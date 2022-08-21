Tử vi con giáp tuần mới (22-28/8), tuần cuối cùng của tháng 8: Càn khôn xoay chuyển, 3 con giáp vận khí hanh thông, phúc khí tràn đầy, ôm trọn bổng lộc Trời ban

Ngoài ra, khả năng ứng biến linh hoạt của tuổi Tý còn giúp bản mệnh hóa giải được không ít mối nguy. Do công việc thuận lợi nên vận trình tài lộc của con giáp đã dồi dào ngay từ những ngày đầu tuần, thu được không ít tiền bạc về tay.

Khi bước qua tuần mới (22-28/8), tuổi Tý có cát tinh phù trợ nên đường công danh sự nghiệp hanh thông, tài lộc vô cùng xán lạn. Nhờ sự nỗ lực không biết mệt mỏi trong tuần qua mà con giáp này sẽ nhanh chóng nhận được sự tin tưởng, tín nhiệm từ cấp trên và đồng nghiệp.

Người tuổi Thìn thật thà, thẳng thắn, làm việc gì cũng có nguyên tắc riêng, không thích dựa dẫm vào người khác, mọi việc đều do bản thân nỗ lực, cố gắng hoàn thành.

Đặc biệt, với những người tuổi Tý làm kinh doanh dù phải vất vả ngược xuôi nhưng sẽ được hưởng thành quả xứng đáng. Với những người tuổi Tý làm công ăn lương cũng có những bước tiến nhất định trong công việc; những cố gắng của con giáp này sẽ được cấp trên công nhận, thậm chí có cơ hội được cất nhắc lên vị trí cao hơn.

Trước đó, người tuổi Thìn gặp sao xấu nên làm gì cũng bị tiểu nhân ngáng đường. Nhưng bước qua tuần mới này (22-28/8) chính là một khoảng thời gian hoàng kim của tuổi Thìn. Trong thời gian này, con giáp cầm tinh con Rồng sẽ vượt qua mọi khó khăn của hiện tại, thu về lợi nhuận không ngờ đến. Sự nghiệp của người tuổi Thìn sẽ vượt lên như vũ bão và tiền bạc nhờ đó cũng chảy vào túi nhiều hơn. Khiến cho người tuổi Thìn tạo dựng được cuộc sống viễn mãn suôn sẻ, gặp được nhiều quý nhân giúp họ kiếm được khối tài sản kha khá.

Không chỉ may mắn trong công việc, tài lộc mà con đường tình duyên của tuổi Thìn cũng sẽ nở rộ. Với ai độc thân thì nhiều người theo đuổi. Với người có gia đình thì trong nhà càng thêm gắn kết yêu thương, cuộc sống vô cùng viên mãn.

Tuổi Dậu

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Người tuổi Dậu là con giáp vô cùng tài trí trong cuộc sống họ dễ dàng thăng quan tiến chức trở thành người lãnh đạo thành công hơn người. Người tuổi Dậu chưa bao giờ khuất phục trước những khó khăn của cuộc sống, dù gặp mọi khó khăn thử thách họ vẫn luôn kiên cường để tìm cách ứng phó và vượt qua.

Bước sang tuần mới này (22-28/8), người tuổi Dậu sẽ gặp nhiều may mắn trúng số đổi đời, tình duyên vô cùng rực rỡ, đây chính là thời gian vàng để con giáp này có thể tạo dựng cơ hội làm ăn kinh doanh riêng cho mình.

Sự nghiệp của người tuổi Dậu sẽ vượt lên như vũ bão và tiền bạc nhờ đó cũng chảy vào túi nhiều hơn. Khiến cho người tuổi Dậu tạo dựng được cuộc sống viễn mãn suôn sẻ, gặp được nhiều quý nhân giúp họ kiếm được khối tài sản kha khá.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm