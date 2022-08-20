Tử vi tuần mới (22-28/8), hũ vàng đặt trước cửa nhà: 4 con giáp rủ nhau gánh lộc tới tấp, xoay chuyển cục diện, đón vận giàu sang

Tâm linh - Tử vi 20/08/2022 14:40

Tử vi tuần mới dự báo, từ ngày 22/8 đến 28/8/2022, 4 con giáp sau đây đón tuần mới trong niềm hân hoan khi tin vui đến tới tấp, khiến họ hứng khởi vô cùng.

Tuổi Thân

Được sao Thái Dương hậu thuẫn trong tuần mới này (22/8 - 28/8), người tuổi Thân đón những thuận lợi trong sự nghiệp khi con giáp này dễ dàng tiến hành các kế hoạch đề ra. Trong quá trình làm việc, bản mệnh còn gặp may mắn, được đồng nghiệp và cấp trên giúp đỡ rất nhiều.

Tử vi tuần mới (22-28/8), hũ vàng đặt trước cửa nhà: 4 con giáp rủ nhau gánh lộc tới tấp, xoay chuyển cục diện, đón vận giàu sang - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhìn chung mọi thứ trong tuần mới đi theo đúng hướng mà Thân mong muốn. Chỉ cần con giáp này tập trung phát huy hết khả năng, không khó để họ có thể đạt được mục tiêu mà mình đã đặt ra, bao gồm cả kế hoạch được thăng tiến lên vị trí xứng đáng với năng lực và công sức đã bỏ ra.

Đường tài lộc trong tuần mới này khá vượng, tuy nhiên nếu Thân có ý định khai trương mở cửa hàng, cầu tài lộc thì tốt nhất bản mệnh nên để đến cuối tuần hãy tiến hành. Đó là thời điểm tốt nhất để đạt được mục tiêu của mình.

Tuổi Tuất

Những người tuổi Tuất thường ngay thẳng, thật thà, có bộ óc linh hoạt, hóm hỉnh, có năng lực và không buông bỏ dù có gặp bất cứ khó khăn nào. Điều đó khiến những người thuộc con giáp này dễ đạt được mục tiêu của mình. Chưa kể, họ còn rất tiết kiệm và luôn nghĩ về tương lai.

Tử vi tuần mới (22-28/8), hũ vàng đặt trước cửa nhà: 4 con giáp rủ nhau gánh lộc tới tấp, xoay chuyển cục diện, đón vận giàu sang - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong tuần tới (22/8 - 28/8), người tuổi Tuất sẽ gặp nhiều may mắn, được hái nhiều trái ngọt, may mắn, tài lộc tới dồn dập. Dù vậy, bạn cần lưu ý những dự án đầu tư mạo hiểm, đừng quá tham lam, kết quả mới như ý. 

Vận may đến, bạn hãy nắm bắt cơ hội xoay chuyển tình thế. Tuổi Tuất tuần tới cũng được quý nhân giúp đỡ. Sự sáng tạo và ý tưởng bạn đưa ra được ghi nhận và phát huy trong công việc. Sức khỏe người tuổi Tuất những ngày này cũng rất dồi dào, tràn đầy năng lượng. Chuyện tình cảm suôn sẻ như ý.

Tuổi Mão

Bước sang tuần mới này (22/8 - 28/8), con giáp tuổi Mão được cát tinh nhập mệnh nên dần thoát khỏi vòng kìm kẹp của hung tinh. Họ dễ dàng cải thiện vận mệnh của mình, nhất là về sự nghiệp và tài lộc. Cũng bởi bạn luôn tin rằng nỗ lực mình bỏ ra rồi sẽ có ngày được hưởng thành quả ngọt ngào, không vì những lời nói ra nói vào làm lung lay ý chí.

Những ngày khốn khó sẽ dần lùi xa, chỉ cần Mão biết nắm bắt cơ hội thì có thể nói khoảng thời gian sắp tới sẽ là những tháng ngày huy hoàng, rực rỡ trong cuộc đời của bạn đó.

Tử vi tuần mới (22-28/8), hũ vàng đặt trước cửa nhà: 4 con giáp rủ nhau gánh lộc tới tấp, xoay chuyển cục diện, đón vận giàu sang - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Điềm báo tử vi còn cho thấy, tuần mới tới đây chính là thời điểm tuổi Mão như con diều no gió, bay cao trên con đường công danh sự nghiệp. Những năm tháng tuổi trẻ không ngừng phấn đấu, tích lũy kinh nghiệm, tuổi này từng bước khẳng định và nâng vị thế của mình, luôn được cấp trên đánh giá cao. Năng lực của bạn đã là điều không cần phải bàn cãi, tiếng lành đồn xa, ngày càng tạo dựng được địa vị trong xã hội.

Tuổi Tỵ

Tử vi tuần mới (22-28/8), hũ vàng đặt trước cửa nhà: 4 con giáp rủ nhau gánh lộc tới tấp, xoay chuyển cục diện, đón vận giàu sang - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuần mới (22/8 - 28/8) cho biết, đây là quãng thời gian mà tuổi Tỵ "khổ tận cam lai", 3 con giáp tìm được cơ hội làm lại từ đầu, từ đây mở ra cơ hội thăng hoa phát tài.

Đây có thể được xem là thời kỳ vận may rực rỡ nhất của tuổi Tỵ. Được Thần Tài che chở, bản mệnh luôn dễ dàng tìm thấy tài lộc xung quanh mình. Cả Chính Tài và Thiên Tài đều vây quanh, điều đó cho thấy thu nhập của bản mệnh sẽ đến từ nhiều nguồn, cả công việc chính cũng như nghề tay trái, khiến bao người thầm ngưỡng mộ cùng ganh tị.

Bước sang tuần mới này, con giáp Tỵ sẽ đón nhận tới tấp những tin vui trong vấn đề tài lộc, tiền tài càng thêm vượng phát. Chính nhờ kiên nhẫn và nhiệt huyết, những người này dễ dàng chinh phục được những khó khăn, thách thức ập đến, mở ra nhiều cơ hội thu tiền hốt bạc.

 

* Thông bài trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả

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