Đúng buổi trưa ngày mai Thứ 4 (9/11): Tiên Đồng báo hỷ, Ngọc Nữ loan tin chúc mừng 3 con giáp trúng giải độc đắc, hốt núi tiền, thu sông bạc, số dư tài khoản tăng lên liên tục

Tâm linh - Tử vi 08/11/2022 16:24

3 con giáp vào đúng buổi trưa ngày mai Thứ 4 (9/11) có cơ hội nắm trọn may mắn, xây dựng cơ ngơi hoành tráng, tài lộc vô biên, một bước lên mây.

 

Tuổi Tý

Vận trình buổi trưa ngày mai Thứ 4 (9/11) của con giáp tuổi Tý không có gì đáng phải lo ngại vì nếu có gì bạn cũng có thể xử lý một cách dễ dàng nhờ vào sự nhanh nhẹn và khả năng nắm bắt vấn đề rất xuất sắc của bản mệnh.

Đúng buổi trưa ngày mai Thứ 4 (9/11): Tiên Đồng báo hỷ, Ngọc Nữ loan tin chúc mừng 3 con giáp trúng giải độc đắc, hốt núi tiền, thu sông bạc, số dư tài khoản tăng lên liên tục - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho thấy vận trình sự nghiệp của bản mệnh tháng này thuận lợi khi mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát của bạn. Bản mệnh thời gian này rất khiêm tốn và luôn lắng nghe ý kiến của mọi người để cải thiện chất lượng công việc cũng như cuộc sống. Buổi trưa ngày mai Thứ 4 (9/11) tinh thần thoải mái, đầu óc của mình rất minh mẫn, sáng suốt. Nhờ thế mà các quyết định liên quan đến công việc cũng trở nên thuận lợi và tốt đẹp hơn.

Tuổi Thân

Buổi trưa ngày mai Thứ 4 (9/11) là thời gian khá hiệu quả và năng suất của con giáp tuổi Thân khi bản mệnh bận rộn với công việc. Hết dự án này kết thúc thì xuất hiện thêm những dự án khác. Bạn có được sự may mắn về sự nghiệp và các nguồn lực hỗ trợ. Người tuổi này nhớ sắp xếp mọi thứ có khoa học hơn để biết nên tập trung vào đâu.

Đúng buổi trưa ngày mai Thứ 4 (9/11): Tiên Đồng báo hỷ, Ngọc Nữ loan tin chúc mừng 3 con giáp trúng giải độc đắc, hốt núi tiền, thu sông bạc, số dư tài khoản tăng lên liên tục - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bản mệnh có xu hướng kiêu ngạo, thích tranh giành, hiếu thắng khiến không ít người khó chịu và tỏ ra chống đối với bạn. Bạn cẩn trọng với lời ăn tiếng nói vì thái độ có phần cao ngạo khiến người khác tức giận và gây ra xung đột với bạn. Tuy nhiên vào lúc này tài lộc của Thân khá dồi dào, có điềm báo phát tài, dễ nhận được những cơ hội kiếm tiền không thể tin được, bạn có thể thu nhiều lợi nhuận về mình.

Tuổi Dậu 

Theo tử vi, người tuổi Dậu có đầu óc nhạy bén, linh hoạt và hoạt bát.  Buổi trưa ngày mai Thứ 4 (9/11) công việc bắt đầu khởi sắc, dù gặp khó khăn cũng có thể giải quyết được. Con giáp này rất dám nghĩ dám làm, có chí hướng theo đuổi sự giàu có.

Đúng buổi trưa ngày mai Thứ 4 (9/11): Tiên Đồng báo hỷ, Ngọc Nữ loan tin chúc mừng 3 con giáp trúng giải độc đắc, hốt núi tiền, thu sông bạc, số dư tài khoản tăng lên liên tục - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong những ngày này, họ sẽ phát huy tốt hơn năng lực của mình, làm việc siêng năng chăm chỉ và gặt hái được kết quả mỹ mãn. Người tuổi Dậu có sức chịu đựng và tính kiên trì đáng kinh ngạc, đến thời cơ sẽ kiếm được nhiều tiền, đời sống vật chất không ngừng được cải thiện.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

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