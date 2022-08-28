Tử vi dự đoán tuần mới từ ngày (29/8 – 4/9), Thần Tài phát tiền vàng, 3 con giáp hốt bạc liền tay, trúng tiền tỷ dễ như ăn bánh, vàng bạc chất ngập nhà, tài lộc vượng phát, nằm chơi đếm tiền

Tâm linh - Tử vi 28/08/2022 11:34

Tuần mới từ ngày (29/8 – 4/9), 3 tuổi dưới đây may mắn hốt hết lộc trời, trúng số độc đắc sự nghiệp vươn lên như diều gặp gió lớn, làm gì cũng gặp suôn sẻ, hanh thông.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân vui vẻ, hài hước và luôn lạc quan. Tuổi Thân mang bản chất thông minh, lanh lợi, có tài ứng biến. Họ cũng là người kiên cường, kiên định với mục tiêu mình đã đề ra, không dễ dàng gì bỏ cuộc giữa chừng.

Tử vi dự đoán, tuần mới từ ngày (29/8 – 4/9) con giáp này được sao may mắn chiếu mệnh, tài lộc tăng vọt, dương khí vượng. Người làm ăn kinh doanh cũng phát tài phát lộc, lại gặp thêm quý nhân phù trợ nên các dự án đầu tư tăng trưởng vượt bậc mang về khoản tiền kếch xù.

Tử vi dự đoán tuần mới từ ngày (29/8 – 4/9), Thần Tài phát tiền vàng, 3 con giáp hốt bạc liền tay, trúng tiền tỷ dễ như ăn bánh, vàng bạc chất ngập nhà, tài lộc vượng phát, nằm chơi đếm tiền - Ảnh 1
Tử vi dự đoán tuần mới từ ngày (29/8 – 4/9), Thần Tài phát tiền vàng, tuổi Thân là con giáp hốt bạc liền tay, trúng tiền tỷ dễ như ăn bánh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất lạc quan, tích cực, rất hiểu chuyện, có năng lực, luôn dựa vào bản thân để vươn lên.

Tử vi dự đoán tuần mới từ ngày (29/8 – 4/9), khi có cát tinh soi chiếu, tài vận của con giáp này đi lên không ngừng. Thời gian này, công việc của người tuổi Tuất sẽ có nhiều đột phá lớn, liên tiếp thu về nhiều kết quả khiến người khác ngưỡng mộ. Điều này giúp cho thu nhập của con giáp này tăng lên gấp đôi gấp ba so với thời gian trước.

Tử vi dự đoán tuần mới từ ngày (29/8 – 4/9), Thần Tài phát tiền vàng, 3 con giáp hốt bạc liền tay, trúng tiền tỷ dễ như ăn bánh, vàng bạc chất ngập nhà, tài lộc vượng phát, nằm chơi đếm tiền - Ảnh 2

Đặc biệt, người tuổi Tuất còn có cơ hội trúng số với giải thưởng lớn, giúp nhanh chóng bước vào cuộc sống giàu sang, phú quý.

Tuổi Dậu

Những ngày trong tuần mới từ ngày (29/8 – 4/9) là thời điểm Dậu thuận lợi phát tài. Công sức, nỗ lực làm việc suốt cả tuần của con giáp này sẽ được hồi đáp xứng đáng. Thành tích công việc xuất sắc khiến bạn được “thưởng nóng” liền tay. 

Người tuổi Dậu nếu hùn vốn kinh doanh với ai, tuần mới từ ngày (29/8 – 4/9/) sẽ gặt hái lợi nhuận không nhỏ.

Tử vi dự đoán tuần mới từ ngày (29/8 – 4/9), Thần Tài phát tiền vàng, 3 con giáp hốt bạc liền tay, trúng tiền tỷ dễ như ăn bánh, vàng bạc chất ngập nhà, tài lộc vượng phát, nằm chơi đếm tiền - Ảnh 3
Tuần mới từ ngày (29/8 – 4/9), tài lộc của tuổi Dậu vượng phát, nằm chơi đếm tiền - Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Dậu nam mệnh trong thời điểm này còn mở rộng được một mối quan hệ đặc biệt. Nhờ đó, con giáp này xúc tiến được công việc, ký hợp đồng hoặc đàm phán thành công. Tiền hoa hồng, lãi ròng và lợi ích từ các mối làm ăn này giá trị vượt qua kỳ vọng.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 7 ngày tới (1/8 – 7/8) âm lịch 2022, 3 con giáp hứng trọn bão tài lộc, bất ngờ trúng số, tiền nhét đầy ví, vàng bạc ầm ầm kéo vào nhà, của cả dư dả dồi dào ăn tiêu mãi không hết

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Tử vi dự báo đúng 7 ngày tới (1/8 – 7/8) âm lịch 2022, 3 tuổi này may mắn trúng số, tài lộc dồi dào, sự nghiệp thăng tiến, vận trình suôn sẻ.

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