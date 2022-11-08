Bồ Tát ban phúc đúng ngày 9/11: 3 con giáp đón nhận ân huệ, được tài, được lộc, được cả lòng người, sự nghiệp khởi sắc, tiền vào cuồn cuộn

Tâm linh - Tử vi 08/11/2022 14:20

Những người thuộc 3 con giáp này luôn có ý thức hoàn thiện bản thân mình, làm việc gì cũng nỗ lực, chăm chỉ. Ngày 9/11 sẽ là khoảng thời gian họ mở ra cơ hội sự nghiệp, tài lộc đến từ mọi hướng.

 

Tuổi Mão

Theo tử vi, người tuổi Mão dũng cảm và mạnh mẽ. Họ có một nghị lực kiên cường, dù gặp phải thất bại cũng sẽ tự động viên mình làm việc chăm chỉ và cống hiến hết mình cho công việc. Người tuổi này có đầu óc linh hoạt, lại chăm chỉ chịu khó nên nhất định sẽ làm nên thành quả tốt, mở ra cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp.

Bồ Tát ban phúc đúng ngày 9/11: 3 con giáp đón nhận ân huệ, được tài, được lộc, được cả lòng người, sự nghiệp khởi sắc, tiền vào cuồn cuộn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thứ 4 ngày 9/11, con giáp này sẽ thấy sự nghiệp của mình chuyển biến tích cực rõ rệt. Những khó khăn vướng mắc được tháo gỡ, người tuổi Mão vận trình sự nghiệp suôn sẻ hơn, làm gì cũng gặp nhiều may mắn. Nếu biết nắm bắt và tận dụng tốt cơ hội, tương lai sẽ ngày càng tốt đẹp hơn với những chú Mèo.

Tuổi Dần

Tuổi Dần được Lục Hợp cục che chở nên được dự báo sẽ có khả năng thăng tiến trong công việc, sự nghiệp. Bản mệnh được cấp trên nhìn nhận và đánh giá cao về nỗ lực trong suốt thời gian qua, cũng như những cống hiến và thành tựu mà bạn đem lại.

Bồ Tát ban phúc đúng ngày 9/11: 3 con giáp đón nhận ân huệ, được tài, được lộc, được cả lòng người, sự nghiệp khởi sắc, tiền vào cuồn cuộn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Những khó khăn mà con giáp này gặp phải đều được ghi nhận và thấu hiểu. Phần thưởng dành cho bạn vô cùng xứng đáng. Vì thế khi gặp trở ngại đừng vội kêu than, phải dành nhiều thời gian cho công việc hơn nữa, bạn sẽ thấy công sức của mình chẳng hề uổng phí đâu. Ngày Thủy sinh Mộc rất có lợi cho lứa đôi hàn gắn rạn nứt tình cảm. Nửa kia thấu hiểu được những gì bạn gặp phải, không vì bạn bận rộn mà sinh hờn giận, trách móc, vẫn động viên và hỗ trợ bạn rất nhiều.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn trong ngày Tam Hợp nhập cục có thể gặp nhiều thuận lợi trong công việc. Bạn gặp được quý nhân và nhận những lời khuyên hữu ích, do đó Thìn nên thận trọng với những suy nghĩ và hành động của mình. Trước đây Thìn từng có cách tư duy tiêu cực đang làm hại bạn và có thể sẽ phải lĩnh hậu quả đáng tiếc, nhưng vào ngày 9/11 mọi chuyện sẽ thay đổi. 

Bồ Tát ban phúc đúng ngày 9/11: 3 con giáp đón nhận ân huệ, được tài, được lộc, được cả lòng người, sự nghiệp khởi sắc, tiền vào cuồn cuộn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ngày này là ngày may mắn về tài lộc với Thìn. Việc kiếm tiền dễ dàng và nhanh chóng, nhưng bạn cũng nên cẩn thận với cách tiêu xài hiện tại. Hãy cân nhắc khả năng chi trả của mình trước khi vung tiền mua món đồ xa xỉ nào đó chỉ để thỏa mãn ham muốn nhất thời rồi sau đó mang thân nợ nần. Thời gian sắp tới là lúc Thủy – Thổ xung khắc, con giáp này có thể sẽ gặp phải những khúc mắc trong chuyện tình cảm của mình. Giữa hai người có một rào cản lớn là vì cái tôi cá nhân quá lớn, không còn sự chia sẻ và cảm thông như trước nên tình yêu dần phai nhạt là điều tất yếu.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

Từ khóa:   tử vi 12 con giáp tử vi ngày 9/11/2022

TIN MỚI NHẤT

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 24 phút trước
Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Video 4 giờ 39 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 24 phút trước
Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Video 5 giờ 39 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 19 phút trước
Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Video 6 giờ 39 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy