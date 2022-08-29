Tử vi đúng 12h ngày 31/8/2022, 3 con giáp được thần ân gia trì, khai trương phát tài, vận may như nước đổ, 1 con giáp bị trúng quạ đen, xui xẻo cả tháng

Đúng 12h ngày 31/8/2022, con giáp này sẽ gặp vận may, thời cơ đến nên thu nhập tăng với tốc độ chóng mặt. Họ được thần may mắn chiếu mệnh, gặp dữ hóa lành, mọi thứ đều hanh thông.

Người tuổi Tỵ luôn mạnh mẽ, tự tin và can đảm trong cuộc sống, dù khó khăn cỡ nào họ cũng rất kiên cường vượt qua.

Trong gia đình, dù có ai gặp họa thì cũng sớm vượt qua. Vận thế của con giáp này khởi sắc mạnh mẽ. Do có quý nhân giúp đỡ trong công việc nên hoàn thành mọi việc một cách xuất sắc. Chính vì vậy mà được đề bạt lên vị trí cao hơn với quyền lực nhiều hơn. Ngoài ra, do được bề trên hướng dẫn, đưa ra những lời khuyên quý báu mà có được cơ hội phát tài, thu nhập tăng lên không ngừng.

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Tuổi Sửu

Tử vi tuần mới dự báo tuổi Sửu gặp hung tinh Đại Hao chủ về mất mát, đầu tuần nhớ cẩn thận chuyện làm ăn, tiền nong. Cuối tuần vì có sao Tử Vi độ mệnh nên có vẻ là xui xẻo sẽ qua đi, cuộc sống khởi sắc hơn, bạn có thể thở phào nhẹ nhõm.

Công việc của tuổi Sửu đầu tuần khá chật vật nhưng may mắn có thêm Thiên Ấn trợ mệnh nên đỡ được phần nào xui xẻo. Cần cẩn thận nếu không bạn sẽ vướng thị phi chốn công sở. Đúng 12h ngày 31/8/2022 những người làm công việc liên quan đến y dược, dịch vụ du lịch, kỹ thuật, nghệ thuật sẽ may mắn hơn những người khác, tin vui đa số sẽ về vào những ngày cuối tuần.

Thế nhưng đừng vội chủ quan, đường tài lộc vẫn còn khá sóng gió, dễ hao tài, mất của như chơi. Bản mệnh đừng vì cả nể mà cho người khác vay tiền, dù người ta trả tiền lãi cao cũng không được cho vay vì nguy cơ mất trắng cực cao. Muốn nhập thêm hàng về bán thì nên chọn những ngày cuối tuần sẽ có lộc hơn.

Chuyện tình cảm của người đã có gia đình khá thuận. Nhưng những bạn tuổi này mà chưa có gia đình sẽ phải lo lắng một chút khi dù bạn có cưỡng cầu nhưng tình duyên vẫn cứ không được như ý. Bạn bè chơi với nhau thì phải thật lòng, còn chơi chỉ để lợi dụng nhau vì Sửu nên dẹp bớt, họ không có ích cho cuộc sống của bạn. Con giáp tuổi Mão đẹp về chuyện làm ăn kinh doanh, xấu về tình duyên, nhìn chung là khá ổn.

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Tuổi Thìn

Tuổi Thìn lâm Thiên Quan nên đi làm hãy tránh xa các cuộc cãi vã, không dây dưa với người có quyền hành lớn. Làm ăn tự do cũng không tránh được rủi ro, dễ có tiểu nhân ghen ăn tức ở dòm ngó, buôn bán không đắt hàng.

Tiền bạc chật vật, sáng mở mắt là đối diện với tờ hóa đơn tiền phòng, tiền điện, tiền nước, bao nhiêu khoản ập lên đầu. Lúc nào cũng suy nghĩ làm sao để kiếm được tiền trả nợ, thoát cảnh vất vả, số lúc nào cũng phải lo nghĩ, thực sự rất áp lực.

Đường tình cảm ảm đạm vì lâm Tương Hình. Bạn rất để ý cái nhìn của mọi người, lúc nào cũng muốn làm thật tốt, vì vậy thường hay tự khiến bản thân không vui. Làm cái gì cũng dè dặt cẩn thận, chỉ sợ người ta không vừa lòng.

Nhưng đúng 12 ngày 31/8/2022, đứng giữa sân nhà lấy muối gạo uống nước và phun ra, coi như hoạ hung hiểm ác đều tiêu tan, tiền tài vận may lại đến, số mệnh rất giàu có.

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Tuổi Dần

Tháng này người tuổi Dần đương đầu không ít khó khăn trong sự nghiệp - đặc biệt là những ngày cuối tháng 7 âm lịch người tuổi Dần không nên đầu tư kinh doanh lớn, hay mở rộng kinh doanh vì có thể gặp nhiều bất trắc.

Đúng 12h ngày 31/8/2022 người tuổi Dần có xu hướng mua sắm tùy hứng, không có kế hoạch. Do đó người tuổi Dần hãy thận trọng trong chi tiêu, tránh phung phí - việc này rất tốt để tránh cho việc bạn đột ngột chi một khoản lớn, gây khó khăn cho tình hình tài chính của mình trong ngắn hạn.

Đặc biệt trong ngày này phạm trực Thái Tuế - ảnh hưởng đến tài chính nên bạn cần cân nhắc kỹ trước khi đưa ra những quyết định quan trọng về tài chính kẻo gặp họa phá tài, tốn kém một khoản lớn.

Ảnh minh hoạ: Internet

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