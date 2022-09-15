Thứ Sáu ngày 16/9/2022, người tuổi Dần được cả hai tài tinh là Chính Tài và Thực Thần chiếu mệnh nên có thể tranh thủ đẩy nhanh tiến độ các dự án, kế hoạch đầu tư của mình để tận dụng may mắn đang có.

Người làm kinh doanh có thể nhân lúc này mở rộng quy mô hay tìm kiếm thêm các mặt hàng hóa đa dạng, thu hút thêm các thị phần khách hàng tiềm năng - Ảnh minh họa: Internet

Là con giáp quyết đoán, bạn càng xông xáo và nhanh nhẹn bao nhiêu thì cơ hội kiếm tiền về đầy túi càng nhiều bấy nhiêu. Người làm kinh doanh có thể nhân lúc này mở rộng quy mô hay tìm kiếm thêm các mặt hàng hóa đa dạng, thu hút thêm các thị phần khách hàng tiềm năng.

Tuy nhiên, bạn cần nhắc nhở bản thân buôn bán gì cũng phải chú trọng giữ chữ tín, đừng chỉ mải chạy theo xu hướng mà bỏ qua chất lượng sản phẩm. Với người làm công ăn lương, có thể bản mệnh phải chạy ngược chạy xuôi, tất tả lo công chuyện, những công sức bạn bỏ ra sẽ tỉ lệ thuận với khoản tiền thưởng nóng.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ may mắn là một trong số những con giáp phát tài vào thứ Sáu ngày 16/9/2022, vận trình tài lộc của bản mệnh khá vượng. Nhờ sự góp mặt của cát tinh, báo hiệu rằng không chỉ người làm công ăn lương mà cả người kinh doanh buôn bán cũng sẽ có được nhiều may mắn, khiến tiền bạc dư dả trong túi.

Nhờ sự góp mặt của cát tinh, báo hiệu rằng không chỉ người làm công ăn lương mà cả người kinh doanh buôn bán cũng sẽ có được nhiều may mắn, khiến tiền bạc dư dả trong túi - Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Ngọ có thể khắc phục được những khó khăn xảy đến, thậm chí biết nguy cơ thành cơ hội để thể hiện điểm mạnh của bản thân, gây ấn tượng mạnh cho người làm lãnh đạo.

Một khoản thưởng lớn chắc chắn sẽ là món quà khích lệ tinh thần mà vị sếp nào cũng muốn dành cho bạn. Còn với người làm kinh doanh, có thể bạn sẽ thu được lời lãi từ những khoản đầu tư từ trước đó, và điều này là đòn bẩy để bạn bước những bước xa hơn trong tương lai.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ có mức độ gia tăng về tài vận cao vào ngày mai, thứ Sáu ngày 16/9/2022. Trong thời gian tới, tuổi Tỵ được dự báo sẽ tạo ra đột phá ở một số việc làm thêm, đầu tư ngoài nhờ có tài vận tương đối khá.

Nhiều cát tinh hội tụ cho thấy cơ hội làm ăn đến với bạn tới tấp, bạn chỉ cần bình tĩnh và lựa chọn xem đâu là cơ hội phù hợp với khả năng của mình - Ảnh minh họa: Internet

Ở thời điểm này, các bạn làm gì cũng dễ thu tiền về tay, các khoản đầu tư sinh lời cũng cho thấy những dấu hiệu đáng mừng. Nhiều cát tinh hội tụ cho thấy cơ hội làm ăn đến với bạn tới tấp, bạn chỉ cần bình tĩnh và lựa chọn xem đâu là cơ hội phù hợp với khả năng của mình.

Tuổi Tỵ hãy xác định xem thế mạnh của mình nằm ở đâu và phát triển đúng theo định hướng, đồng thời không cần phải quá lo lắng về các đối thủ cạnh tranh, rồi Thần Tài sẽ gõ cửa nhà bạn thôi. Bạn hãy tranh thủ cơ hội này để đi theo học hỏi những người giàu kinh nghiệm hơn mình. Khi bắt đầu học đầu tư, kinh doanh, bạn nên bắt đầu từ những mối nhỏ rồi sau đó hãy lớn dần lên.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.