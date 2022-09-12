Tử vi đúng 3 ngày tới (15/9), đại hỷ lâm môn, phú quý rợp trời: 3 con giáp liên tiếp đón nhận tin vui, đường công danh khởi sắc, tài vận thăng hoa, tình duyên viên mãn nồng thắm

Thời gian sắp tới, những người tuổi Sửu sẽ được Thần Tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, bất kể làm việc gì cũng may mắn, mọi thứ vạn sự hanh thông, muốn làm giàu chỉ trong tầm tay.

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Sửu là một trong số những con giáp gặp được nhiều may mắn đúng 3 ngày tới (15/9), đặc biệt là trong chuyện công danh, sự nghiệp có vận đỏ rực rỡ, nếu nỗ lực thì có thể làm giàu, đổi vận nhanh chóng.

Thu nhập của người tuổi Mão được dự báo là tăng lên nhanh chóng trong 3 ngày tới (15/9). Bản mệnh cũng có thể đón nhận nhiều vận may bất ngờ trong cuộc sống, tài lộc cũng dồi dào, dự báo lương thưởng đều có dấu hiệu tăng lên. Nhờ đó, tuổi Mão có thể sống thoải mái với túi tiền rủng rỉnh.

Kẻ từ đây trở đi, mọi khó khăn đều được giải quyết, công việc của Sửu cũng dần cải thiện hanh thông hơn, từ giai đoạn này đến cuối năm, sự nghiệp tuổi Sửu sẽ sớm thăng hoa, kéo theo tài vận dồi dào, sống thoải mái đến vài năm sau.

Thời hoàng kim của Mão đã tới. Bạn sẽ gặp nhiều may mắn như hổ mọc thêm cánh, thỏa sức phát triển bản thân, cơ hội thăng tiến rõ rệt. Vận son của người tuổi Mão dự báo sẽ còn kéo dài cho đến hết tháng 9 này. Trong khoảng này, bạn làm ăn buôn bán hay theo đuổi con đường quan lộ đều thuận buồm xuôi gió.

Trong khoảng thời gian này, tốc độ thăng quan tiến chức của bạn cực nhanh. Mão được trời phú thông minh, uyên bác, lại khéo léo, tinh tế. Tận dụng được cả IQ và EQ nổi trội, con giáp này sẽ thu về lợi ích không nhỏ.

Tuổi Ngọ

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Người tuổi Ngọ được nhận xét có tính cách chăm chỉ, tháo vát, đầu óc linh hoạt, làm việc gì cũng phản ứng rất nhanh và luôn dẫn đầu trong mọi việc. Trong 3 ngày tới đây (15/9), do có cát tinh “Hồng Loan”, “Thái Âm” nhập mệnh nên con giáp này gặp nhiều may mắn trong tình cảm và tài vận.

Sao “Hồng Loan” sẽ giúp cho những người tuổi Ngọ độc thân dễ dàng tìm được “thứ mình cần tìm”. Còn cát tinh “Thái Âm” sẽ đem lại vận may về tiền bạc. Người tuổi Ngọ sẽ có cơ hội trúng số với giải thưởng đặc biệt hoặc luôn giành chiến thắng khi chơi đánh bài với bạn bè.

Lời khuyên dành cho bản mệnh là hãy mạnh dạn bắt tay thực hiện kế hoạch thay vì chỉ nói. Vận may tiền bạc tìm đến nên con giáp này. Con giáp có thể kiếm được nhiều tiền của, tích lũy được một số vốn lớn trong tương lai. Chuyện tình cảm của những người tuổi Ngọ cũng diễn ra viên mãn. Con giáp này và nửa kia có được khoảng thời gian bên nhau lâu bền. Hạnh phúc ngày càng được thắt chặt của cặp đôi khiến nhiều người ghen tỵ.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!