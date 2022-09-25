Tử vi dự đoán tuần mới (26/9 - 2/10), Thần Tài ban phát điều may, 3 con giáp nghỉ ngơi trên đống VÀNG, tiền trải đầu nhà, tha hồ tận hưởng mỹ vị nhân gian

Tuần mới (26/9 - 2/10), có 3 con giáp sẽ được Thần Tài chiếu cố, tiền bạc đổ về đầy túi, sự nghiệp suôn sẻ hanh thông.

Tuổi Dậu Xem tử vi tuần mới (26/9 - 2/10), tuổi Dậu đang có Thần Tài ở bên nên tài lộc cực kỳ vượng phát. Con giáp này đang khá bận rộn với công việc của mình. Nhưng nhờ vượng vận khí, làm gì cũng có quý nhân song hành, mưu sự dễ thành. Vận tài lộc dễ khởi sắc khi công việc của con giáp này tiến triển vô cùng thuận lợi. Sự xuất hiện của quý nhân mang đến không ít cơ hội làm ăn, hợp tác kinh doanh tốt cho bản mệnh. Hãy tin tưởng vào quyết định của mình, đừng do dự quá nếu không cơ hội sẽ tuột mất khỏi tầm tay.

Tiền bạc đến bất ngờ nhưng nếu không sớm có kế hoạch quản lý tài chính thích hợp, bạn sẽ để tài lộc thất thoát rất nhanh. Cho nên nhớ lập kế hoạch tài chính cẩn thận để tài lộc ngày càng tăng tiến bạn nhé. Xem tử vi tuần mới (26/9 - 2/10), tuổi Dậu đang có Thần Tài ở bên nên tài lộc cực kỳ vượng phát. Ảnh minh họa: Internet Tuổi Mão Đã đến lúc tuổi Mão phất lên rồi. Bạn chuyển hướng công việc, từ làm công ăn lương chuyển hẳn sang kinh doanh và đây là lựa chọn đúng đắn cho họ. Đã có lúc bạn nghĩ mình không thể giàu được nhưng sau khi lập gia đình, sinh con, tự nhiên vận may cứ đến với bạn ào ào. Đó có lẽ gọi là lộc trời cho. Tuổi Mão thực sự đã tìm đúng hướng đi cho mình sau nhiều năm bôn ba làm thêm.

Bây giờ bạn đã chủ động được thời gian làm việc, có nhiều nguồn mối làm ăn lớn thu về lợi nhuận đều đầu. Những khách hàng mới đã giúp cho bạn khá nhiều trong quan hệ làm ăn và các đầu mối lớn, vì vậy mà tiền vào không đếm xuể. Tuần mới (26/9 - 2/10), lộc đến không ngờ làm bạn trở tay không kịp. Tiền vào như nước, bao nhiêu mối làm ăn cứ dồn hết về bạn làm bạn phải mở xưởng lớn. Cố gắng đầu tư, nếu thiếu vốn thì vay mượn thêm một chút mở thật lớn nhé, không nên nhút nhát vì cơ hội thực sự không đến nhiều lần. Tuần mới (26/9 - 2/10), lộc đến không ngờ làm Mão trở tay không kịp. Ảnh minh họa: Internet Tuổi Dần Tuần mới tuổi Dần được cát tinh Tử Vi và Giải Thần chiếu mệnh nên vận trình suôn sẻ hơn hẳn. Bạn sẽ đón nhận nhiều điều bất ngờ phía trước. Đường công việc may mắn hơn người, bản mệnh làm gì cũng tự tin, đàng hoàng, chẳng lo lắng bất cứ điều gì. Trong tuần này, bản mệnh cũng xử lý ổn thoả mọi vấn đề tồn đọng, nhờ thế được cấp trên tin tưởng, thậm chí cân nhắc thăng chức, tăng lương. Các bạn có lộc buôn bán nên cứ mạnh dạn xem ngày tốt khai trương hoặc nhập lô hàng mới. Tuổi Dần có nhiều khoản thu, dù bản mệnh làm ăn ở ngành nghề gì cũng có lộc, chỉ cần chăm chỉ là có tiền. Tuần mới tuổi Dần được cát tinh Tử Vi và Giải Thần chiếu mệnh nên vận trình suôn sẻ hơn hẳn. Ảnh minh họa: Internet * Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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