.

Ngoài ra, nhờ được Thần Tài "chống lưng", người tuổi Thìn sẽ có quan hệ tốt với khách hàng, đối tác vì vậy công việc luôn hanh thông, gặt hái về nhiều thành công. Có thể nói 2 ngày thứ bảy, chủ nhật này tuổi Thìn không cần suy nghĩ về tiền bạc.

Tử vi khoa học cho thấy, cuối tuần chính là thời điểm để bạn "nâng cấp" và mở rộng các mối quan hệ xã giao, tạo thêm cơ hội gặp gỡ người giàu kinh nghiệm sẽ chỉ điểm cho bạn những hướng đi chính xác trong tương lai.

Tuổi Ngọ

Xem tử vi 2 ngày cuối tuần này, tuổi Ngọ may mắn đón vận tài lộc vượng phát nhờ cát tinh chiếu mệnh. Chuyện làm ăn thuận buồm xuôi gió, có người nhận được thêm tiền từ kinh doanh, được thưởng hoặc may mắn hơn là được cho tiền.

3 con giáp nào được Tổ Tiên độ trì, hậu đãi cho túi tiền to đúng 2 ngày cuối tuần này (20-21/8)? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt trong thứ 7 ngày 20/8/2022 sẽ là ngày vượng tài vô cùng với tuổi này. Bản mệnh có thể tranh thủ cát khí để mở rộng thu nhập từ nhiều công việc khác nhau.

Người làm kinh doanh cũng có nguồn thu ổn định, tuy không có nhiều liền một lúc trong ngày này nhưng túc tắc, không lúc nào thiếu. Các nguồn hàng, nguồn khách hàng đều được duy trì trong tầm kiểm soát. Nếu là người làm công ăn lương, tuổi Ngọ sẽ đạt được những bước tiến mới trong sự nghiệp nhờ sự sáng tạo của bản thân. Sự nỗ lực của bạn được cấp trên ghi nhận, đồng nghiệp yêu mến. Tất nhiên, con đường tài lộc cũng nhờ thế mà rộng mở. Chúc mừng tuổi Ngọ "mã đáo thành công".

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

 

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