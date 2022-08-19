Bước qua đêm nay (22/7 ÂL), Thần Phật chắn ngự hung tinh Ngũ quỷ án ngữ: 3 con giáp sải cánh bay cao biến hung thành cát, tài lộc vượng phát, may mắn gánh lộc về nhà

Tâm linh - Tử vi 19/08/2022 17:26

Tử vi dự báo rằng, những con giáp này sẽ có cơ hội làm giàu, kiếm nhiều tiền trong thời gian tới.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn có phúc lớn mệnh lớn, luôn được trời Phật phù trợ. Tất nhiên, trong cuộc sống, con giáp này cũng không thể tránh khỏi những thời điểm chật vật, khó khăn. Tuy nhiên, thử thách đến đâu cũng không thể quật ngã con giáp này. Tuổi Thìn vốn thông minh, biết cách tìm ra hướng đi phù hợp trong hoàn cảnh bế tắc.

Bước qua đêm nay (22/7 ÂL), Thần Phật chắn ngự hung tinh Ngũ quỷ án ngữ: 3 con giáp sải cánh bay cao biến hung thành cát, tài lộc vượng phát, may mắn gánh lộc về nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho biết, bước qua đêm nay thôi (22/7 âm lịch), người tuổi Thìn thăng hoa trong sự nghiệp, được thăng chức, tăng lương. Người làm ăn kinh doanh cũng thu hái bộn tiền. Khi thành đạt trong sự nghiệp rồi, con giáp này mới nghĩ đến chuyện tình duyên.

Những người độc thân có cơ hội gặp được người phù hợp với mình. Trong khi đó, con giáp đã có gia đình cũng có dịp hâm nóng tình cảm với nửa kia trong các chuyến đi du lịch, dã ngoại. Những người chưa có con cũng nhận tin vui mang thai, sinh con.

Tuổi Thân

Trời sinh tuổi Thân là những người siêng năng, chăm chỉ, luôn đặt công việc lên hàng đầu, họ không ngừng cố gắng, nỗ lực để xây dựng cuộc sống viên mãn sung túc. Trong số những con giáp, tuổi Thân là người sống thực tế, không mơ mộng, họ hiểu được giá trị đích thực của cuộc sống. Họ tâm niệm rằng có làm thì mới có ăn, không ngồi chờ sung rụng, nhờ vậy mà họ toàn tâm toàn lực để tìm kiếm cơ hội tốt xung quanh.

Bước qua đêm nay (22/7 ÂL), Thần Phật chắn ngự hung tinh Ngũ quỷ án ngữ: 3 con giáp sải cánh bay cao biến hung thành cát, tài lộc vượng phát, may mắn gánh lộc về nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Theo những chuyên gia phong thủy cho biết, chỉ cần bước qua đêm nay thôi (22/7 âm lịch), người tuổi Thân sẽ bước vào giai đoạn "khổ tận cam lai", những khó khăn ngày trước thế nào không biết nhưng thời gian sắp tới sẽ tìm được cơ hội thăng hoa viên mãn. Nhất định Thân sẽ thay đổi cuộc sống lên tầm cao mới, tình tiền đủ đầy khiến ai cũng ngưỡng mộ. 

Mọi thứ trong thời gian tới diễn ra tốt đẹp, sự nghiệp của tuổi Thân thăng hoa nhanh chóng, thu nhập tăng vọt, được quý nhân giúp đỡ, làm việc gì cũng dễ thành công, gặp nhiều may mắn, xung quanh có nhiều chuyện vui, cuộc sống an vui hạnh phúc.

Tuổi Ngọ 

Bước qua đêm nay (22/7 ÂL), Thần Phật chắn ngự hung tinh Ngũ quỷ án ngữ: 3 con giáp sải cánh bay cao biến hung thành cát, tài lộc vượng phát, may mắn gánh lộc về nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, chỉ bước qua đêm 22/7 âm lịch này, cuộc sống tuổi Ngọ sẽ có bước chuyển bất ngờ. Hạn nào rồi cũng sẽ qua, con người khi rơi vào cảnh cùng cực rồi cũng sẽ có cơ hội được phất lên. Đặc biệt kể từ thời điểm này trở đi, tuổi Ngọ sẽ được thần tài và các vị thần may mắn chiếu cố nồng hậu, bất kể làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió. Đối với những người kinh doanh, càng đầu tư sẽ càng sinh lời, cuộc sống giàu có đang chờ trước mắt.

Cuộc sống tuổi Ngọ trong những tháng cuối năm hứa hẹn sẽ lên một tầm cao mới. Từ sự nghiệp, tình cảm đến tài vận, mọi thứ đều có một bước chuyển đặc biệt.

Bên cạnh đó, nhờ sự thông minh của tuổi Ngọ mà càng về hậu vận, cuộc sống của họ càng sung túc hơn. Trước khi kết thúc năm Nhâm Dần 2022, nếu vẫn giữ được sự tự tin và bản lĩnh vốn có, chắc chắn tuổi Ngọ còn gặt hái được nhiều thành công, việc có được cuộc sống thăng hoa và xây dựng gia đình hưng thịnh chỉ trong tầm tay.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Đồng hồ điểm đúng 12 giờ trưa mai (23/7 âm lịch), vị Thần May Mắn nở nụ cười rạng rỡ: 3 con giáp được độ trì vạn sự hanh thông, khổ tận cam lai, tiền bạc rủng rỉnh

Đồng hồ điểm đúng 12 giờ trưa mai (23/7 âm lịch), vị Thần May Mắn nở nụ cười rạng rỡ: 3 con giáp được độ trì vạn sự hanh thông, khổ tận cam lai, tiền bạc rủng rỉnh

Top 3 con giáp may mắn dưới đây được vận khí che chở ban cho cuộc sống giàu sang, tiền bạc ngày càng thăng hoa vượt trội trong những ngày cuối cùng của tháng 7 âm lịch.

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