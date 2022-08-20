Tử vi 2 ngày cuối tuần này (20-21/8), nước đẩy thuyền lên, vận khí ngút ngàn: 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, đứng trên đỉnh vinh quang sáng lòa

Thời điểm này, vận may của những chú Trâu tập trung chủ yếu ở đường tài chính, giúp bạn có cơ hội cải thiện các nguồn thu vào của mình. Con giáp này có nhiều nguồn thu nhập từ bên ngoài và được người quen giới thiệu cho nhiều mối làm ăn mới. Điều này giúp cho con đường kiếm tiền của bạn hanh thông hơn bao giờ hết.

Tử vi 12 con giáp bật mí, phương diện tài lộc của người tuổi Sửu đang khá sáng giúp bạn cũng góp tên trong số các con giáp may mắn cuối tuần này (20-21/8).

Theo tử vi cho biết, Ngọ là con giáp phát tài trong 2 ngày cuối tuần này (20-21/8). Bản mệnh nhận được nhiều thông tin tích cực về tài chính. Thời điểm này Ngọ được Cát Tinh hậu thuẫn để tìm ra cơ hội kiếm tiền mà không phải ai cũng có được. Nhờ vậy, thu nhập của bản mệnh sớm cải thiện.

Người kinh doanh mua may bán đắt, có được không ít cơ hội làm giàu. Đây là thời điểm thích hợp để bạn xem xét đến việc đẩy mạnh, mở rộng kinh doanh. Nếu tham gia các dự án đầu tư lớn thì tỷ lệ thành công cũng khá cao.

Ngày thứ 7 (20/8) sẽ là ngày vượng tài khí với Ngọ. Bản mệnh nên tranh thủ tận dụng để triển khai công việc, cầu tài lộc khả năng thành công sẽ cao. Vận may này đến từ chính sự nhạy bén và năng lực của Ngọ. Bản mệnh nhanh chóng nắm bắt cơ hội để thể hiện tài năng và giành được tài lộc về cho mình. Ngoài ra, Ngọ có thể tìm cách để gia tăng tài lộc.

Lộc làm ăn đang tốt nên tuổi Ngọ nhớ tích cực phát huy, bạn sẽ thấy rằng những nỗ lực mình bỏ ra đều được đền đáp xứng đáng cả thôi. Tiền bạc nhiều, chỉ là không có thời gian tiêu ấy chứ.

Tuổi Dậu

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Người tuổi Dậu cũng là 1 trong những con giáp may mắn cuối tuần này (20-21/8), khi mà quý nhân sẽ luôn ở bên, giúp bạn vượt qua những lúc khó khăn tưởng chừng như không thể vượt qua được.

Công việc của bản mệnh có nhiều khởi sắc, mọi việc tiến triển hanh thông. Ở nơi làm việc tuy không phải cá nhân xuất sắc nhất nhưng thành tích ổn định, thường được tin tưởng giao cho những công việc quan trọng. Quý nhân có thể giúp cho công sức bỏ ra bấy lâu nay của những chú Gà cuối cùng cũng được đền đáp, bản mệnh có thêm nhiều cơ hội để phát triển trong tương lai, đúng với những điều mình mơ ước.

Có thể nói, may mắn lần này đã giúp bản mệnh bớt được đi những quãng đường vòng, cũng là bớt đi thời gian, công sức cho những việc vô bổ. Do đó, bạn hãy cố gắng để không bỏ phí thời cơ, bỏ phí công sức mà quý nhân giúp đỡ cho mình, nhanh chóng giành được thành công như mong đợi.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả!