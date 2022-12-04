Tử vi dự đoán vào đúng 16h15 phút chiều ngày (6/12/2022) 3 con giáp có "Vận Tài Vượng Phát" mở cửa thấy vàng, ra đường thấy thấy bạc, 96% đầu tư thắng lớn, sự nghiệp tấn tới. Thiên Tài xuất hiện tuổi Dậu ôm bạc về nhà.

Tử vi dự đoán vào đúng 16h15 phút chiều ngày (6/12/2022) vận trình công việc của tuổi Thân rực rỡ. Bản mệnh được nâng lên vị trí mới sau những nỗ lực không ngừng nghỉ.

Tài vận: Vận trình tài lộc có cải thiện. Bản mệnh có nhiều nguồn thu mới nên không cần quá lo lắng về tài chính. Trong thời gian dần về cuối năm, những bạn đang làm trong lĩnh vực kinh doanh hay dịch vụ sẽ có sự đột phá về doanh số.

Tử vi dự đoán vào đúng 16h15 phút chiều ngày (6/12/2022) vận trình công việc của tuổi Thân rực rỡ. Bản mệnh được nâng lên vị trí mới sau những nỗ lực không ngừng nghỉ. Con giáp này nên chủ nâng cao năng lực bản thân bằng cách tham gia các khóa học đào tạo ngắn hạn hoặc dài hạn để có cơ hội thăng tiến hơn trong tương lai.

Tình cảm: Vận trình tình duyên nở rộ. Bản mệnh gặp được người phù hợp và nhanh chóng bước vào mối quan hệ chính thức. Bạn cảm nhận được rằng đối phương mang đến cho mình nguồn năng lượng mới để bản thân có thể đối diện với những khó khăn.

Tuổi Dậu

Tử vi dự đoán vào đúng 16h15 phút chiều ngày (6/12/2022) xin chúc mừng tuổi Dậu trở thành con giáp may mắn tuần này. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự đoán vào đúng 16h15 phút chiều ngày (6/12/2022) xin chúc mừng tuổi Dậu trở thành con giáp may mắn tuần này. Cát tinh sẽ giúp bạn gặp được nhiều điều như ý trong cuộc sống, gặt hái được những thành tích khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Trên phương diện sự nghiệp, bạn kết giao được với nhiều bạn bè, đồng nghiệp tốt bụng. Đôi bên có thể cùng tiến hành các dự án lớn hoặc cùng chung tay giải quyét các vấn đề còn tồn đọng. Những thành tích tốt trong công việc ắt sẽ khiến bạn nhận được sự khen ngợi của cấp trên.

Tài lộc tăng tiến vào vào cuối tuần, khi người làm công ăn lương được trả lương hậu hĩnh vì những đóng góp cho tập thể. Với người làm ăn kinh doanh, những kinh nghiệm tích lũy được từ trước đến nay giúp bạn nhìn ra đâu là hướng đi đúng đắn cho mình.

Tình yêu đôi lứa cũng được dịp hâm nóng, thắp sáng lại ngọn lửa yêu đương. Dù hai người không còn thường xuyên thể hiện tình cảm như trước, nhưng thời gian trôi đi sẽ khiến hai bạn thêm thấu hiểu và thông cảm cho nhau. Đó chính là bí quyết để gìn giữ mối quan hệ của cả hai.

Tuổi Tuất

Tử vi dự đoán vào đúng 16h15 phút chiều ngày (6/12/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tuất vận thế sáng sủa hơn, hãy chuẩn bị tâm thế học hỏi nhiều hơn và ít phàn nàn hơn. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự đoán vào đúng 16h15 phút chiều ngày (6/12/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tuất vận thế sáng sủa hơn, hãy chuẩn bị tâm thế học hỏi nhiều hơn và ít phàn nàn hơn.

Tình duyên: Vận trình tình duyên hôm nay tăng cao, tình yêu ngọt ngào, không vướng bận phiền muộn.

Công việc: Công việc sa sút, đồng nghiệp không dễ thân thiết nên bạn cần cẩn trọng, đừng để mồm đi chơi xa.

Tài lộc: Hôm nay vận tài lộc được cải thiện, bạn phải kiên trì làm thêm thì sẽ có kết quả tốt.

Sức khỏe: Ở mức trung bình, hạn chế ăn đồ chiên xào.

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