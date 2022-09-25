Tử vi dự đoán tuần mới (26/9 - 2/10), Thần Tài ban phát điều may, 3 con giáp nghỉ ngơi trên đống VÀNG, tiền trải đầu nhà, tha hồ tận hưởng mỹ vị nhân gian

Tâm linh - Tử vi 25/09/2022 07:38

Tuần mới (26/9 - 2/10), có 3 con giáp sẽ được Thần Tài chiếu cố, tiền bạc đổ về đầy túi, sự nghiệp suôn sẻ hanh thông.

Tuổi Dậu

Xem tử vi tuần mới (26/9 - 2/10), tuổi Dậu đang có Thần Tài ở bên nên tài lộc cực kỳ vượng phát. Con giáp này đang khá bận rộn với công việc của mình. Nhưng nhờ vượng vận khí, làm gì cũng có quý nhân song hành, mưu sự dễ thành.

Vận tài lộc dễ khởi sắc khi công việc của con giáp này tiến triển vô cùng thuận lợi. Sự xuất hiện của quý nhân mang đến không ít cơ hội làm ăn, hợp tác kinh doanh tốt cho bản mệnh. Hãy tin tưởng vào quyết định của mình, đừng do dự quá nếu không cơ hội sẽ tuột mất khỏi tầm tay.

Tiền bạc đến bất ngờ nhưng nếu không sớm có kế hoạch quản lý tài chính thích hợp, bạn sẽ để tài lộc thất thoát rất nhanh. Cho nên nhớ lập kế hoạch tài chính cẩn thận để tài lộc ngày càng tăng tiến bạn nhé.

Tử vi dự đoán tuần mới (26/9 - 2/10), Thần Tài ban phát điều may, 3 con giáp nghỉ ngơi trên đống VÀNG, tiền trải đầu nhà, tha hồ tận hưởng mỹ vị nhân gian - Ảnh 1
Xem tử vi tuần mới (26/9 - 2/10), tuổi Dậu đang có Thần Tài ở bên nên tài lộc cực kỳ vượng phát. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Đã đến lúc tuổi Mão phất lên rồi. Bạn chuyển hướng công việc, từ làm công ăn lương chuyển hẳn sang kinh doanh và đây là lựa chọn đúng đắn cho họ. Đã có lúc bạn nghĩ mình không thể giàu được nhưng sau khi lập gia đình, sinh con, tự nhiên vận may cứ đến với bạn ào ào. Đó có lẽ gọi là lộc trời cho. Tuổi Mão thực sự đã tìm đúng hướng đi cho mình sau nhiều năm bôn ba làm thêm.

Bây giờ bạn đã chủ động được thời gian làm việc, có nhiều nguồn mối làm ăn lớn thu về lợi nhuận đều đầu. Những khách hàng mới đã giúp cho bạn khá nhiều trong quan hệ làm ăn và các đầu mối lớn, vì vậy mà tiền vào không đếm xuể.

Tuần mới (26/9 - 2/10), lộc đến không ngờ làm bạn trở tay không kịp. Tiền vào như nước, bao nhiêu mối làm ăn cứ dồn hết về bạn làm bạn phải mở xưởng lớn. Cố gắng đầu tư, nếu thiếu vốn thì vay mượn thêm một chút mở thật lớn nhé, không nên nhút nhát vì cơ hội thực sự không đến nhiều lần.

Tử vi dự đoán tuần mới (26/9 - 2/10), Thần Tài ban phát điều may, 3 con giáp nghỉ ngơi trên đống VÀNG, tiền trải đầu nhà, tha hồ tận hưởng mỹ vị nhân gian - Ảnh 2
Tuần mới (26/9 - 2/10), lộc đến không ngờ làm Mão trở tay không kịp. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tuần mới tuổi Dần được cát tinh Tử Vi và Giải Thần chiếu mệnh nên vận trình suôn sẻ hơn hẳn. Bạn sẽ đón nhận nhiều điều bất ngờ phía trước.

Đường công việc may mắn hơn người, bản mệnh làm gì cũng tự tin, đàng hoàng, chẳng lo lắng bất cứ điều gì. Trong tuần này, bản mệnh cũng xử lý ổn thoả mọi vấn đề tồn đọng, nhờ thế được cấp trên tin tưởng, thậm chí cân nhắc thăng chức, tăng lương.

Các bạn có lộc buôn bán nên cứ mạnh dạn xem ngày tốt khai trương hoặc nhập lô hàng mới. Tuổi Dần có nhiều khoản thu, dù bản mệnh làm ăn ở ngành nghề gì cũng có lộc, chỉ cần chăm chỉ là có tiền.

Tử vi dự đoán tuần mới (26/9 - 2/10), Thần Tài ban phát điều may, 3 con giáp nghỉ ngơi trên đống VÀNG, tiền trải đầu nhà, tha hồ tận hưởng mỹ vị nhân gian - Ảnh 3
Tuần mới tuổi Dần được cát tinh Tử Vi và Giải Thần chiếu mệnh nên vận trình suôn sẻ hơn hẳn. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Ngọc Hoàng báo tin, 3 con giáp có tuần mới (26/9-2/10) sáng chói, Thần Phật phù hộ biến nguy thành an, không sợ khó khăn - trắc trở, tài lộc thăng hoa

Ngọc Hoàng báo tin, 3 con giáp có tuần mới (26/9-2/10) sáng chói, Thần Phật phù hộ biến nguy thành an, không sợ khó khăn - trắc trở, tài lộc thăng hoa

Tuần mới sang, 3 con giáp này được dự đoán sẽ gặp điều may, sự nghiệp dần sẽ khởi sắc giúp họ kiếm thêm thu nhập.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi tuần mới 3 con giáp may mắn tuần mới con giáp phát tài tử vi tuần mới (26/9-2/10) 12 con giáp con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Giảm cân 3 giờ 56 phút trước
Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 11 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở