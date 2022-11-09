Tử vi đúng 5 ngày liên tiếp (10, 11, 12, 13 và 14/11): 3 con giáp được Bồ Tát trợ mệnh, Ngọc Hoàng phù hộ, kiếm "sương sương" tiền tỷ, sự nghiệp đỉnh cao như núi Thái Sơn

Tâm linh - Tử vi 09/11/2022 15:20

Dự đoán 3 con giáp có thần phật song hành, bội thu tiền tài, giàu có hơn người vào 5 ngày liên tiếp (10, 11, 12, 13 và 14/11).

 

Tuổi Dần

Những người tuổi Dần có cá tính mạnh mẽ, kiên định, luôn có trách nhiệm với những quyết định của mình và không ngừng tìm kiếm cơ hội thay đổi cuộc sống. Đa số người tuổi Dần đều gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống và sự nghiệp, họ là người tham vọng và không muốn mình thua thiệt bất cứ ai. Tuổi Dần muốn rằng mình phải là người tiên phong và là người có cuộc sống khiến người khác ngưỡng mộ. 

Tử vi đúng 5 ngày liên tiếp (10, 11, 12, 13 và 14/11): 3 con giáp được Bồ Tát trợ mệnh, Ngọc Hoàng phù hộ, kiếm 'sương sương' tiền tỷ, sự nghiệp đỉnh cao như núi Thái Sơn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Từ bây giờ trở đi, vận may tuổi Dậu sẽ lội ngược dòng, từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận đều có cải thiện đáng kể. Đặc biệt từ 5 ngày liên tiếp (10, 11, 12, 13 và 14/11), tuổi Dần sẽ gặp được quý nhân, người này đưa đường dẫn lối giúp tuổi Dần giải quyết những khó khăn còn tồn đọng, ngoài ra còn tạo điều kiện giúp tuổi Dần xây dựng sự nghiệp, kiếm nhiều tiền, thực hiện ước mơ bấy lâu nay chưa làm được. Nhìn chung, đây sẽ là thời điểm mong chờ với tuổi Dần.

Tuổi Thân

Những người tuổi Thân thường có tính cách nhẫn nại, có chí cầu tiến và không ngừng nỗ lực chờ đợi tìm kiếm cơ hội tốt. Trong cuộc sống, tuổi Thân không được gặp nhiều may mắn như những người khác nhưng họ lại có quý nhân bên cạnh phù trợ, cuộc sống dù khó khăn mấy chỉ cần vững lòng cũng sẽ vượt qua. 

Tử vi đúng 5 ngày liên tiếp (10, 11, 12, 13 và 14/11): 3 con giáp được Bồ Tát trợ mệnh, Ngọc Hoàng phù hộ, kiếm 'sương sương' tiền tỷ, sự nghiệp đỉnh cao như núi Thái Sơn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đúng 5 ngày liên tiếp (10, 11, 12, 13 và 14/11), cuộc sống tuổi Thân sẽ có nhiều thay đổi tích cực. Từ giai đoạn này trở đi, tuổi Thân cần bình tĩnh quan sát và nắm bắt những cơ hội tốt đang đến với mình. Chỉ cần giữ được ý chí phấn đấu, biết trân trọng những điều mình đang có thì sẽ đổi vận vào cuối năm nay. Chờ xem nhé!

Tuổi Tý

Tuổi Tý là con giáp phát tài tuần này bởi đồng tiền luôn đổ dồn về túi bạn, đặc biệt là với những người làm đầu tư, kinh doanh. Ngay trong 5 ngày liên tiếp (10, 11, 12, 13 và 14/11), cát tinh vây quanh đã khiến cho thời cơ làm ăn đến với bản mệnh tới tấp. Bạn có thể thu hồi được một khoản lời lãi kha khá nếu mạnh dạn nắm bắt cơ hội và tin tưởng hơn vào tiềm năng của bản thân mình.

Tử vi đúng 5 ngày liên tiếp (10, 11, 12, 13 và 14/11): 3 con giáp được Bồ Tát trợ mệnh, Ngọc Hoàng phù hộ, kiếm 'sương sương' tiền tỷ, sự nghiệp đỉnh cao như núi Thái Sơn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Với người làm công ăn lương, bản mệnh phải trải qua nhiều khó khăn thì mới được hưởng trái ngọt. Chẳng có ai đạt được thành công mà không phải bỏ công bỏ sức. Chỉ cần kiên trì đến cùng thì cơ hội để bạn khẳng định bản thân sẽ xuất hiện vào cuối tuần. Đồng nghiệp và cấp trên đã hiểu rõ bạn là ai, đồng thời sẵn sàng giao cho bạn những công việc giúp bạn thể hiện được năng lực của bản thân, triển vọng thăng chức, tăng lương là rất khả quan.

 

 *Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

Phật Bà ban Lộc vào 6h sáng Thứ 4 ngày 9/11 cho 3 con giáp: Từ nay phất lên như vũ bão, hốt trọn tài lộc của thiên hạ, hóa thành đại gia, lắm tiền nhiều của, gia đạo bình an, hòa thuận

Phật Bà ban Lộc vào 6h sáng Thứ 4 ngày 9/11 cho 3 con giáp: Từ nay phất lên như vũ bão, hốt trọn tài lộc của thiên hạ, hóa thành đại gia, lắm tiền nhiều của, gia đạo bình an, hòa thuận

Vào 6h sáng Thứ 4 ngày 9/11, điều may mắn sẽ xuất hiện với con giáp nào? Ai sẽ là người gặt hái được thành tích xuất sắc trên mọi phương diện? Hãy theo dõi trong bài viết sau!

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày mai tu vi ngay mai tu vi hang ngay

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Video 2 giờ 59 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 44 phút trước
Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Video 3 giờ 59 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 39 phút trước
Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Video 4 giờ 59 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 29 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 34 phút trước
Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Video 5 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy