Phật Bà ban Lộc vào 6h sáng Thứ 4 ngày 9/11 cho 3 con giáp: Từ nay phất lên như vũ bão, hốt trọn tài lộc của thiên hạ, hóa thành đại gia, lắm tiền nhiều của, gia đạo bình an, hòa thuận

Tâm linh - Tử vi 08/11/2022 21:41

Vào 6h sáng Thứ 4 ngày 9/11, điều may mắn sẽ xuất hiện với con giáp nào? Ai sẽ là người gặt hái được thành tích xuất sắc trên mọi phương diện? Hãy theo dõi trong bài viết sau!

 

Tuổi Thân

Người tuổi Thân phải đối diện với sự cạnh tranh khá gay gắt với bạn bè, đồng nghiệp trong tuần trước. Xét trên phương diện tích cực, nhờ có sự cạnh tranh đó mà bạn thêm tập trung và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, không để mình tụt hậu so với mọi người xung quanh.

Phật Bà ban Lộc vào 6h sáng Thứ 4 ngày 9/11 cho 3 con giáp: Từ nay phất lên như vũ bão, hốt trọn tài lộc của thiên hạ, hóa thành đại gia, lắm tiền nhiều của, gia đạo bình an, hòa thuận - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chuyện tiền bạc có khởi sắc ngay từ 6h sáng Thứ 4 ngày 9/11, có lẽ sự cố gắng của bạn trong suốt thời gian qua đã được ghi nhận và trả giá xứng đáng. Cấp trên sẵn sàng dành cho bạn một khoản tiền thưởng nóng hậu hĩnh, giúp bạn có thêm động lực cống hiến cho tương lai. Phật Bà độ trì giúp nhân duyên của người độc thân phát triển theo chiều hướng tốt đẹp, đặc biệt là với nữ mệnh. Bạn có thể giữ quan hệ được với những người chân thành, thẳng thắn và nghiêm túc trong chuyện tình cảm.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu háo hức đón chào ngày mới với những dự định mới. Khó khăn dường như đã lùi xa và bạn có rất nhiều cơ hội để thể hiện năng lực của mình. Dù đang giữ vị trí nào, bạn cũng được cấp trên tin tưởng và giao cho nhiều nhiệm vụ trọng đại. Đây chính là cơ hội để bứt phá, vì vậy bạn hãy trân trọng và cố gắng hết sức mình nhé.

Phật Bà ban Lộc vào 6h sáng Thứ 4 ngày 9/11 cho 3 con giáp: Từ nay phất lên như vũ bão, hốt trọn tài lộc của thiên hạ, hóa thành đại gia, lắm tiền nhiều của, gia đạo bình an, hòa thuận - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trên phương diện tài lộc, thật tuyệt vời khi bản mệnh tận dụng được cơ hội để kiếm tiền nhiều hơn. Người làm công ăn lương nhờ nguồn thu phụ từ các công việc làm thêm mà cuộc sống trở nên thoải mái. Với người làm ăn kinh doanh, vì giữ được chữ tín nên bạn được nhiều người yêu mến và tìm cách hợp tác. Thậm chí quý nhân xuất hiện còn chỉ cho bạn con đường đúng đắn để làm giàu.

Tuổi Ngọ

Những người tuổi Ngọ có tính cách thoải mái, thích tự do tự tại và luôn muốn độc lập sáng tạo, không muốn phụ thuộc vào bất cứ ai. Đa số những người tuổi Ngọ đều gặt hái được nhiều thành công vào giai đoạn tiền vận. Tuy nhiên, trong cuộc sống có những điều xảy ra không như ý muốn và tuổi Ngọ cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn trăn trở.

Phật Bà ban Lộc vào 6h sáng Thứ 4 ngày 9/11 cho 3 con giáp: Từ nay phất lên như vũ bão, hốt trọn tài lộc của thiên hạ, hóa thành đại gia, lắm tiền nhiều của, gia đạo bình an, hòa thuận - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong 6h sáng Thứ 4 ngày 9/11, cuộc sống tuổi Ngọ sẽ có những cải thiện tích cực, dù mọi thứ có thay đổi thế nào thì tuổi Ngọ cũng sẽ gặp được nhiều may mắn. Từ giai đoạn này trở đi, tuổi Ngọ càng làm việc sẽ càng thành công, đặc biệt sẽ có cơ hội kiếm được nhiều tiền, kéo theo cuộc sống thăng hoa tốt đẹp. Cuối năm nay, tuổi Ngọ chuẩn bị đón nhận nhiều hỷ sự, giúp đời sống tinh thần thoải mái dễ chịu.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

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