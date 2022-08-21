Chỉ còn 5 ngày nữa là hết tháng 7 cô hồn, hạn nào rồi cũng qua: TOP 3 con giáp sau đây chuẩn bị két sắt - rương vàng đựng tiền bạc, tài lộc cất cánh vươn cao

Người tuổi Ngọ sẽ có những bước phát triển cả về sự nghiệp, tài chính cũng như các mối quan hệ. Đặc biệt, Ngọ sẽ gặp được quý nhân, người đưa đường dẫn lối cho họ đến với những thành công trong cuộc sống, và người này rất có thể là bạn bè của họ.

Theo các chuyên gia phong thủy, năm Nhâm Dần 2022 sẽ là một thời điểm đem đến nhiều sự thay đổi cho người tuổi Ngọ.

Tử vi học có nói, vượt qua tháng 7 âm lịch, từ tháng 8 âm lịch trở đi cho đến tháng Chạp sẽ là lúc sự nghiệp và tình cảm của tuổi Ngọ thăng hoa viên mãn. Họ không những kiếm được nhiều tiền, mà những người độc thân còn có cơ hội gặp được ý trung nhân và có một cái kết hạnh phúc khiến nhiều người phải ghen tị.

Tuy nhiên, trong số những người bạn của mình, nếu như có người là quý nhân, thì cũng có kẻ có thể đâm sau lưng họ. Người tuổi Ngọ có thể sẽ gặp hạn tiểu nhân trong tháng 7 âm lịch này và gặp những huống đáng tiếc xảy ra.

Tuổi Thân

Những người tuổi Thân thường liều lĩnh và không sợ thất bại trong cuộc sống. Với tính cách mạnh mẽ của mình, Thân cảm thấy mọi khó khăn trong cuộc sống đều có thể dễ dàng vượt qua, chỉ cần có sự quyết tâm thực sự.

Người tuổi Thân khi đặt ra mục tiêu hay có những sở thích gì trong cuộc sống, con giáp này sẽ cố gắng hoàn thành và đạt được điều đó một cách hoàn hảo nhất.

Ảnh minh họa: Internet

Hết tháng 7 âm lịch, người tuổi Thân sẽ hết vận hạn đen đuổi, nhờ có Thần Tài thương yêu, quý nhân phù trợ lại thêm sự khéo léo, thông minh, những người tuổi Thân sẽ có khoảng thời gian vô số niềm vui.

Bước sang tháng mới công việc của con giáp này sẽ có chuyển biến đáng kể, giúp Thân không chỉ có cơ hội khẳng định mình mà còn mở ra con đường thăng tiến xán lạn ngay trước mắt. Đặc biệt, con giáp may mắn sẽ có những bứt phá trong sự nghiệp. Áp lực trong công việc sẽ ngày càng giảm bớt, đồng thời có thể nhanh chóng đạt được kết quả tốt đẹp.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi vốn được trời sinh có tính cách nhân hậu, hiền lành, luôn dĩ hòa vi quý với tất cả mọi người, nhờ vậy mà xung quanh họ luôn có quý nhân giúp đỡ những lúc gặp khó khăn, hoạn nạn.

Ảnh minh họa: Internet

Tháng 7 âm lịch không thật sự suôn sẻ với những người tuổi Dần khi họ gặp trở ngại về công việc, tài tài cũng vì thế mà u ám. Nhưng từ tháng 8 âm lịch trở đi, vận may của tuổi Mùi sẽ lội ngược dòng bất ngờ.

Bên cạnh đó, trong tháng 8 âm lịch sắp tới, tuổi Mùi sẽ gặp được quý nhân phương xa, người này sẽ hỗ trợ và giúp đỡ tuổi Hợi gặt hái được nhiều thành công trong tương lai.

Dự kiến, những tháng cuối năm, tuổi Mùi sẽ công thành danh toại, ngày tháng khổ tận cam lai đã tới, tuổi Mùi hãy nhớ nắm bắt mọi cơ hội tốt để xây dựng cuộc sống viên mãn sung túc.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả!