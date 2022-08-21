Đồng hồ điểm đúng 0h đêm nay (22/8/2022), bước sang tuần mới: 3 con giáp được Phật Bà chiếu mệnh, phổ độ qua cơn khổ cực, may mắn ngập tràn

Chuyên gia bói toán phong thủy chỉ ra rằng, những người thuộc 3 con giáp dưới đây sẽ có nhiều tài lộc và thịnh vượng kể từ thứ Hai ngày 22/8/2022, nếu có cơ hội cất cánh thì phải nắm kỹ.
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Tuổi Mão
Theo tử vi cho biết, đúng 0h đêm nay (22/8/2022), người tuổi Mão sẽ được Thần Tài chiếu rọi, nên kể từ thời điểm này trở đi đường tài lộc của con giáp này hanh thông vô cùng.
Trên con đường công việc và cuộc sống từ nay tới cuối năm của con giáp tuổi Mão vô cùng thành công ít chuyện muộn phiền. Từ đây đến cuối năm, con giáp ôm hết tiền của trong thiên hạ vào nhà, vét sạch ví của thần tài, sung sướng an nhàn hưởng thụ cuộc sống.
Thời gian trước, tuổi Mão có thể gặp phải một số khó khăn, nhưng kể từ thời điểm này trở đi, họ chỉ gặp may mắn và thuận lợi. Khoảng thời gian cuối năm, người cầm tinh con Mèo dễ làm nên chuyện, nếu biết nắm bắt cơ hội và nỗ lực hết mình, có thể trở nên vô cùng giàu có.
Tuổi Tỵ
Kể từ thứ Hai ngày 22/8/2022, tài vận của người tuổi Tỵ nở rộ nhờ được ngàn sao may mắn chiếu rọi. Thời gian gần đây, tuy gặp không ít khó khăn, con giáp này vẫn giữ được tinh thần, không nản lòng nhụt chí. Thời gian tới, họ gặp được quý nhân phù trợ, được người này động viên, giúp đỡ.
Nhờ thái độ làm việc cầu thị, con giáp này ngày càng thăng tiến trong sự nghiệp. Người làm kinh doanh trúng quả đậm, các thương vụ đều xuôi chèo mát mái. Người gặp khó khăn, xui xẻo cũng sớm giải quyết hết vấn đề. Trong khi đó, người làm nông nghiệp có vụ mùa bội thu. Con giáp này có sự nghiệp thành công, kiếm được nhiều tiền nên tinh thần vô cùng phấn chấn.
Thời gian 1 tuần tới, vận thế của người tuổi Tỵ hồng phát, quý nhân hóa thân thành Tài Thân, tài lộc liên tiếp kéo đến nhà. Trong thời gian này, sự nghiệp và tài vận của con giáp này bước lên tầm cao mới.
Tuổi Hợi
Hợi luôn nhã nhặn và điềm tĩnh khi đối mặt với bất cứ vấn đề nào. Con giáp này là người giỏi thích nghi với hoàn cảnh và có thể chịu đựng tốt áp lực.
Theo tử vi cho biết, đúng 0h đêm nay 22/8/2022, thời vận của tuổi Hợi, cuộc sống của họ như bước sang một trang mới. Con giáp này hứa hẹn gặp nhiều may mắn trong sáng thứ Hai khoire động tuần mới đầy hứng khởi, có cơ hội thăng tiến, vận may bùng nổ không ngừng. Hợi sẽ thấy vận trình của mình đi lên như "diều gặp gió". Con giáp này nếu nắm bắt cơ hội và phát huy khả năng của mình thì trong thời gian này, tiền của sẽ nhiều không kể siết.
Trong những ngày tới đây, vận may của tuổi Hợi nở rộ khi công việc diễn ra thuận lợi, phát triển không ngừng. Cuộc sống của bản mệnh cũng đón nhận nhiều tin vui bất ngờ. Các kế hoạch, dự định của tuổi Hợi có thể được thực hiện thành công trong tuần mới tới đây. Việc bản mệnh cần làm chính là nắm bắt các cơ hội để không hối tiếc.
* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm